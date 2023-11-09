Оптическая иллюзия — только самые внимательные помогут дайверам найти ботинок на дне моря
У вас невероятное зрение, если сможете заметить на морском дне ботинок, которого не хватает дайверам. Решите задачу за 9 секунд.
Головоломку предложила The Sun.
Визуальная головоломка "Найдите ботинок"
Если вам удастся решить ее менее чем через девять секунд, вы будете увенчаны невероятным IQ.
Эта оптическая иллюзия — сложный вызов, созданный для тренировки мозга как для взрослых, так и детей.
Цель головоломки состоит в том, чтобы наблюдать за содержимым изображения и найти предмет, незаметно спрятанный на картинке.
Это нелегкая задача, ведь хитросплетение этой иллюзии заставляет людей ломать голову.
Головоломка загнала многих в тупик, но если вы действительно сосредоточитесь, то сможете ее решить.
Если вы все еще испытываете затруднения, мы покажем разгадку.
Правильный ответ
После этой задачи предлагаем разгадать еще две оптические иллюзии — здесь и здесь.
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