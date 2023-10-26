Посадка озимого чеснока в ноябре 2023 года — какие даты будут самые удачные

Фермер сажает чеснок в открытый грунт. Фото: istockphoto.com

Как правило, большинство дачников и огородников в Украине завершают посадку озимого чеснока до конца октября. Это связано с погодными условиями. Однако, в 2023 году осень достаточно теплая, поэтому погода в большинстве регионов страны позволяет посадить чеснок в почву еще и в ноябре.

Рассказываем, какие даты в последний месяц осени будут самые удачные для посева озимого чеснока и о каких уловках следует знать, чтобы урожай вас приятно поразил уже в начале весны.

Читайте также:

Посадка чеснока в открытый грунт — оптимальное время в ноябре.

Посев проводят, когда температура верхнего слоя почвы находится на уровне 10-12⁰C. Следует учитывать, что этой культуре необходимо успеть укорениться в почве до появления первых заморозков.

Как советуют опытные огородники, зимний чеснок следует сажать за 35-45 дней до начала постоянных заморозков. Именно за это время растение успевает нарастить корневую систему около 10–12 сантиметров.

Для чесночных грядок нужно выбрать солнечное место с хорошим дренажем. При выращивании озимого чеснока на затененных участках головки чеснока вырастут гораздо мельче и созреют позже.

Посадка чеснока в грунт. Фото: freepik.com

Лучшие дни для посадки чеснока в ноябре 2023 года — лунный календарь

Если при работе на огороде вы ориентируетесь не только на погоду, но и на лунный календарь, то следует знать, что лучше заниматься посевом озимого чеснока во время спадающей Луны.

Не стоит проводить какие-либо работы на огороде за день до и день после полнолуния (19 ноября) и новолуния (5 ноября).

В ноябре благоприятными днями для посадки чеснока будут: 2, 3, 4, 12, 14-18, 21, 26, 29, 30 число.

Неблагоприятные дни: 13, 18, 19, 20, 27 ноября.

Посадка чеснока в грунт. Фото: freepik.com

Как садить чеснок под зиму

Перед тем как сажать чеснок, зубчики следует обработать в солевом растворе: растворить 3 ст. л. соли в 5 литрах воды и замочить зубцы на 2-3 минуты.

Как сажать чеснок в ноябре — пошаговая инструкция:

Перед посадкой следует перерыть землю на глубину около 10 сантиметров.

Чеснок под зиму высаживают в бороздки не глубже 10 см.

Расстояние между бороздками — 20-25 см, расстояние между зубками — примерно 15-10 см, в зависимости от величины посадочного материала.

Глубину посадки рассчитывают таким образом, чтобы над зубом было 3-4 см почвы. Чем больше зубки, тем глубже их сажают.

Для того чтобы быть уверенными в том, что чеснок вырастет здоровым и большим, специалисты рекомендуют добавлять питательные вещества прямо в лунку. Хорошей питательной смесью станет коктейль из сульфата калия с суперфосфатом в равных количествах.

Хитрость огородников: если вы вносили перегной при подготовке участка под чеснок, следует насыпать на дно бороздок небольшой слой песка (2-3 см) — это защитит зубки от гниения.

После посадки участок нужно замульчировать. Достаточно будет слоя 2 см, в качестве мульчи можно использовать сухой торф или деревянную стружку.

Раньше мы рассказывали, когда сажать лук на зиму и какие три важных фактора следует учесть.

Напомним, мы публиковали, как правильно посеять морковь на зиму и какие нюансы следует обязательно учесть, чтобы собрать большой урожай.

Также мы писали, как правильно обрезать и укрыть кусты роз от морозов.