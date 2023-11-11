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Оптична ілюзія, що вражає уяву — знайдіть 6 облич за 10 секунд

11 листопада 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична ілюзія, що вражає уяву: знайдіть 6 облич за 10 секунд
Знайдіть всі обличчя на приголомшливому малюнку. Фото: Jagron Josh/Oleg Shupliak
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Гадаєте, маєте гострий зір та хист розглядати деталі? Ця приголомшлива оптична ілюзія покаже, чи на висоті ваші очі.

Головоломку запропонувала The Sun.

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Таймер починає відлік, і якщо ви помітите шість облич, захованих у зображенні, за 10 секунд, значить, у вас зір яструба.

Одне з облич вам дуже добре знайоме з дитинства.

На картинці зображено грозове небо з похмурим лісом на задньому плані.

Ілюзія ускладняється тим, що картина безбарвна, а художник використовує лише різні відтінки сірого, тобто обманює око.

Більшість людей можуть розгледіти принаймні три обличчя, але розгледіти всі шість за такий короткий проміжок часу — непросте завдання.

Підказка: вивчайте кожну групу зображень по частинах й шукайте щось схоже на обличчя, коли знайдете найбільше, відповіді стануть простішими.

Не хвилюйтеся, якщо у вас виникнуть труднощі, це одна з найскладніших головоломок. Ми покажемо рішення внизу сторінки.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували знайти в оптичних ілюзіях кошеня та число 460 за кілька секунд.

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