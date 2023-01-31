Лунный календарь по дням на февраль 2023 — когда ждать самых опасных дат

Мы расскажем, какие дни будут удачными в феврале, а какие могут стать опасными

По мнению астрологов, Луна влияет на разные сферы жизни человека, так что в каждом месяце есть свои благоприятные и неблагоприятные даты, ориентируясь на которые можно спланировать важные дела или мероприятия.

Рассказываем, когда наступит полнолуние и новолуние в феврале 2023 года, а также какие дни могут негативно повлиять на жизнь, а какие будут самыми удачными.

Фазы Луны в феврале 2023 года

Влияние Луны будет зависеть от фазы, так что следует знать, когда она будет расти, а когда наоборот уменьшаться, чтобы максимально беречь энергию и никаких важных дел не осуществлять:

Растущая Луна — с 1 по 4 февраля;

Полнолуние — 5 февраля в 20:28 по киевскому времени;

— 5 февраля в 20:28 по киевскому времени; Спадающая Луна — с 6 по 19 февраля;

Новолуние — 20 февраля в 09:06 по киевскому времени;

— 20 февраля в 09:06 по киевскому времени; Растущая Луна — с 21 по 28 февраля;

Лунное затмение — нет;

Солнечное затмение — нет.

Полнолуние в знаке Льва — чего ожидать

Полнолуние ждет нас практически в начале месяца, 5 февраля. Состоится оно в созвездии Льва. Этот период будет способствовать творчеству и самовыражению, а также активизирует интуицию.

День благоприятен для планирования будущего и осознания собственных эмоциональных потребностей. Полезным будет самоанализ. Можно встречаться с людьми, устраивать свидания, общаться и знакомиться.

Однако 5 февраля следует избегать дел, требующих сосредоточенности: важные рабочие встречи, заключение сделок, покупка недвижимости или автомобиля. Также в этот день будьте очень осторожны за рулем и избегайте конфликтов.

Новый месяц в знаке Рыбы — к чему готовиться

20 февраля — молодая Луна, новая фаза растущей Луны, которая будет проходить в знаке Рыб.

В этот период Луна показывает нам свою темную сторону, которая не освещается Солнцем. Все сокровенное станет явным. Мы снимем свои розовые очки и по-новому осознаем все, что происходит в нашей жизни.

Новолуние в знаке Рыб означает проявление таких качеств, как сентиментальность, эмоциональность и чувствительность. Также в этот период обостряется интуиция. Это прекрасное время для творческих людей, для занятия искусством, поиска спонсоров и благотворительной деятельности.

Однако в этот день не стоит заниматься умственной деятельностью, потому что фантазия может отнести немного дальше от конкретики. В настоящее время усиливается угроза стать жертвой мошенников, поэтому категорически нельзя заключать никакие соглашения или договоры.

Лунный календарь на февраль 2023

Лунный календарь на последний месяц зимы выглядит так:

1 февраля — благоприятный день. Луна в Раке.

2 февраля — неблагоприятный день. Луна в Раке.

3 февраля — нейтральный день. Луна в Раке.

4 февраля — благоприятный день. Луна в Леви.

5 февраля — опасный день. Полнолуние в Леве.

6 февраля — благоприятный день. Луна в Леви.

7 февраля — нейтральный день. Луна Деви.

8-9 февраля — неблагоприятные дни. Луна в Деве и Весах.

10-11 февраля — благоприятные дни. Луна в Весах и Скорпионе.

12-14 февраля — нейтральные дни. Луна в Скорпионе, Стрельцы.

15 февраля — благоприятный день. Луна в Козероге.

16 февраля — неблагоприятный день. Луна в Козероге.

17 февраля — нейтральный день. Луна в Козероге.

18 февраля — благоприятный день. Луна в Водолее.

19 февраля — опасный день. Луна в Водолее.

20 февраля — опасный день. Молодая луна в Рыбах.

21 февраля — благоприятный день. Луна в Рыбах.

22 февраля — неблагоприятный день. Луна в Рыбах.

23-24 февраля — нейтральные дни. Луна в Овне и Тельце.

25-26 февраля — благоприятные дни. Луна в Тельце и Близнецах.

27 февраля — нейтральный день. Луна в Близнецах.

28 февраля — неблагоприятный день. Луна в Близнецах.

Как планировать дела в феврале по лунному календарю

Для поездок и путешествий подходят эти дни: 3, 6-10, 16, 21, 27, 28.

Любые поездки лучше отложить: 1, 2, 4, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 22 и 23 февраля.

Место работы можно изменять: 3, 9, 10, 14 и 17 февраля.

Для смены места работы не подойдут: 1, 2, 5, 8, 12, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24 февраля.

Делать ремонт, уборку, другие домашние дела не стоит: 1, 2, 6, 22 и 24 февраля.

Для свадьбы и венчания: 2, 3, 24, 25 и 26

Для брака счастливой станет дата 7 февраля.

Для зачатия: 3, 10, 11, 13-15, 17, 21, 23, 25-27.

Совершать дорогие покупки советуем 18 и 21 февраля.

Для покупки автомобиля или квартиры: 1-4, 21-28.

Для посадки цветов по лунному календарю: 9, 20 и 24.

Лунный календарь красоты на февраль 2023

Календарь стрижки и окрашивания волос: 1, 4, 5, 7, 8, 11, 17, 25, 27.

Маникюр и педикюр: 3, 4, 6–8, 11, 13–18, 23–25, 27.

Благоприятные дни для завивки волос: 8, 17 и 25

Эпиляция и депиляция: 8, 17, 25 и 28

Благоприятные дни для наращивания и покраски ресниц и бровей: 3, 6-11, 15-18, 26, 27.

Массаж и процедуры от целлюлита: 1, 8, 11, 13, 14, 17, 18, 27, 28.

Лунный календарь здоровья на февраль 2023 года

Благоприятные дни удаления пигментных пятен, бородавок: 1, 4, 25 и 28.

Благоприятные дни для начала похудения: 1-4, 21-28.

Для хирургических операций: 1–4, 21–28.

Удаление зуба: 7-18.

Лечение зубов: 1–4, 21–28.

Благоприятные дни февраля 2023 года.

Энергетически благоприятные дни по лунному календарю в феврале: 1, 4, 7, 10, 11, 15, 18, 21, 25, 26.

В эти дни можно начинать новые проекты, воплощать важные планы, планировать будущее, признаваться в любви или начинать новые отношения.

Неблагоприятные дни в феврале 2023

Энергетически неблагоприятная ни для каких дел дата: 5, 19, 20 февраля, поэтому лучше на эти дни не планировать ничего и провести их дома. Есть риск в эти дни провалить важные проекты, не справиться с задачами. Не стоит в эти дни конфликтовать, потому что есть риск навсегда испортить отношения.

Другие энергетически неблагоприятные даты: 2, 8, 9, 16, 19, 22, 28 февраля.

В эти дни возможные конфликты, как на работе, так и в отношениях, могут даже возникнуть неожиданные проблемы. Советуем в это время освободить оцепление от неприятных или нежелательных людей и потратить время на решение старых проблем. Также уделите время своему внутреннему состоянию, слушайте себя, свои желания и эмоции.

Напомним, мы писали, какие дни в 2023 году будут идеальными для венчания и женитьбы.