Полнолуние в феврале 2023 — что можно и что нельзя делать во время Костлявой Луны

Полнолуние в феврале пройдет в созвездии Льва

Уже скоро ожидается особое февральское полнолуние, которое называется "Снежное" или "Костлявое". Эта полная Луна подготовила много изменений, как хороших, так и не очень. Дата открывает множество новых возможностей, но не стоит расслабляться. На день полнолуния налагаются определенные запреты.

Рассказываем, когда будет Костлявое полнолуние в феврале, в чем его особенность, что можно, а что нельзя делать в этот период.

Почему полнолуние назвали "Костлявым"

Полная Луна в феврале имеет много интересных и необычных названий, одно из которых "Костлявое" полнолуние. Февральское полнолуние еще называют Снежным, Голодным, Штормовым или Собачьим. В некоторых культурах полнолуние в феврале называют "Ледяным".

Дело в том, что февраль — месяц очень сильных снегопадов в Северной Америке, поэтому местные индейские племена называли это полнолуние "Снежным".

А "Голодная" или "Костлявая" она потому, что погодные условия в то время сильно усложняли охоту, а запасы пищи уже заканчивались. Такие названия традиционны для этого полнолуния в культурах многих народов мира.

Когда состоится полнолуние в феврале 2023 — точное время

Полнолуние этого месяца наступит 5 февраля в 20:28 по киевскому времени. Луна сойдет в знаке Льва, а его влияние будет ощущаться с 4 по 6 февраля.

Полнолуние в феврале 2023 года — в чем его особенность

Одна из главных особенностей этого полнолуния состоит в том, что Луна будет находиться на максимальном расстоянии от Земли. И это будет последняя в 2023 году микролуна.

Однако ее удаленность от нашей планеты не изменит ее влияния на жизненные процессы в жизни людей. День полнолуния пройдет относительно спокойно, но лучше отложить важные дела на следующие дни.

Полнолуние в феврале открывает перед нами новые возможности, говорят астрологи, но вместе с тем есть несколько строгих запретов, которые не стоит нарушать, чтобы избежать неприятностей.

Полная Луна в знаке Льва говорит о возможном сплочении — это станет возможным благодаря общим мероприятиям. Однако нужно очень остерегаться азарта, который может очнуться в каждом из нас. Следует избегать различных авантюр, касающихся денег и удачи — ни к чему хорошему это не приведет.

Все дела, относящиеся к финансам, лучше отложить на другой день. У многих может возрасти склонность к лести, так что лучше отсеивать приятные слова – они сказаны не просто так.

Полнолуние в Леве сильно влияет на: Тельцов, Львов, Скорпионов, Водолеев. Им будет особенно тяжело в период от полнолуния 5 февраля до новолуния 20 февраля. Им следует быть сдержаннее и минимизировать риск, ведь он может вызвать затраты как финансовые, так и энергетические.

На представителей других знаков Зодиака полнолуние во Леве оказывает мягкое и положительное влияние. Душа просит праздника, куража, творчества, поэтому лучше поддаться порыву и отдохнуть. У талантливых, харизматичных, настойчивых и ответственных людей возможно повышение должности и признание их заслуг.

Костлявое или Снежное полнолуние 2023 — что категорически запрещено делать в этот день

В классических трактатах по астрологии есть советы о том, чего не стоит делать в дни полнолуния:

начинать какие-либо новые дела, проекты;

планировать отпуск или поездку;

делать предложение;

венчаться;

жениться;

затевать строительство, ремонты, перепланировку;

просить о повышении зарплаты или о новой должности;

одалживать деньги;

давать деньги взаймы;

выяснять отношения с партнером или членом семьи;

спорить;

ссориться;

переходить кому-нибудь дорогу;

мстить и совершать плохие поступки;

совершать большие покупки;

покупать и чинить часы;

ходить к парикмахеру;

ходить к стоматологу;

накануне полнолуния не стоит ничего выносить из дома — можно потерять удачу и успех;

нельзя спать под лунным светом – сон будет беспокойным и могут сниться кошмары.

Что можно делать в Снежное полнолуние в феврале

Астрологи говорят, что полнолуние в феврале 2023 года будет относительно спокойным. Но все дела лучше все-таки поставить "на паузу". В день полнолуния важно быть реалистами и не принимать желаемое за действительное.

Полнолуние, как правило, означает большое накопление энергии — как светлой, так и темной. Это делает его идеальным временем для очищения пространства, тела и ума. Очень важно в этот период направить энергию в правильное, положительное русло. Иначе эта энергия может оказаться разрушительной.

Важно воздерживаться от конфликтов, поскольку помириться или сгладить ситуацию потом будет очень тяжело.

Во время полнолуния можно:

заниматься текущими задачами;

следить за здоровьем;

обсуждать проблемы;

загадывать желание;

помогать другим людям и животным — это привлечет к вам удачу;

больше времени проводить по любимым занятиям;

заниматься домашними делами;

отдыхать;

устраивать разгрузочный день;

садиться на диету.

Также в полный день можно давать себе небольшие физические нагрузки — они помогут направить энергию в правильное русло.

Следует прислушиваться к себе и определить свои желания и порывы. Вечером стоит быть в кругу семьи и что-то сделать вместе — приготовить ужин, посмотреть легкий фильм, поиграть в настольные игры.

Парам рекомендуется провести романтический вечер — поужинать вместе, поговорить о чем-нибудь приятном. Это позволит избежать конфликтов и ссор. Можно порадовать друг друга милыми подарками или сюрпризами.

Как загадать желание в полнолуние

Полнолуние имеет мощную энергетику, поэтому у желаний, загаданных в этот момент, высока вероятность сбываться.

Есть три простых способа загадать желание в полную Луну:

1. Волшебная бумажка

Необходимо написать свое желание на чистой красивой бумажке, хорошей ручкой или фломастером (можно выбрать цветную). Далее этот листок необходимо сжечь над пламенем свечи, воображая как ваше желание уже сбылось. Золу нужно зарыть в землю, а лучше в снег — полнолуние же все-таки Снежное.

2. Свеча магическая

Поставьте свечу на подоконник так, чтобы Луна визуально находилась в пламени. Произнесите вслух свое желание, пока Луна не изменила положения. Затем потушите свечу и ложитесь спать.

3. Вода, исполняющая желание

Надо набрать в прозрачный стакан чистой воды и подойти к подоконнику: глядя на Луну, нашепчите воде в стакане свое желание. Оставьте стакан на подоконнике до утра, а после пробуждения выпейте сразу всю воду до дна.

Напомним, что нельзя загадывать желания, которые могут причинить вред другим людям или животным. В противном случае мистическое влияние Луны обернется против вас самих.

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