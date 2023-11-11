Оптична ілюзія, що вражає уяву — знайдіть 6 облич за 10 секунд
Гадаєте, маєте гострий зір та хист розглядати деталі? Ця приголомшлива оптична ілюзія покаже, чи на висоті ваші очі.
Головоломку запропонувала The Sun.
Оптична ілюзія "Обличчя"
Таймер починає відлік, і якщо ви помітите шість облич, захованих у зображенні, за 10 секунд, значить, у вас зір яструба.
Одне з облич вам дуже добре знайоме з дитинства.
На картинці зображено грозове небо з похмурим лісом на задньому плані.
Ілюзія ускладняється тим, що картина безбарвна, а художник використовує лише різні відтінки сірого, тобто обманює око.
Більшість людей можуть розгледіти принаймні три обличчя, але розгледіти всі шість за такий короткий проміжок часу — непросте завдання.
Підказка: вивчайте кожну групу зображень по частинах й шукайте щось схоже на обличчя, коли знайдете найбільше, відповіді стануть простішими.
Не хвилюйтеся, якщо у вас виникнуть труднощі, це одна з найскладніших головоломок. Ми покажемо рішення внизу сторінки.
Правильна відповідь
Раніше ми пропонували знайти в оптичних ілюзіях кошеня та число 460 за кілька секунд.
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