Оптическая иллюзия: только самые внимательные помогут дайверам найти ботинок на дне моря

Помогите дайверам найти ботинок. Фото: fresherslive.com

У вас невероятное зрение, если сможете заметить на морском дне ботинок, которого не хватает дайверам. Решите задачу за 9 секунд.

Головоломку предложила The Sun.

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Визуальная головоломка "Найдите ботинок"

Если вам удастся решить ее менее чем через девять секунд, вы будете увенчаны невероятным IQ.

Эта оптическая иллюзия — сложный вызов, созданный для тренировки мозга как для взрослых, так и детей.

Цель головоломки состоит в том, чтобы наблюдать за содержимым изображения и найти предмет, незаметно спрятанный на картинке.

Это нелегкая задача, ведь хитросплетение этой иллюзии заставляет людей ломать голову.

Головоломка загнала многих в тупик, но если вы действительно сосредоточитесь, то сможете ее решить.

Если вы все еще испытываете затруднения, мы покажем разгадку.

Правильный ответ

После этой задачи предлагаем разгадать еще две оптические иллюзии — здесь и здесь.