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Поиски первоцвета и чудодейственная соль: как отмечают Благовещение в Украине

6 апреля 2023 12:55
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Благовещение 2023 — какие существуют интересные украинские обычаи и забытые традиции
Украинцы верили, что в этот день можно исцелиться от любых болезней и укрепить здоровье на весь год.
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Ежегодно 7 апреля украинцы отмечают большой церковный праздник Благовещения. В этом году оно выпало на пятницу. В эту дату верующие вспоминают особое событие из жизни Девы Марии, когда Архангел Гавриил сообщил ей, что она родит Божьего Сына, то есть возвестил благую весть.

Рассказываем, какие существуют в этот праздник важные обычаи и традиции и что обязательно нужно сделать, чтобы привлечь счастье, благополучие и здоровье.

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Какие существуют украинские обычаи и традиции на Благовещение

Интересно, что дата была праздничной еще до прихода христианства на украинские земли. Так, в Киевской Руси отмечали приход настоящей весны и начало нового цикла жизни.

Наши предки тщательно убирали свои дома, чтобы "очистить" от всего злого и плохого, выбрасывали старые вещи. Обычай убирать к празднику остался и до наших времен.

В этот день в давние времена также "призывали весну" — разводили костер, танцевали, пели веснушки, прыгали через огонь. Считалось, что это оградит от болезней и нежелательных глаз.

С приходом христианства давние традиции несколько трансформировались и приобрели новые значения. Праздник тоже изменил свое первостепенное значение и название.

Для христиан Благовещения — это символ доброй вести, когда к Деве Марии явился архангел Гавриил и возвестил ее о том, что вскоре она родит Иисуса Христа — Сына Божия, который возьмет на себя грехи всего человечества.

Наши прадеды и деды на 7 апреля посещали храмы, где проводилась торжественная литургия. Священнослужители надевали особые голубые одеяния.

После литургии в небо выпускали белых голубей как символ Святого Духа.

Выпускали птиц на Благовещение:

"Чтобы пели на свободе, Бога прославляли и просили счастья-удачи тому, кто их выпустил".

Что символизирует голубь на Благовещение

Верующие обязательно молились перед иконой Божией Матери, верили, что в этот день открываются небеса, и Господь слышит все молитвы.

Также на Благовещение в церкви освящают семена и саженцы, начинающие высаживать в землю после праздника. До этого праздника не начинают весенне-полевые роботы.

Считалось также, что 7 апреля птицам нельзя выть гнезда. А единственная птица, которая не послушалась этого, — кукушка — была наказана и теперь не имеет собственного гнезда и должна подкладывать свои яйца в чужие.

Уже на Благовещение Господь "благословит всякое дыхание", и после этого дня можно начинать работы в поле, все будет хорошо расти, цвести и колоситься.

В прежние времена в этот день почитается память мучеников. Их освящают на богослужении и по кусочку едят всей семьей натощак. Для того чтобы водилось хозяйство, дают частицу и домашнему скоту.

Христиане верят, что проскуры обладают такой же целебной силой, как святая вода. Проскуры держали дома как оберег.

Что такое проскуры и для чего их освящают в церкви на Благовещение

Заведено было также готовить благовещенскую соль. Каждый из членов семьи бросал щепотку соли в специальный мешочек, после чего хозяйка ее прокаливала и освящала в церкви и хранила для особых случаев.

Считается, что соль может вылечить даже безнадежно больного. Если соль не понадобилась в течение года, ее необходимо сжечь на костре.

Что делали с солью на Благовещение

На Благовещение девочки возле церкви танцуют первый весенний хоровод — "кривой танец".

Если на Благовещение девушка, идя за водой, найдет цветущий первоцвет — в этом году выйдет замуж.

А желающая стать красивее должна налить в миску холодной воды, пустить плавать первоцвет (подснежник) и умыться этой водой.

