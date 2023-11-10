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Оптична ілюзія — не всі помітять кота, який сховався серед кактусів

10 листопада 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична ілюзія: не всі помітять кота, який сховався серед кактусів
Де сховався кіт? Фото: Instagram/centraltucson.co
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Фінансова компанія Central Tuscon Co. демонструє унікальні краєвиди Арізони на своїй сторінці в Instagram. Ви зможете помітити розумного кота, що сховався серед кактусів, за 15 секунд?

Головоломку запропонувала The Sun.

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В одному з постів Central Tuscon Co. продемонстрував мальовничий вид на захід сонця в пустелі, який подвоювався як оптична ілюзія.

Зображення складається з кількох кактусів, які розкидані по всій локації.

На задньому плані домінує красивий захід сонця, що відливає помаранчевим сяйвом на всі рослини.

Він також відкидає тіні, що ще більше ускладнює пошук кошеняти.

На перший погляд, ви можете не помітити, що на фото є щось заховане.

Десь у глибині зображення є кіт, який підступно сховався в пустелі.

Якщо ви не можете знайти кошеня, не сумуйте, ми покажемо рішення.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували знайти на малюнку чотирьох прихованих тварин, а також — п'ять лимонів, захованих серед курчат.

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