Посадка озимого часнику в листопаді 2023 — які дати будуть найвдаліші

Фермер саджає часник у відкритий ґрунт. Фото: istockphoto.com

Як правило, більшість дачників та городників в Україні завершують посадку озимого часнику до кінця жовтня. Це пов'язано з погодними умовами. Проте, 2023 року осінь доволі тепла, тож погода у більшості регіонів країни дозволяє посадити часник у ґрунт ще й в листопаді.

Розповідаємо, які дати в останній місяць осені будуть найвдаліші для посіву озимого часнику й про які хитрощі слід знати, щоб урожай вас приємно вразив вже на початку весни.

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Посадка часнику у відкритий ґрунт — оптимальний час у листопаді

Посів проводять, коли температура верхнього шару ґрунту знаходиться на рівні 10-12⁰C. Слід враховувати, що цій культурі необхідно встигнути вкоренитися у ґрунті до появи перших заморозків.

Як радять досвідчені городники, зимовий часник слід садити за 35-45 днів до початку постійних заморозків. Саме за цей час рослина встигає наростити кореневу систему близько 10-12 сантиметрів.

Для часникових грядок потрібно вибрати сонячне місце із гарним дренажем. При вирощуванні озимого часнику на затінених ділянках, головки часнику виростуть набагато дрібнішими та дозріють пізніше.

Посадка часнику у ґрунт. Фото: freepik.com

Найкращі дні для посадки часнику у листопаді 2023 року — місячний календар

Якщо при роботі на городі ви орієнтуєтесь не тільки на погоду, а й на місячний календар, то слід знати, що найкраще займатися посівом озимового часнику під час спадного Місяця.

Не варто проводити будь-які роботи на городі за день до і день після повні (19 листопада) та молодика (5 листопада).

У листопаді сприятливими днями для посадки часнику будуть: 2, 3, 4, 12, 14-18, 21, 26, 29, 30 число.

Несприятливі дні: 13, 18, 19, 20, 27 листопада.

Посадка часнику у ґрунт. Фото: freepik.com

Як садити часник під зиму

Перед тим як садити часник, зубчики варто обробити у сольовому розчині: розчинити 3 ст. л. солі у 5 літрах води та замочити зубці на 2-3 хвилини.

Як саджати часник у листопаді — покрокова інструкція:

Перед посадкою слід перекопати землю на глибину близько 10 сантиметрів.

Часник під зиму висаджують у борозенки не глибше 10 см.

Відстань між борозенками — 20-25 см, відстань між зубками — приблизно 15-10 см, залежно від величини посадкового матеріалу.

Глибину посадки розраховують таким чином, щоб над зубком було 3-4 см ґрунту. Чим більші зубки, тим глибше їх садять.

Для того, щоб бути впевненими в тому, що часник виросте здоровим і великим, спеціалісти рекомендують додавати живильні речовини прямо в лунку. Хорошою поживною сумішшю буде коктейль із сульфату калію з суперфосфатом у рівних кількостях.

Хитрість городників: якщо ви вносили перегній при підготовці ділянки під часник, варто насипати на дно борозенок невеликий шар піску (2-3 см) — це захистить зубки від гниття.

Після посадки ділянку треба замульчувати. Достатньо буде шару 2 см, як мульчу можна використати сухий торф чи дерев’яну стружку.

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