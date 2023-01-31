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Місячний календар на лютий 2023: три небезпечні дати можуть зруйнувати життя

31 січня 2023 07:35
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Місячний календар по днях на лютий 2023 — коли чекати найнебезпечніші дати
Ми розповімо, які дні будуть вдалими у лютому, а які можуть стати небезпечними
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

На думку астрологів, Місяць впливає на різні сфери життя людини, тож у кожному місяці є свої сприятливі й несприятливі дати, орієнтуючись на які можна спланувати важливі справи або заходи.

Розповідаємо, коли настане повня і молодик у лютому 2023 року, а також які дні можуть негативно вплинути на життя, а які будуть найвдалішими. 

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Фази Місяця у лютому 2023 року

Вплив Місяця буде залежати від фази, тож варто знати, коли він буде зростати, а коли навпаки зменшуватися, щоб максимально берегти енергію і ніяких важливих справ не здійснювати:

  • місяць, що зростає — з 1 по 4 лютого;
  • повня — 5 лютого о 20:28 за київським часом;
  • місяць, що спадає — з 6 по 19 лютого;
  • молодик — 20 лютого о 09:06 за київським часом;
  • місяць, що зростає — з 21 по 28 лютого;
  • місячне затемнення — немає;
  • сонячне затемнення — немає.

Фази Місяця у лютому 2023 року

Повня в знаку Лева — чого очікувати 

Повня чекає на нас практично на початку місяця, 5 лютого. Відбудеться вона у сузір'ї Лева. Тож цей період сприятиме творчості та самовираженню, а також активізує інтуїцію.

День сприятливий для планування майбутнього та усвідомлення власних емоційних потреб. Корисним буде самоаналіз. Можна зустрічатися з людьми, влаштовувати побачення, спілкуватися та знайомитися. 

Проте 5 лютого варто уникати справ, які потребують зосередженості: важливі робочі зустрічі, укладання угод, купівля нерухомості чи автомобіля. Також в цей день будьте дуже обережні за кермом і уникайте конфліктів.

Повня в знаку Лева — чого очікувати

Новий місяць в знаку Риби — до чого готуватись 

20 лютого — Місяць-"молодик", нова фаза зростаючого Місяця, що проходитиме в знаку Риб.

У цей період Місяць показує нам свій темний бік, який не освітлюється Сонцем. Все таємне стане явним. Ми знімемо свої "рожеві окуляри" та по-новому усвідомимо все, що відбувається в нашому житті.

"Молодик" у знаку Риб означає прояв таких якостей, як сентиментальність, емоційність та чутливість. Також в цей період загострюється інтуїція. Це чудовий час для творчих людей, для заняття мистецтвом, для пошуку спонсорів та благодійної діяльності.

Однак цього дня не варто займатися розумовою діяльністю, бо фантазія може віднести трохи далі від конкретики. У цей час посилюється загроза стати жертвою шахраїв, тому категорично не можна укладати ніяких угод чи договорів.

Новий місяць в знаку Риби — до чого готуватись

Місячний календар на лютий 2023

Місячний календар на останній місяць зими виглядає так:

  • 1 лютого — сприятливий день. Місяць у Раку.
  • 2 лютого — несприятливий день. Місяць у Раку.
  • 3 лютого — нейтральний день. Місяць у Раку.
  • 4 лютого – сприятливий день. Місяць у Леві.
  • 5 лютого — небезпечний день. Повня у Леві.
  • 6 лютого — сприятливий день. Місяць у Леві.
  • 7 лютого — нейтральний день. Місяць Діві.
  • 8-9 лютого — несприятливі дні. Місяць у Діві та Терезах.
  • 10-11 лютого — сприятливі дні. Місяць у Терезах та Скорпіоні.
  • 12-14 лютого — нейтральні дні. Місяць у Скорпіоні, Стрільці.
  • 15 лютого — сприятливий день. Місяць у Козерозі.
  • 16 лютого — несприятливий день. Місяць у Козерозі.
  • 17 лютого — нейтральний день. Місяць у Козерозі.
  • 18 лютого — сприятливий день. Місяць у Водолії.
  • 19 лютого — небезпечний день. Місяць у Водолії.
  • 20 лютого — небезпечний день. Молодий місяць в Рибах.
  • 21 лютого — сприятливий день. Місяць у Рибах.
  • 22 лютого — несприятливий день. Місяць у Рибах.
  • 23-24 лютого — нейтральні дні. Місяць в Овні та Тельці.
  • 25-26 лютого — сприятливі дні. Місяць у Тельці та Близнюках.
  • 27 лютого — нейтральний день. Місяць у Близнюках.
  • 28 лютого — несприятливий день. Місяць у Близнюках.

