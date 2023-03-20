Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Лайфстайл arrow День весеннего равноденствия 2023: красивые поздравления и открытки с пожеланиями мира и счастья arrow

День весеннего равноденствия 2023: красивые поздравления и открытки с пожеланиями мира и счастья

20 марта 2023 11:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
День весеннего равноденствия — 20 марта — поздравления в прозе, стихах и ярких открытках
Отправьте близким и друзьям теплое поздравление в День весеннего равноденствия
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В 2023 году День весеннего равноденствия выпадает на понедельник, 20 марта. Именно в эту дату Солнце взойдет точно на востоке и зайдет точно на западе, ровно в 12.00 оно будет находиться над горизонтом. Также, начиная со дня весеннего равноденствия, сменятся времена года в полушариях: в Южной наступит астрономическая осень, а в Северной — астрономическая весна.

Новини.LIVE рассказывает, в чем особенность даты, а также делится теплыми и душевными поздравлениями в прозе, стихах и открытках. Не забудьте приветствовать близких, друзей и знакомых с этим светлым днем!

Читайте также:

День весеннего равноденствия 2023 — особенность даты

Стоит отметить, что весеннее равноденствие не имеет фиксированной даты из-за разницы между календарным и астрономическим годом и ежегодно может сдвигаться на несколько часов. Однако в високосный год все снова становится на свои места. В зависимости от года Солнцеворот может быть 19, 20 или 21 марта.

День весеннего равноденствия — особая дата, когда продолжительность дня и ночи одинакова. Световой день с момента равноденствия начнет увеличиваться, а ночь — уменьшаться.

Солнцеворот — второе название праздника — знаменует начало астрономической весны. Ведь в северном полушарии дни становились длиннее, температура воздуха поднималась. У многих народов весеннее равноденствие было началом Нового года.

У наших предков существовали разные обряды встречи нового года и окончательного прощания с зимой и холодом. Многие продолжают уделять этому событию особое внимание.

В современном мире в День весеннего равноденствия можно встретить этот день тоже по-особому, а также отправить близким картинку с пожеланиями тепла, весны, мира и счастья.

День весеннего равноденствия 2023 – что это за праздник и какие традиции

День весеннего равноденствия 20 марта — поздравление в прозе

В День весеннего равноденствия желаю вам обновления души, радости и счастья. Пусть благополучие окружает вас, а в жизни наступит гармония. Любви вам и отличному настроению.

***

В этот прекрасный праздник поздравляю тебя. Желаю тебе солнечного настроения, радости, счастья и удачи. Пусть весна наступит не только на Земле, но и в твоей душе.

***

Поздравляю с этим особым днем — Днем весеннего равноденствия! Желаю в этот праздник обновления, всегда оставаться в хорошем настроении и иметь крепкое здоровье.

День весеннего равноденствия 20 марта — приветствие в прозе

В День весеннего равноденствия желаю мира в семье и стране! Пусть это обновление природы принесет гармонию, любовь и надежду в светлое будущее.

***

В этот светлый праздник, когда в нашу жизнь окончательно приходит весна, хочу пожелать процветания в вашей жизни. Пусть теплые солнечные лучики согреют вашу душу и сердце и подарят безграничное счастье. С Днем весеннего равноденствия!

***

Уже весна в права вошла, так что скоро мы будем наблюдать настоящую сказку, когда все вокруг будет цвести и зеленеть. Желаю, чтобы и ваша надежда на мир и счастье расцвела так же. С Днем весеннего равноденствия!

День весеннего равноденствия 2023 — красивые стихи

День весеннего равноденствия 2023 — красивые стихи

С Днем равноденствия весеннего тебя
От всего сердца я сейчас поздравлю!
Пусть гармонична будет жизнь твоя,
Любовь и радость ее только наполняют.

***

Весна по миру шла пешком, зима уж затянулась.
Омыла талым снегом ножки, лучом улыбнулась.
Звонит капель, журчит ручей и почки набухают.
Из далеких стран к нам снова птицы прилетают.

***

Сегодня равны день и ночь,
Прощается с нами зима.
И уже не нужно топить так печь,
Тепло нам несет красавица-весна!
За окном щебечут птички,
Оживает вся природа,
И появляются букашки
И более теплая теперь погода.

