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Оптическая иллюзия — только настоящий детектив найдет скрытое лицо на рисунке

16 ноября 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая иллюзия: только настоящий детектив найдет скрытое лицо на рисунке за 15 секунд
Ищем заключенного. Рисунок: The Sun
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Отдельные люди с дедукцией Шерлока Холмса могут решить эту головоломку за 15 секунд. Найдите заключенного, спрятавшегося в камере от смотрителя.

Головоломку предложила The Sun.

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Если вы можете найти заключенного на изображении, то ваш IQ и навыки решения проблем находятся на самом высоком уровне.

Это запутанное изображение заставляет даже самых опытных любителей головоломок пребывать в отчаянии.

Какая польза от визуальных головоломок

  • Они помогают улучшить зрение и научиться лучше читать мелкий шрифт.
  • Прекрасно подходят для проверки умения решать проблемы и критического мышления.
  • Оптические иллюзии показывают, как по-разному реагирует разум людей, как наш мозг и глаза работают вместе, чтобы видеть скрытое.

Вы нашли беглого заключенного?

Тюремный охранник смотрит на погнутую и сломанную решетку на окне. Кажется, что заключенному удалось скрыться из камеры, но он до сих пор прячется где-то внутри.

Внимательно посмотрите на картинку и попробуйте мыслить нестандартно.

Лицо беглеца идеально замаскировано цветом комнаты.

Подсказка: возможно, вы развернете изображение и посмотрите на него под разными углами.

Может быть, он прячется у всех на виду, там, где вы этого меньше всего ожидаете.

Не удается? Не беспокойтесь, ответ на этот сложный вызов находится ниже.

Он спрятался в опасном, но разумном месте, и вы докажете, что вы настоящий детектив, если найдете его.

Правильный ответ

Раньше мы предлагали найти скрытые лица на картинках – здесь и здесь.

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