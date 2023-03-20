День весеннего равноденствия — 20 марта — поздравления в прозе, стихах и ярких открытках

День весеннего равноденствия 2023: красивые поздравления и открытки с пожеланиями мира и счастья
В 2023 году День весеннего равноденствия выпадает на понедельник, 20 марта. Именно в эту дату Солнце взойдет точно на востоке и зайдет точно на западе, ровно в 12.00 оно будет находиться над горизонтом. Также, начиная со дня весеннего равноденствия, сменятся времена года в полушариях: в Южной наступит астрономическая осень, а в Северной — астрономическая весна.
Новини.LIVE рассказывает, в чем особенность даты, а также делится теплыми и душевными поздравлениями в прозе, стихах и открытках. Не забудьте приветствовать близких, друзей и знакомых с этим светлым днем!
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День весеннего равноденствия 2023 — особенность даты
Стоит отметить, что весеннее равноденствие не имеет фиксированной даты из-за разницы между календарным и астрономическим годом и ежегодно может сдвигаться на несколько часов. Однако в високосный год все снова становится на свои места. В зависимости от года Солнцеворот может быть 19, 20 или 21 марта.
День весеннего равноденствия — особая дата, когда продолжительность дня и ночи одинакова. Световой день с момента равноденствия начнет увеличиваться, а ночь — уменьшаться.
Солнцеворот — второе название праздника — знаменует начало астрономической весны. Ведь в северном полушарии дни становились длиннее, температура воздуха поднималась. У многих народов весеннее равноденствие было началом Нового года.
У наших предков существовали разные обряды встречи нового года и окончательного прощания с зимой и холодом. Многие продолжают уделять этому событию особое внимание.
В современном мире в День весеннего равноденствия можно встретить этот день тоже по-особому, а также отправить близким картинку с пожеланиями тепла, весны, мира и счастья.
День весеннего равноденствия 20 марта — поздравление в прозе
В День весеннего равноденствия желаю вам обновления души, радости и счастья. Пусть благополучие окружает вас, а в жизни наступит гармония. Любви вам и отличному настроению.
***
В этот прекрасный праздник поздравляю тебя. Желаю тебе солнечного настроения, радости, счастья и удачи. Пусть весна наступит не только на Земле, но и в твоей душе.
***
Поздравляю с этим особым днем — Днем весеннего равноденствия! Желаю в этот праздник обновления, всегда оставаться в хорошем настроении и иметь крепкое здоровье.
В День весеннего равноденствия желаю мира в семье и стране! Пусть это обновление природы принесет гармонию, любовь и надежду в светлое будущее.
***
В этот светлый праздник, когда в нашу жизнь окончательно приходит весна, хочу пожелать процветания в вашей жизни. Пусть теплые солнечные лучики согреют вашу душу и сердце и подарят безграничное счастье. С Днем весеннего равноденствия!
***
Уже весна в права вошла, так что скоро мы будем наблюдать настоящую сказку, когда все вокруг будет цвести и зеленеть. Желаю, чтобы и ваша надежда на мир и счастье расцвела так же. С Днем весеннего равноденствия!
День весеннего равноденствия 2023 — красивые стихи
С Днем равноденствия весеннего тебя
От всего сердца я сейчас поздравлю!
Пусть гармонична будет жизнь твоя,
Любовь и радость ее только наполняют.
***
Весна по миру шла пешком, зима уж затянулась.
Омыла талым снегом ножки, лучом улыбнулась.
Звонит капель, журчит ручей и почки набухают.
Из далеких стран к нам снова птицы прилетают.
***
Сегодня равны день и ночь,
Прощается с нами зима.
И уже не нужно топить так печь,
Тепло нам несет красавица-весна!
За окном щебечут птички,
Оживает вся природа,
И появляются букашки
И более теплая теперь погода.
***
Ночи равен день сегодня,
Это сказки прекрасный миг,
Я хочу, чтобы лучик счастья
В день волшебный к вам проник.
Красивые поздравительные открытки с Днем весеннего равноденствия
Видеопоздравления с Днем весеннего равноденствия