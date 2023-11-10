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Оптическая иллюзия — не все заметят спрятавшегося среди кактусов кота.

10 ноября 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая иллюзия: не все заметят спрятавшегося среди кактусов кота
Где спрятался кот? Фото: Instagram/centraltucson.co
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Финансовая компания Central Tuscon Co. демонстрирует уникальные виды Аризоны на своей странице в Instagram. Вы сможете заметить спрятавшегося среди кактусов умного кота за 15 секунд?

Головоломку предложила The Sun.

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В одном из постов Central Tuscon Co. продемонстрировал живописный вид на закат в пустыне, который удваивался как оптическая иллюзия.

Изображение состоит из нескольких кактусов, разбросанных по всей локации.

На заднем плане доминирует красивый закат, отливающий оранжевым сиянием на все растения.

Он также отбрасывает тени, что еще больше усложняет поиск котенка.

На первый взгляд, вы можете не заметить, что на фото есть что-то спрятанное.

Где-то в глубине изображения есть кот, коварно спрятавшийся в пустыне.

Если вы не можете найти котенка, не унывайте, мы покажем решение.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали найти на рисунке четырех скрытых животных, а также пять лимонов, спрятанных среди цыплят.

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