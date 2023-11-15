Оптическая головоломка: только настоящие следопыты найдут отпечаток ботинка

Ищем след от ботинка. Рисунок: Flotilla

Эта иллюзия очень сложна, поскольку игроки находятся под давлением времени и имеют всего девять секунд, чтобы найти решение. У вас совершенное зрение, если сможете заметить скрытый след от ботинка.

Головоломку предложила The Sun.

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Оптическая головоломка "Найдите след"

Головоломка показывает целый ряд изображений, связанных с транспортом. Различные виды транспорта разбросаны по всему рисунку: поезда, автомобили, мопеды, вертолеты, велосипеды и т.д.

Среди них на изображении есть скрытый след от ботинка.

Можете ли вы найти скрытый след в этой иллюзии?

Если не можете, вам подсказка: посмотрите на углы изображения.

Если вы еще не можете заметить маленький след, вот еще одна подсказка: посмотрите в правый нижний угол, возможно, вы увидите его между другими видами транспорта.

Не беспокойтесь, если вы все еще не можете найти решение, или если не смогли сделать это за девять секунд, мы покажем решение.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали найти на рисунке хищника и спасти гусей, а также разглядеть кролика среди кошек.