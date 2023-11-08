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Оптическая иллюзия — только 10% избранных нашли кота на фото с цветущим кактусом

8 ноября 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая иллюзия: только 10% избранных нашли кота на фото с цветущим кактусом
Там скрылся кот. Фото: Instagram/Central Tucson Companies
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Эта оптическая иллюзия ставит в тупик даже самых любознательных из нас. Найдите кота, спрятанного на фотографии красочного кактуса, у всех на виду за 15 секунд.

Головоломку предложила The Sun.

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Оптическая головоломка "Найдите кота"

Пользователь Instagram под ником @centraltucson.co поделился фотографией, которая быстро стала вирусной в социальных сетях.

Задача оказалась почти невозможной для тех, кто не обладает отличной наблюдательностью.

Способность сосредотачиваться на каждом участке изображения не отвлекаясь имеет важное значение для успешного решения головоломки.

Для того чтобы попасть до 10% лучших игроков, кота нужно распознать менее чем за 15 секунд.

Как думаете, вы уже заметили его?

Многие признались, что им понадобилось больше времени, чем ожидалось, чтобы найти кота.

Изображение содержит красочные цветы, завораживающие взгляд, а также торчащие по всем направлениям кактусовые колючки.

Полезная подсказка: внимательно присмотритесь к серым участкам изображения.

Если вы все еще не можете заметить кота, спрятанного среди цветущих кактусов, не унывайте, мы покажем решение.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали найти на рисунке хищника и спасти гусей, а также разглядеть кролика среди кошек.

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