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День весняного рівнодення 2023: красиві привітання та листівки з побажаннями миру та щастя

20 березня 2023 11:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
День весняного рівнодення — 20 березня — привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Надішліть близьким та друзям тепле привітання у День весняного рівнодення
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У 2023 році День весняного рівнодення випадає на понеділок, 20 березня. Саме в цю дату Сонце зійде точно на сході й зайде точно на заході, рівно о 12:00 воно перебуватиме над горизонтом. Також, починаючи з дня весняного рівнодення, зміняться пори року в півкулях: у Південній настане астрономічна осінь, а в Північній – астрономічна весна.

Новини.LIVE розповідає, у чому особливість дати, а також ділиться теплими та душевними привітаннями у прозі, віршах та листівках. Не забудьте привітати близьких, друзів та знайомих з цим світлим днем! 

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День весняного рівнодення 2023 — особливість дати 

Варто зазначити, що весняне рівнодення не має фіксованої дати — через різницю між календарним та астрономічним роком, і щорічно може зрушуватися на кілька годин. Проте у високосний рік все знову стає на свої місця. Залежно від року Сонцеворот може бути 19, 20 чи 21 березня.

День весняного рівнодення — особлива дата, коли тривалість дня і ночі однакова. Світловий день від моменту рівнодення почне збільшуватись, а ніч – зменшуватись.

Сонцеворот — друга назва свята — знаменує початок астрономічної весни. Адже в північній півкулі дні ставали довшими, температура повітря підіймалася. У багатьох народів весняне рівнодення було початком Нового року.

У наших предків існували різні обряди зустрічі нового року й остаточного прощання із зимою та холодом. Багато хто продовжує приділяти цій події особливу увагу.

У сучасному світі у День весняного рівнодення можна зустріти цей день теж по особливому, а також відправити близьким картинку з побажаннями тепла, весни, миру та щастя. 

День весняного рівнодення 2023 — що це за свято та які традиції

День весняного рівнодення 20 березня — привітання у прозі

У День весняного рівнодення бажаю вам оновлення душі, радості та щастя. Нехай добробут оточує вас, а в житті настане гармонія. Любові вам і відмінного настрою.

***

У це прекрасне свято вітаю тебе. Бажаю тобі сонячного настрою, радості, щастя та удачі. Нехай весна наступить не тільки на Землі, але та у твоїй душі.

***

Вітаю з цим особливим днем — Днем весняного рівнодення ! Бажаю у це свято оновлення, завжди залишатися у гарному гуморі та мати міцне здоров'я. 

 

День весняного рівнодення 20 березня — привітання у прозі

У День весняного рівнодення бажаю миру у сім'ї та в країні! Нехай це оновлення природи принесе гармонію, любов та надію у світле майбутнє. 

*** 

У це світле свято, коли в наше життя остаточно приходить весна, хочу побажати процвітання у вашому житті. Нехай теплі сонячні промінчики зігріють вашу душу та серце й подарують безмежне щастя. З Днем весняного рівнодення!

***

Вже весна в права увійшла, отже скоро ми спостерігатимемо справжню казку, коли все навкруги буде квітнути та зеленіти. Бажаю, щоб і ваша надія на мир та щастя розквітла так само. З Днем весняного рівнодення!

День весняного рівнодення 2023 — красиві вірші

День весняного рівнодення 2023 — красиві вірші 

З Днем рівнодення весняного тебе
Від щирого серця я нині вітаю!
Нехай гармонійним буде життя твоє,
Його любов нехай наповнює.

***

Весна по світу йшла пішки,
Зима затягнулася.
Весна талим снігом омила ніжки,
Променем посміхнулася.
Дзвонить крапель, дзюрчить струмок
І бруньки набухають.
З далеких країн я рій думок,
Знову птахи прилітають.

***

Сьогодні рівні день та ніч,
Прощається з нами зима.
І вже не потрібно топити так піч,
Тепло нам несе красуня-весна!
За вікном щебечуть пташки,
Оживає вся природа,
І з'являються комашки
І тепліша тепер погода.

***

Ночі дорівнює день сьогодні,
Це казки чудова мить,
Я хочу, щоб промінчик щастя
В день чарівний до вас проник.

Красиві привітання у листівках з Днем весняного рівнодення

День весняного рівнодення 2023: привітання

З днем весняного рівнодення: привітання у листівках

День весняного рівнодення 2023: листівки

Весняне рівнодення 2023 року: привітання

Найкращі привітання - День весняного рівнодення

Привітання в День весняного рівнодення

День весняного рівнодення - 20 березня - привітання

День весняного рівнодення 2023 - красиві картинки

З Днем весняного рівнодення: привітання у красивиз листівках

Відеопривітання з Днем весняного рівнодення

 

 

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