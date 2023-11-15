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Оптична головоломка — лише справжні слідопити знайдуть відбиток черевика

15 листопада 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична головоломка: лише справжні слідопити знайдуть відбиток черевика
Шукаємо слід від черевика. Малюнок: Flotilla
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Ця ілюзія дуже складна, позаяк гравці перебувають під тиском часу та мають лише дев'ять секунд, щоб знайти рішення. Ви маєте досконалий зір, якщо зможете помітити прихований слід від черевика.

Головоломку запропонувала The Sun.

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Головоломка показує низку зображень, пов'язаних з транспортом. Різні види транспорту розкидані по всьому малюнку: поїзди, автомобілі, мопеди, гвинтокрили, велосипеди тощо.

Серед них на зображенні є прихований слід від черевика.

Тож чи можете ви знайти прихований слід у цій ілюзії?

Якщо не можете, ось вам підказка: подивіться на кути зображення.

Якщо ви все ще не можете помітити маленький слід, ось ще одна підказка: подивіться у правий нижній кут, можливо, ви побачите його між іншими видами транспорту.

Не хвилюйтеся, якщо ви все ще не можете знайти рішення, або якщо не змогли зробити це за дев'ять секунд, ми покажемо рішення.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували знайти на малюнку хижака та врятувати гусей, а також розгледіти кролика серед котів.

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