***

Ночи равен день сегодня,
Это сказки прекрасный миг,
Я хочу, чтобы лучик счастья
В день волшебный к вам проник.

Красивые поздравительные открытки с Днем весеннего равноденствия

День весеннего равноденствия 2023: поздравления

С днем весеннего равноденствия: открытки.

День весеннего равноденствия 2023: открытки.

Весеннее равноденствие 2023: приветствие

Лучшие поздравления - День весеннего равноденствия

Поздравления в День весеннего равноденствия

День весеннего равноденствия – 20 марта – поздравление

День весеннего равноденствия 2023 - красивые картинки.

С Днем весеннего равноденствия: поздравления в красивых открытках.

Видеопоздравления с Днем весеннего равноденствия

 

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Новина з фото

11:29 ​На взятке "погорел" директор столичного парка отдыха

11:28 Камалия призналась, что получала звонки от путина и вспомнила, как выступала перед ним

Новина з фото

11:27 Байден опубликовал загадочное сообщение: что это может означать

11:22 Кому из одесситов придется вернуть субсидию

11:15 Мировые цены на нефть в дальнейшем бьют рекорды: сколько стоит сейчас

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

11:15Стоит ли украинцам покупать валюту: мнение Гетманцева

11:04 В британской разведке сравнивают ситуацию в Авдеевке с обороной Бахмута

11:02 Медведев отреагировал на ордер путину и пригрозил выпустить ядерку по Гааге

Новина з відео

11:02 Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса рассказала, как встретила его 68-летие

10:59 Гол Кессье "Реалу" стал рекордом "Барселоны" на "Камп Ноу"

Новина з відео

11:02 Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса рассказала, как встретила его 68-летие

Новина з відео

10:27В ДБР рассказали о причинах смерти четырех военнослужащих в Черниговской области

Новина з відео

10:06 В Житомире впервые сделали трансплантацию сердца: результаты сверхсложной операции

Новина з відео

08:21 В Колумбии разбился военный вертолет: есть погибшие

Новина з відео

06:30 Воскресенье в УПЛ: победы Шахтера, Черноморца и Миная

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

22:15 Оккупанты на фронте заканчивают жизнь самоубийством: аудиоперехват

Новина з відео

21:46Зеленский назвал ордер на арест путина поворотным моментом

Новина з відео

18:59 В сети появилось видео, как российский истребитель пытался сбить украинский Bayraktar

Новина з відео

14:21 Андрющенко показал, как выглядит проспект Мариуполя, по которому ездил путин

Новина з відео

13:25 Сначала сбил собаку, а потом хотел её убить: известно имя злоумышленника

06:23Пенсия в 100 тысяч гривен: в ПФУ рассказали, кто из украинцев получает самые большие выплаты

Эксклюзив

06:00Изменится ли курс доллара: Гетманцев дал прогноз на весну

18:00На Ближнем Востоке грядут перемены — какова роль Израиля и в чем выгода россии

11:41Некоторым военным могут вернуть надбавки к зарплатам: что известно

Эксклюзив

12:30В Буче масштабно восстанавливают улицу, где ВСУ накрыли огромную российскую колонну: фоторепортаж

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:00Почему в мире появляется все больше вспышек вирусов — анализ вирусолога

Новина з фото

20:45 Джонни Депп и Эмбер Херд "отдыхают": история громкого развода Пола Маккартни

Эксклюзив

19:00Бучу почти не узнать: как выглядит город сегодня — большой репортаж

Эксклюзив

18:00Будут ли арбузы в этом году и сколько будут стоить овощи: прогнозы посевной 2023

Эксклюзив

17:00История Украины не нужна: одесситы об отмене данного предмета из обязательных

Актуальное по теме

None 20 Март 11:29

​На взятке "погорел" директор столичного парка отдыха

None 20 Март 11:27

Камалия призналась, что получала звонки от путина и вспомнила, как выступала перед ним

None 20 Март 11:28

Байден опубликовал загадочное сообщение: что это может означать

None 20 Март 11:21

Кому из одесситов придется вернуть субсидию

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB