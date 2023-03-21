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Найенергетичніший період у 2023 році: як залучити успіх на молодик у березні

21 березня 2023 12:03
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Молодик у березні 2023 — як використати найенергетичніший період, щоб змінити життя
Саме цей молодик вважається найпотужнішим у 2023 році
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

За словами астрологів, один із найбільш енергетично потужних періодів у 2023 році буде молодий Місяць у березні. Саме в цей час можна змінити своє життя на краще та використати космічну енергію собі на благо. 

Новини.LIVE розповідає, у чому особливість цього молодика, чого категорично не можна робити у цей період та як використати його енергію, щоб принести в життя успіх. 

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Коли настане новий Місяць у березні

Молодик настане вже у вівторок, 21 березня, о 19:37 за київським часом. З ведичної астрології Джьотіш він пройде під знаком Риби. А у західній астрології — сузір'я Овен. 

Варто зазначити, що о 23:24 за київським часом час настання весняного рівнодення.

Період молодика — це найтемніша ніч місяця. Лише за 35 годин Місяць з'явиться на небі у вигляді тонкого серпа.

Коли настане новий Місяць у березні

Молодий Місяць у березні — у чому унікальність 

Як вже було згадано вище, саме цей молодик вважається найпотужнішим у 2023 році. 

Перше, з чим це пов'язано, він відбудеться у знаку Овна — першого представника зодіакального кола.

Друге, що не менш важливо, з астрологічним новим роком збігається день весняного рівнодення 2023 — а це одна з найенергетичніших потужних точок року. Це період, коли не тільки Сонце починає свій новий річний цикл, а й Місяць опиняється у тій самій точці. 

Таким чином об'єднується енергія оновлення та перезавантаження і разом вони створюють унікальну космічну енергію, яку можна використати, щоб змінити своє життя на краще. 

Молодий Місяць у березні — у чому унікальність

Як новий Місяць в березні впливає на людину

Астрологи та езотерики стверджують, що під час молодика на людей впливає особливий енергетичний імпульс. Тому період ідеально підходить, щоб планувати, нові справи, будувати плани на життя, створювати нові проєкти. Ідеальний цей час, щоб позбавлятися поганих звичок і старих образ.

Саме у день молодика, 21 березня, варто спрямовувати свої думки на нові здобутки, програмувати себе на позитив.

Водночас астрологи застерігають, що Місяць в Овні передвіщає труднощі з контролем емоцій. В цей час люди, які найбільше відчувають вплив Місяця, стають збудженими та дратівливими. Тому необхідно відмовлятися від негативних думок та недобрих намірів, щоб не нажити собі неприємностей. 

Як новий Місяць в березні впливає на людину

Що можна робити в новий Місяць у березні 2023

У цей період відбувається момент згасання старого Місяця і народження нового. Рекомендується вранці 22 березня зустріти світанок — думайте в цей час про найбажаніше. Це наблизить виконання ваших бажань.

Щоб використати енергію молодика собі на користь, астрологи рекомендують: 

  • зробити генеральне прибирання — у будинку, голові;
  • завершити старі справи;
  • запланувати нові справи, проєкти, побудувати плани на майбутнє; 
  • позбавитися від шкідливих звичок;
  • влаштувати розвантажувальний день — він допоможе зміцнити здоров'я;
  • помиритися з тими, з ким у сварці;
  • віддати борги та закрити кредити;
  • розв'язати фінансові питання;
  • зайнятися духовними та енергетичними практиками;
  • зайнятися самоосвітою та самонавчанням;
  • полагодити зламані речі, що підлягають ремонту;
  • зайнятися творчістю чи пошуком нового хобі;
  • займатися благодійністю;

Що можна робити в новий Місяць у березні 2023

Що не можна робити в Молодий місяць у березні 2023

У день настання нового Місяця багато хто може відчувати занепад сил. Може проявлятися депресія і дратівливість. Астрологи рекомендують всі думки та почуття спрямовувати в позитивне річище, щоб не притягнути у своє життя негатив. 

У період молодика та кілька днів після нього рекомендовано  відмовитися від:

  • конфліктів;
  • далеких мандрівок; 
  • весілля або вінчання;
  • пластичних операцій та уколів краси; 
  • вживання жирної їжі та спиртних напоїв; 
  • великих покупок; 
  • починання нових проєктів, краще їх тільки планувати, оскільки на саму роботу може не вистачити ресурсів; 
  • позичання грошей;
  • азартних ігор;
  • екстремальних видів спорту; 
  • фізичного навантаження;
  • емоційного навантаження.  

Проведіть день у спокої це буде найкращим рішенням, і не забудьте загадати бажання на світанку!

Що не можна робити в Молодий місяць у березні 2023

Як загадати бажання на молодик — особливий ритуал 

На молодик можна і потрібно загадувати бажання. Головна умова — не можна бажати комусь зла. 20 лютого в момент молодика загадайте бажання, якомога детальніше візуалізуючи його. Робити це потрібно в гарному настрої та думати в цей час лише про хороше. Не забудьте також подякувати Всесвіту за все, що у вас є, і, якщо є бажання — помоліться.

Як загадати бажання на молодик — особливий ритуал

 

Нагадаємо, ми писали, коли сонячні та місячні затемнення у 2023 році. Варто зазначити, що, як правило, затемнення йдуть парами, які ще називають коридорами затемнень. Зазвичай вони відбуваються у проміжку близько двох тижнів.

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