Місячний календар на лютий 2023

Як планувати справи у лютому за місячним календарем

  • Для поїздок і подорожей підходять ці дні: 3, 6-10, 16, 21, 27, 28.
  • Будь-які поїздки краще відкласти: 1, 2, 4, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 22 і 23 лютого.
  • Місце роботи можна змінювати: 3, 9, 10, 14 і 17 лютого.
  • Для зміни місця роботи не підійдуть: 1, 2, 5, 8, 12, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24 лютого.
  • Робити ремонт, прибирання, інші домашні справи не варто: 1, 2, 6, 22 і 24 лютого. 
  • Для весілля та вінчання: 2, 3, 24, 25 і 26.
  • Для шлюбу найщасливішою стане дата 7 лютого.
  • Для зачаття: 3, 10, 11, 13-15, 17, 21, 23, 25-27.
  • Здійснювати дорогі покупки радимо 18 та 21 лютого.
  • Для покупки автомобіля або квартири: 1-4, 21-28. 
  • Для посадки квітів за місячним календарем: 9, 20 и 24. 

Як планувати справи у лютому за місячним календарем

Місячний календар краси на лютий 2023

  • Календар стрижки та фарбування волосся: 1, 4, 5, 7, 8, 11, 17, 25, 27.
  • Манікюр і педикюр: 3, 4, 6-8, 11, 13-18, 23-25, 27.
  • Сприятливі дні для завивки волосся: 8, 17 і 25.
  • Епіляція і депіляція: 8, 17, 25 та 28.
  • Сприятливі дні для нарощування та фарбування вій і брів: 3, 6-11, 15-18, 26, 27.
  • Масаж і процедури від целюліту: 1, 8, 11, 13, 14, 17, 18, 27, 28.

Місячний календар здоров'я на лютий 2023

  • Сприятливі дні видалення пігментних плям, бородавок: 1, 4, 25 і 28.
  • Сприятливі дні для початку схуднення: 1-4, 21-28.
  • Для хірургічних операцій: 1-4, 21-28.
  • Видалення зуба: 7-18.
  • Лікування зубів: 1-4, 21-28.

Сприятливі дні лютого 2023 — графік

Сприятливі дні лютого 2023 — графік

Енергетично сприятливі дні за місячним календарем у лютому: 1, 4, 7, 10, 11, 15, 18, 21, 25, 26.

У ці дні можна сміливо розпочинати нові проєкти, втілювати важливі плани, планувати майбутнє, зізнаватися в коханні чи починати нові стосунки. 

Несприятливі дні у лютому 2023

Енергетично несприятлива для жодних справ дата: 5, 19, 20 лютого, тож краще на ці дні не планувати нічого і провести їх вдома. Є ризик у ці дні провалити важливі проєкти, не впоратися з задачами. Не варто у ці дні конфліктувати, бо є ризик назавжди зіпсувати стосунки. 

Інші енергетично несприятливі дати: 2, 8, 9, 16, 19, 22, 28 лютого.

У ці дні можливі конфлікти, як на роботі, так і в стосунках, можуть навіть з’явитись неочікувані проблеми. Радимо в цей час звільнити оточення від неприємних чи небажаних людей та витратити час на розв'язання старих проблем. Також приділіть час своєму внутрішньому стану, чуйте себе, свої бажання та емоції.

Несприятливі дні у лютому 2023

Нагадаємо, ми писали, які дні у 2023 році будуть ідеальними для вінчання та одруження. 

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