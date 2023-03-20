День весняного рівнодення — 20 березня — привітання у прозі, віршах та яскравих листівках

День весняного рівнодення 2023: красиві привітання та листівки з побажаннями миру та щастя
У 2023 році День весняного рівнодення випадає на понеділок, 20 березня. Саме в цю дату Сонце зійде точно на сході й зайде точно на заході, рівно о 12:00 воно перебуватиме над горизонтом. Також, починаючи з дня весняного рівнодення, зміняться пори року в півкулях: у Південній настане астрономічна осінь, а в Північній – астрономічна весна.
Новини.LIVE розповідає, у чому особливість дати, а також ділиться теплими та душевними привітаннями у прозі, віршах та листівках. Не забудьте привітати близьких, друзів та знайомих з цим світлим днем!
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День весняного рівнодення 2023 — особливість дати
Варто зазначити, що весняне рівнодення не має фіксованої дати — через різницю між календарним та астрономічним роком, і щорічно може зрушуватися на кілька годин. Проте у високосний рік все знову стає на свої місця. Залежно від року Сонцеворот може бути 19, 20 чи 21 березня.
День весняного рівнодення — особлива дата, коли тривалість дня і ночі однакова. Світловий день від моменту рівнодення почне збільшуватись, а ніч – зменшуватись.
Сонцеворот — друга назва свята — знаменує початок астрономічної весни. Адже в північній півкулі дні ставали довшими, температура повітря підіймалася. У багатьох народів весняне рівнодення було початком Нового року.
У наших предків існували різні обряди зустрічі нового року й остаточного прощання із зимою та холодом. Багато хто продовжує приділяти цій події особливу увагу.
У сучасному світі у День весняного рівнодення можна зустріти цей день теж по особливому, а також відправити близьким картинку з побажаннями тепла, весни, миру та щастя.
День весняного рівнодення 20 березня — привітання у прозі
У День весняного рівнодення бажаю вам оновлення душі, радості та щастя. Нехай добробут оточує вас, а в житті настане гармонія. Любові вам і відмінного настрою.
***
У це прекрасне свято вітаю тебе. Бажаю тобі сонячного настрою, радості, щастя та удачі. Нехай весна наступить не тільки на Землі, але та у твоїй душі.
***
Вітаю з цим особливим днем — Днем весняного рівнодення ! Бажаю у це свято оновлення, завжди залишатися у гарному гуморі та мати міцне здоров'я.
У День весняного рівнодення бажаю миру у сім'ї та в країні! Нехай це оновлення природи принесе гармонію, любов та надію у світле майбутнє.
***
У це світле свято, коли в наше життя остаточно приходить весна, хочу побажати процвітання у вашому житті. Нехай теплі сонячні промінчики зігріють вашу душу та серце й подарують безмежне щастя. З Днем весняного рівнодення!
***
Вже весна в права увійшла, отже скоро ми спостерігатимемо справжню казку, коли все навкруги буде квітнути та зеленіти. Бажаю, щоб і ваша надія на мир та щастя розквітла так само. З Днем весняного рівнодення!
День весняного рівнодення 2023 — красиві вірші
З Днем рівнодення весняного тебе
Від щирого серця я нині вітаю!
Нехай гармонійним буде життя твоє,
Його любов нехай наповнює.
***
Весна по світу йшла пішки,
Зима затягнулася.
Весна талим снігом омила ніжки,
Променем посміхнулася.
Дзвонить крапель, дзюрчить струмок
І бруньки набухають.
З далеких країн я рій думок,
Знову птахи прилітають.
***
Сьогодні рівні день та ніч,
Прощається з нами зима.
І вже не потрібно топити так піч,
Тепло нам несе красуня-весна!
За вікном щебечуть пташки,
Оживає вся природа,
І з'являються комашки
І тепліша тепер погода.
***
Ночі дорівнює день сьогодні,
Це казки чудова мить,
Я хочу, щоб промінчик щастя
В день чарівний до вас проник.
Красиві привітання у листівках з Днем весняного рівнодення
Відеопривітання з Днем весняного рівнодення