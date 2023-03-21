Новолуние в марте 2023 — как использовать самый энергетический период, чтобы изменить жизнь

Именно это новолуние считается самым мощным в 2023 году

По словам астрологов, один из самых энергетически мощных периодов в 2023 году будет молодая Луна в марте. Именно в это время можно изменить свою жизнь к лучшему и использовать космическую энергию себе во благо.

Новини.LIVE рассказывает, в чем особенность этого новолуния, чего категорически нельзя делать в этот период и как использовать его энергию, чтобы принести в жизнь успех.

Когда наступит новая Луна в марте

Новолуние наступит уже во вторник, 21 марта, в 19:37 по киевскому времени. По ведической астрологии Джетеш оно пройдет под знаком Рыбы. А в западной астрологии — в созвездие Овен.

Стоит отметить, что в 23:24 по киевскому времени время наступления весеннего равноденствия.

Период новолуния — это самая темная ночь месяца. Лишь через 35 часов Луна появится на небе в виде тонкого серпа.

Молодая Луна в марте — в чем уникальность

Как уже было упомянуто выше, именно это новолуние считается самым мощным в 2023 году.

Первое, с чем это связано, оно состоится в знаке Овна — первого представителя зодиакального круга.

Второе, что не менее важно, с новым астрологическим годом совпадает день весеннего равноденствия 2023 — а это одна из самых энергетических мощных точек года. Это период, когда не только Солнце начинает свой новый годовой цикл, но и Луна оказывается в той же точке.

Таким образом, объединяется энергия обновления и перезагрузки и вместе они создают уникальную космическую энергию, которую можно использовать, чтобы изменить свою жизнь к лучшему.

Как новая Луна в марте влияет на человека

Астрологи и эзотерики утверждают, что во время новолуния на людей влияет особый энергетический импульс. Поэтому период идеально подходит, чтобы планировать новые дела, строить планы на жизнь, создавать новые проекты. Идеально это время, чтобы избавляться от плохих привычек и старых обид.

Именно в день новолуния, 21 марта, следует направлять свои мысли на новые достижения, программировать себя на позитив.

В то же время астрологи предостерегают, что Луна в Овне предвещает трудности с контролем эмоций. В это время люди, наиболее испытывающие влияние Луны, становятся возбужденными и раздражительными. Поэтому необходимо отказываться от негативных мыслей и недобрых побуждений, чтобы не нажить себе неприятностей.

Что можно делать в новую Луну в марте 2023

В этот период происходит момент угасания старой Луны и рождения новой. Рекомендуется утром 22 марта встретить рассвет — думайте в это время о самом желанном. Это приблизит исполнение ваших мечт.

Чтобы использовать энергию новолуния себе на пользу, астрологи рекомендуют:

сделать генеральную уборку — в доме, голове;

завершить старые дела;

запланировать новые дела, проекты, выстроить планы на будущее;

избавиться от вредных привычек;

устроить разгрузочный день — он поможет укрепить здоровье;

помириться с теми, с кем в ссоре;

отдать долги и закрыть кредиты;

решить финансовые вопросы;

заняться духовными и энергетическими практиками;

заняться самообразованием и самообучением;

починить сломанные вещи, подлежащие ремонту;

заняться творчеством или поиском нового хобби;

заниматься благотворительностью;

Что нельзя делать в Молодой месяц в марте 2023 года

В день наступления новой Луны многие могут испытывать упадок сил. Может проявляться депрессия и раздражительность. Астрологи рекомендуют все мысли и чувства устремлять в позитивное русло, чтобы не привлечь в свою жизнь негатив.

В период новолуния и через несколько дней после него рекомендовано отказаться от:

конфликтов;

дальних путешествий;

свадьба или венчание;

пластических операций и уколов красоты;

употребление жирной пищи и спиртных напитков;

больших покупок;

начинать новые проекты, лучше их только планировать, поскольку на саму работу может не хватить ресурсов;

заем денег;

азартных игр;

экстремальных видов спорта;

физической нагрузки;

эмоциональной нагрузки.

Проведите день в покое — это будет лучшим решением, и не забудьте загадать желание на рассвете!

Как загадать желание на новолуние — особый ритуал

В новолуние можно и нужно загадывать желания. Главное условие — нельзя желать кому-то зла. 20 февраля в момент новолуния загадайте желание, как можно подробнее визуализируя его. Делать это нужно в хорошем настроении и думать в это время только о хорошем. Не забудьте также поблагодарить Вселенную за все, что у вас есть, и, если есть желание, помолитесь.

Напомним, мы писали, когда солнечные и лунные затмения в 2023 году. Следует отметить, что, как правило, затемнения идут парами, которые еще называют коридорами затемнений. Обычно они проходят в промежутке около двух недель.