Благовіщення 2023 — які існують цікаві українські звичаї та забуті традиції

Українці вірили, в цей день можна зцілитися від будь-яких хвороб та зміцнити здоров'я на весь рік

Щорічно 7 квітня українці відзначають велике церковне свято Благовіщення. У цьому році воно випало на п'ятницю. Цієї дати віряни згадують особливу подію з життя Діви Марії, коли Архангел Гавриїл повідомив їй, що вона народить Божого Сина, тобто сповістив благу звістку.

Розповідаємо, які існують у це свято важливі звичаї та традиції й що обов'язково треба зробити, щоб залучити щастя, добробут та здоров'я.

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Які існують українські звичаї та традиції на Благовіщення

Цікаво, що ця дата була святковою ще до приходу християнства на українські землі. Так у Київській Русі відзначали прихід справжньої весни та початок нового циклу життя.

Наші предки ретельно прибирали свої помешкання, щоб "очистити" від усього злого та поганого, викидали старі речі. Звичай прибирати до свята залишився й до наших часів.

Цього дня в давні часи також "закликали весну" — розводили багаття, танцювали, співали веснянки, стрибали через вогонь. Вважалося, що це захистить від хвороб і небажаних очей.

З приходом християнства давні традиції дещо трансформувалися та набули нових значень. Свято теж змінило своє першочергове значення й назву.

Для християн Блоговіщення — це символ доброї звістки, коли до Діви Марії з’явився архангел Гавриїл і сповістив її про те, що незабаром вона народить Ісуса Христа — Сина Божого, який візьме на себе гріхи всього людства.

Наші прадіди й діди на 7 квітня відвідували храми, де проводилася урочиста літургія. Священнослужителі надягали особливі блакитні шати.

Після літургії у небо випускали білих голубів як символ Святого Духа.

Випускали пташок на Благовіщення:

"Щоби співали на волі, Бога прославляли та просили щастя-удачі тому, хто їх випустив".

Віряни обов'язково молилися перед іконою Божої Матері, вірили, що у цей день відкриваються небеса і Господь чує всі молитви.

Також на Благовіщення в церкві освячують насіння і саджанці, які починають висаджувати в землю після свята. До цього свята не починають весняно-польові роботи.

Вважалося також, що 7 квітня птахам не можна вити гнізда. А єдина птаха, яка не послухалася цього, — зозуля — була покарана і тепер не має власного гнізда і мусить підкладати свої яйця в чужі.

Вже на Благовіщення Господь "благословить усяке дихання", і після цього дня можна розпочинати роботи в полі, все буде добре рости, квітнути й колоситися.

Також в церкві в цей день святять проскури. Їх освячують на богослужінні та по шматочку їдять усією родиною натщесерце. Для того, щоб водилося господарство, дають частинку і свійській худобі.

Християни вірять, що проскури мають таку ж цілющу силу, як свячена вода. Проскури тримали вдома як оберіг.

Заведено було також заготовляти благовіщенську сіль. Кожен із членів сім'ї кидав щіпку солі в спеціальний мішечок, після чого господиня її прожарювала та освячувала в церкві і берегла для особливих випадків.

Вважається, що така сіль може вилікувати навіть безнадійно хворого. Якщо сіль не знадобилася протягом року, її необхідно спалити на багатті.

На Благовіщення дівчата біля церкви танцюють перший весняний хоровід — "кривий танець".

Якщо на Благовіщення дівчина, йдучи по воду, знайде квітучий первоцвіт — цього ж року вийде заміж.

А та, яка хоче стати гарнішою, має налити в миску холодної води, пустити плавати первоцвіт (пролісок) і вмитися цією водою.

У давнину дівчата розчісували волосся та заплітали туго коси увечері перед Благовіщенням, бо завтра вже не можна, щоб не накликати суперечки в сім’ї та руйнування родини.

"На Благовіщення тільки ангели можуть переплітати нитки та волосся".

Господарі 7 квітня випускали худобу та тварин на вулицю, на сонце, "щоб чули весну і самі про себе дбали".

Родина в цей день збиралася за святковим столом, у гості ходити було не заведено на Благовіщення.

Оскільки це свято випадає на період Великого посту, то залишається заборона на м'ясо, молоко і яйця. Однак можна урізноманітнити раціон рибою і стравами з олією. І дозволяється випити келих вина. Освяченою в храмі сіллю солили страви за святковим столом.

Після обіду люди йшли до гаїв чи лісів, щоб топтати ряст. Зараз ця традиція вже майже забута.

Треба босоніж пройти по траві й рясту і сказати:

"Топчу, топчу, ряст, ряст. Дай Боже, діждати й на той рік топтати".

На Благовіщення навіть пташка гнізда не в'є. Що не можна робити у свято

Як і на всі великі свята, на Благовіщення не бажано займатися важкою роботою на полі, у дворі й хатньою працею, а їжу краще приготувати заздалегідь, бо й вогонь зачіпати цього дня не бажано.

Віряни дотримувалися наступних заборон:

не можна займатися рукоділлям;

полювати;

проводити галасливі гуляння;

позичати чи давати гроші в борг;

надягати новий одяг, щоб швидко не зносився;

запалювати свічки в домі;

заплітати коси чи стригтися. Волосся — символ долі, тому дівчата враховували цю прикмету особливо;

шити;

конфліктувати;

лихословити;

сумувати;

бажати комусь зла.

Прикмети Благовіщення

У наших предків існувало чимало прикмет на Благовіщення, більшість з них стосувалися погоди та майбутнього урожаю.

День вітряний, із ранковим туманом та інеєм — врожайне літо.

Дощ у цей день — врожай грибів та хлібів.

Мороз — до гарного збору ярих, огірків, груздів.

Гроза — до теплих літніх днів і до великої кількості горіхів.

У день Благовіщення немає ластівок — до холодної весни.

Якщо літають ластівки — скоро буде теплішати, та й узагалі весна буде теплою.

Благовіщенське небо темне, беззоряне — кури мало нанесуть яєць.

Яка погода на Благовіщення, така і на Великдень.

Якщо 7 квітня ще лежить на дахах сніг, то і на 1, і на 6 травня він у полі буде.

Який цей день — такий і кінець місяця.

Якщо на Благовіщення сонце сходить на чистім небі, то весна рання, якщо в полудень — середня, якщо ясно ввечері — пізня.

Якщо 7 квітня сонце світить до обіду, а потім ховається за хмари, кукурудза буде рання, коли ж навпаки: визирає з-за хмар тільки після обіду, то кукурудза буде пізня. Якщо ж того дня взагалі буде хмарно, негода, то кукурудза не вродить.

Якщо ввечері зоряно, то вродять коноплі.

Якщо на Благовіщення півень на порозі нап'ється, то на Юрія (6.05) віл напасеться.

Перевірено: яка погода на Благовіщення, така і на Великдень.

Дощ на Благовіщення — до гарного врожаю жита.

Якщо на Благовіщення вже сидять лелеки на кублах, весна буде тепла.

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