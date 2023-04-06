Благовещение 2023 — какие существуют интересные украинские обычаи и забытые традиции

Украинцы верили, что в этот день можно исцелиться от любых болезней и укрепить здоровье на весь год.

Ежегодно 7 апреля украинцы отмечают большой церковный праздник Благовещения. В этом году оно выпало на пятницу. В эту дату верующие вспоминают особое событие из жизни Девы Марии, когда Архангел Гавриил сообщил ей, что она родит Божьего Сына, то есть возвестил благую весть.

Рассказываем, какие существуют в этот праздник важные обычаи и традиции и что обязательно нужно сделать, чтобы привлечь счастье, благополучие и здоровье.

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Какие существуют украинские обычаи и традиции на Благовещение

Интересно, что дата была праздничной еще до прихода христианства на украинские земли. Так, в Киевской Руси отмечали приход настоящей весны и начало нового цикла жизни.

Наши предки тщательно убирали свои дома, чтобы "очистить" от всего злого и плохого, выбрасывали старые вещи. Обычай убирать к празднику остался и до наших времен.

В этот день в давние времена также "призывали весну" — разводили костер, танцевали, пели веснушки, прыгали через огонь. Считалось, что это оградит от болезней и нежелательных глаз.

С приходом христианства давние традиции несколько трансформировались и приобрели новые значения. Праздник тоже изменил свое первостепенное значение и название.

Для христиан Благовещения — это символ доброй вести, когда к Деве Марии явился архангел Гавриил и возвестил ее о том, что вскоре она родит Иисуса Христа — Сына Божия, который возьмет на себя грехи всего человечества.

Наши прадеды и деды на 7 апреля посещали храмы, где проводилась торжественная литургия. Священнослужители надевали особые голубые одеяния.

После литургии в небо выпускали белых голубей как символ Святого Духа.

Выпускали птиц на Благовещение:

"Чтобы пели на свободе, Бога прославляли и просили счастья-удачи тому, кто их выпустил".

Верующие обязательно молились перед иконой Божией Матери, верили, что в этот день открываются небеса, и Господь слышит все молитвы.

Также на Благовещение в церкви освящают семена и саженцы, начинающие высаживать в землю после праздника. До этого праздника не начинают весенне-полевые роботы.

Считалось также, что 7 апреля птицам нельзя выть гнезда. А единственная птица, которая не послушалась этого, — кукушка — была наказана и теперь не имеет собственного гнезда и должна подкладывать свои яйца в чужие.

Уже на Благовещение Господь "благословит всякое дыхание", и после этого дня можно начинать работы в поле, все будет хорошо расти, цвести и колоситься.

В прежние времена в этот день почитается память мучеников. Их освящают на богослужении и по кусочку едят всей семьей натощак. Для того чтобы водилось хозяйство, дают частицу и домашнему скоту.

Христиане верят, что проскуры обладают такой же целебной силой, как святая вода. Проскуры держали дома как оберег.

Заведено было также готовить благовещенскую соль. Каждый из членов семьи бросал щепотку соли в специальный мешочек, после чего хозяйка ее прокаливала и освящала в церкви и хранила для особых случаев.

Считается, что соль может вылечить даже безнадежно больного. Если соль не понадобилась в течение года, ее необходимо сжечь на костре.

На Благовещение девочки возле церкви танцуют первый весенний хоровод — "кривой танец".

Если на Благовещение девушка, идя за водой, найдет цветущий первоцвет — в этом году выйдет замуж.

А желающая стать красивее должна налить в миску холодной воды, пустить плавать первоцвет (подснежник) и умыться этой водой.

В старину девушки расчесывали волосы и заплетали туго косы вечером перед Благовещением, потому что завтра уже нельзя, чтобы не навлечь споры в семье и разрушение семьи.

"На Благовещение только ангелы могут переплетать нити и волосы".

Хозяева 7 апреля выпускали скот и животных на улицу, на солнце, "чтобы слышали весну и сами о себе заботились".

Семья в этот день собиралась за праздничным столом, в гости ходить было не принято на Благовещение.

Поскольку этот праздник выпадает на период Великого поста, остается запрет на мясо, молоко и яйца. Однако можно разнообразить рацион рыбой и блюдами с растительным маслом. И разрешается выпить бокал вина. Освященной в храме солью солили блюда за праздничным столом.

После обеда люди шли в рощи или леса, чтобы топтать хохот. Сейчас эта традиция уже почти забыта.

Надо босиком пройти по траве и рясту и сказать:

"Топчу, топчу, ряст, хохочу. Дай Бог, дождаться и на тот год топтать".

На Благовещение даже птичка гнезда не вьет. Что нельзя делать в праздник

Как и во все большие праздники, на Благовещение не желательно заниматься тяжелой работой на поле, во дворе и домашним трудом, а еду лучше приготовить заранее, потому что и огонь затрагивать в этот день не желательно.

Верующие соблюдали следующие запреты:

нельзя заниматься рукоделием;

охотиться;

проводить шумные гуляния;

одалживать или давать деньги взаймы;

надевать новую одежду, чтобы быстро не износилась;

зажигать свечи в доме;

заплетать косы или стричься. Волосы — символ судьбы, поэтому девушки учитывали эту примету особенно;

шить;

конфликтовать;

злословить;

унывать;

желать кому-то зла.

Приметы Благовещения

У наших предков было немало примет на Благовещение, большинство из них касались погоды и будущего урожая.

День ветреный, с утренним туманом и инеем — урожайное лето.

Наши предки в этот день следили за облаками.

Мороз — в хороший сбор яровых, огурцов, груздей.

Гроза — до теплых летних дней и до большого количества орехов.

В день Благовещения нет ласточок — до холодной весны.

Если летают ласточки — скоро будет теплеть, да и вообще весна будет теплой.

Благовещенское небо темное, беззвездное, куры мало нанесут яиц.

Какая погода на Благовещение, такова и на Пасху.

Если 7 апреля еще лежит на крышах снег, то и на 1 и 6 мая он в поле будет.

Какой этот день — таков и конец месяца.

Если на Благовещение солнце восходит на чистом небе, то весна ранняя, если в полдень — средняя, если ясно вечером — поздняя.

Если 7 апреля солнце светит до обеда, а потом прячется за облака, кукуруза будет ранняя, когда же наоборот: выглядывает из-за туч только после обеда, то кукуруза будет поздняя. Если в тот день вообще будет облачно, ненастье, то кукуруза не уродит.

Если вечером звездно, то уродят коноплю.

Если на Благовещение петух на пороге напьется, то на Юрия (6.05) вил напасется.

Проверено: какая погода на Благовещение, такова и на Пасху.

Дождь на Благовещение — к хорошему урожаю ржи.

Если на Благовещение уже сидят аисты на гнездах, весна будет теплая.

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