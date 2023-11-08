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Оптична ілюзія — лише 10% вибраних знайшли кота на фото з квітучим кактусом

8 листопада 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична ілюзія: лише 10% вибраних знайшли кота на фото з квітучим кактусом
Там сховався кіт. Фото: Instagram/Central Tucson Companies
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Ця оптична ілюзія ставить у глухий кут навіть найдопитливіших з нас. Знайдіть кота, захованого на фотографії барвистого кактуса, у всіх на виду за 15 секунд.

Головоломку запропонувала The Sun.

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Оптична головоломка "Знайдіть кота"

Користувач Instagram під ніком @centraltucson.co поділився фотографією, яка швидко стала вірусною в соціальних мережах.

Завдання виявилося майже неможливим для тих, хто не володіє відмінною спостережливістю.

Здатність зосереджуватися на кожній ділянці зображення, не відволікаючись, має важливе значення для успішного розв'язання головоломки.

Для того, щоб потрапити до 10% найкращих гравців, кота потрібно розпізнати менш ніж за 15 секунд.

Як гадаєте, ви вже помітили його?

Багато людей зізналися, що їм знадобилося більше часу, ніж очікувалося, щоб знайти кота.

Зображення містить барвисті квіти, які зачаровують погляд, а також кактусові колючки, що стирчать в усіх напрямках.

Корисна підказка: придивіться уважніше до сірих ділянок зображення.

Якщо ви все ще не можете помітити кота, захованого серед квітучих кактусів, не сумуйте, ми покажемо рішення.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували знайти на малюнку хижака та врятувати гусей, а також розгледіти кролика серед котів.

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