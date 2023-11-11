Потрясающая воображение оптическая иллюзия: найдите 6 лиц за 10 секунд

Поражающая воображение оптическая иллюзия — найдите 6 лиц за 10 секунд
Думаете, у вас острое зрение и способность рассматривать детали? Эта потрясающая оптическая иллюзия покажет, на высоте ли ваши глаза.
Головоломку предложила The Sun.
Оптическая иллюзия "Лицо"
Таймер начинает отсчет, и если вы заметите шесть лиц, спрятанных в изображении, за 10 секунд, значит, у вас зрение ястреба.
Одно из лиц вам очень хорошо знакомо с детства.
На картинке изображено грозовое небо с угрюмым лесом на заднем плане.
Иллюзия усложняется тем, что картина бесцветна, а художник использует только разные оттенки серого, то есть обманывает глаз.
Большинство людей могут рассмотреть по крайней мере три лица, но увидеть все шесть за столь короткий промежуток времени — непростая задача.
Подсказка: изучайте каждую группу изображений по частям и ищите что-то похожее на лицо, когда найдете самое большое, ответы станут проще.
Не беспокойтесь, если у вас возникнут трудности, это одна из самых сложных головоломок. Мы покажем решение внизу страницы.
Правильный ответ
Ранее мы предлагали найти в оптических иллюзиях котенка и число 460 за несколько секунд.
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