Как привлечь счастье на Благовещение и для чего искать первоцветы

В старину девушки расчесывали волосы и заплетали туго косы вечером перед Благовещением, потому что завтра уже нельзя, чтобы не навлечь споры в семье и разрушение семьи.

"На Благовещение только ангелы могут переплетать нити и волосы".

Хозяева 7 апреля выпускали скот и животных на улицу, на солнце, "чтобы слышали весну и сами о себе заботились".

Семья в этот день собиралась за праздничным столом, в гости ходить было не принято на Благовещение.

Поскольку этот праздник выпадает на период Великого поста, остается запрет на мясо, молоко и яйца. Однако можно разнообразить рацион рыбой и блюдами с растительным маслом. И разрешается выпить бокал вина. Освященной в храме солью солили блюда за праздничным столом.

После обеда люди шли в рощи или леса, чтобы топтать хохот. Сейчас эта традиция уже почти забыта.

Надо босиком пройти по траве и рясту и сказать:

"Топчу, топчу, ряст, хохочу. Дай Бог, дождаться и на тот год топтать".

Какие существуют украинские обычаи и традиции на Благовещение

На Благовещение даже птичка гнезда не вьет. Что нельзя делать в праздник

Как и во все большие праздники, на Благовещение не желательно заниматься тяжелой работой на поле, во дворе и домашним трудом, а еду лучше приготовить заранее, потому что и огонь затрагивать в этот день не желательно.

Верующие соблюдали следующие запреты:

  • нельзя заниматься рукоделием;
  • охотиться;
  • проводить шумные гуляния;
  • одалживать или давать деньги взаймы;
  • надевать новую одежду, чтобы быстро не износилась;
  • зажигать свечи в доме;
  • заплетать косы или стричься. Волосы — символ судьбы, поэтому девушки учитывали эту примету особенно;
  • шить;
  • конфликтовать;
  • злословить;
  • унывать;
  • желать кому-то зла.

Что нельзя делать на Благовещение

Приметы Благовещения

У наших предков было немало примет на Благовещение, большинство из них касались погоды и будущего урожая.

  • День ветреный, с утренним туманом и инеем — урожайное лето.
  • Наши предки в этот день следили за облаками.
  • Мороз — в хороший сбор яровых, огурцов, груздей.
  • Гроза — до теплых летних дней и до большого количества орехов.
  • В день Благовещения нет ласточок — до холодной весны.
  • Если летают ласточки — скоро будет теплеть, да и вообще весна будет теплой.
  • Благовещенское небо темное, беззвездное, куры мало нанесут яиц.
  • Какая погода на Благовещение, такова и на Пасху.
  • Если 7 апреля еще лежит на крышах снег, то и на 1 и 6 мая он в поле будет.
  • Какой этот день — таков и конец месяца.
  • Если на Благовещение солнце восходит на чистом небе, то весна ранняя, если в полдень — средняя, если ясно вечером — поздняя.
  • Если 7 апреля солнце светит до обеда, а потом прячется за облака, кукуруза будет ранняя, когда же наоборот: выглядывает из-за туч только после обеда, то кукуруза будет поздняя. Если в тот день вообще будет облачно, ненастье, то кукуруза не уродит.
  • Если вечером звездно, то уродят коноплю.
  • Если на Благовещение петух на пороге напьется, то на Юрия (6.05) вил напасется.
  • Проверено: какая погода на Благовещение, такова и на Пасху.
  • Дождь на Благовещение — к хорошему урожаю ржи.
  • Если на Благовещение уже сидят аисты на гнездах, весна будет теплая.

 

Напомним, мы писали, необходимо ли соблюдать Великий пост на Благовещение и какие продукты разрешены в праздник.

Раньше мы делились праздничным меню на Благовещение Пресвятой Богородицы 2023 года. Эти блюда точно порадуют близких.

Напомним, Новини.LIVE рассказывали, когда Пасха в 2023 году, а также украинские традиции и обычаи этого дня.

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