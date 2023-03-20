День весняного рівнодення — 20 березня — привітання у прозі, віршах та яскравих листівках

Надішліть близьким та друзям тепле привітання у День весняного рівнодення

У 2023 році День весняного рівнодення випадає на понеділок, 20 березня. Саме в цю дату Сонце зійде точно на сході й зайде точно на заході, рівно о 12:00 воно перебуватиме над горизонтом. Також, починаючи з дня весняного рівнодення, зміняться пори року в півкулях: у Південній настане астрономічна осінь, а в Північній – астрономічна весна.

Новини.LIVE розповідає, у чому особливість дати, а також ділиться теплими та душевними привітаннями у прозі, віршах та листівках. Не забудьте привітати близьких, друзів та знайомих з цим світлим днем!

День весняного рівнодення 2023 — особливість дати

Варто зазначити, що весняне рівнодення не має фіксованої дати — через різницю між календарним та астрономічним роком, і щорічно може зрушуватися на кілька годин. Проте у високосний рік все знову стає на свої місця. Залежно від року Сонцеворот може бути 19, 20 чи 21 березня.

День весняного рівнодення — особлива дата, коли тривалість дня і ночі однакова. Світловий день від моменту рівнодення почне збільшуватись, а ніч – зменшуватись.

Сонцеворот — друга назва свята — знаменує початок астрономічної весни. Адже в північній півкулі дні ставали довшими, температура повітря підіймалася. У багатьох народів весняне рівнодення було початком Нового року.

У наших предків існували різні обряди зустрічі нового року й остаточного прощання із зимою та холодом. Багато хто продовжує приділяти цій події особливу увагу.

У сучасному світі у День весняного рівнодення можна зустріти цей день теж по особливому, а також відправити близьким картинку з побажаннями тепла, весни, миру та щастя.

День весняного рівнодення 20 березня — привітання у прозі

У День весняного рівнодення бажаю вам оновлення душі, радості та щастя. Нехай добробут оточує вас, а в житті настане гармонія. Любові вам і відмінного настрою.

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У це прекрасне свято вітаю тебе. Бажаю тобі сонячного настрою, радості, щастя та удачі. Нехай весна наступить не тільки на Землі, але та у твоїй душі.

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Вітаю з цим особливим днем — Днем весняного рівнодення ! Бажаю у це свято оновлення, завжди залишатися у гарному гуморі та мати міцне здоров'я.

У День весняного рівнодення бажаю миру у сім'ї та в країні! Нехай це оновлення природи принесе гармонію, любов та надію у світле майбутнє.

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У це світле свято, коли в наше життя остаточно приходить весна, хочу побажати процвітання у вашому житті. Нехай теплі сонячні промінчики зігріють вашу душу та серце й подарують безмежне щастя. З Днем весняного рівнодення!

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Вже весна в права увійшла, отже скоро ми спостерігатимемо справжню казку, коли все навкруги буде квітнути та зеленіти. Бажаю, щоб і ваша надія на мир та щастя розквітла так само. З Днем весняного рівнодення!

День весняного рівнодення 2023 — красиві вірші

З Днем рівнодення весняного тебе

Від щирого серця я нині вітаю!

Нехай гармонійним буде життя твоє,

Його любов нехай наповнює.

***

Весна по світу йшла пішки,

Зима затягнулася.

Весна талим снігом омила ніжки,

Променем посміхнулася.

Дзвонить крапель, дзюрчить струмок

І бруньки набухають.

З далеких країн я рій думок,

Знову птахи прилітають.

***

Сьогодні рівні день та ніч,

Прощається з нами зима.

І вже не потрібно топити так піч,

Тепло нам несе красуня-весна!

За вікном щебечуть пташки,

Оживає вся природа,

І з'являються комашки

І тепліша тепер погода.

***

Ночі дорівнює день сьогодні,

Це казки чудова мить,

Я хочу, щоб промінчик щастя

В день чарівний до вас проник.

Красиві привітання у листівках з Днем весняного рівнодення

Відеопривітання з Днем весняного рівнодення