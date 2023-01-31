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Лунный календарь на февраль 2023 года: три опасных даты могут разрушить жизнь

31 января 2023 07:35
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Лунный календарь по дням на февраль 2023 — когда ждать самых опасных дат
Мы расскажем, какие дни будут удачными в феврале, а какие могут стать опасными
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

По мнению астрологов, Луна влияет на разные сферы жизни человека, так что в каждом месяце есть свои благоприятные и неблагоприятные даты, ориентируясь на которые можно спланировать важные дела или мероприятия.

Рассказываем, когда наступит полнолуние и новолуние в феврале 2023 года, а также какие дни могут негативно повлиять на жизнь, а какие будут самыми удачными.

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Фазы Луны в феврале 2023 года

Влияние Луны будет зависеть от фазы, так что следует знать, когда она будет расти, а когда наоборот уменьшаться, чтобы максимально беречь энергию и никаких важных дел не осуществлять:

  • Растущая Луна — с 1 по 4 февраля;
  • Полнолуние — 5 февраля в 20:28 по киевскому времени;
  • Спадающая Луна — с 6 по 19 февраля;
  • Новолуние — 20 февраля в 09:06 по киевскому времени;
  • Растущая Луна — с 21 по 28 февраля;
  • Лунное затмение — нет;
  • Солнечное затмение — нет.

Фазы Луны в феврале 2023 года

Полнолуние в знаке Льва — чего ожидать

Полнолуние ждет нас практически в начале месяца, 5 февраля. Состоится оно в созвездии Льва. Этот период будет способствовать творчеству и самовыражению, а также активизирует интуицию.

День благоприятен для планирования будущего и осознания собственных эмоциональных потребностей. Полезным будет самоанализ. Можно встречаться с людьми, устраивать свидания, общаться и знакомиться.

Однако 5 февраля следует избегать дел, требующих сосредоточенности: важные рабочие встречи, заключение сделок, покупка недвижимости или автомобиля. Также в этот день будьте очень осторожны за рулем и избегайте конфликтов.

Полнолуние в знаке Льва — чего ожидать

Новый месяц в знаке Рыбы — к чему готовиться

20 февраля — молодая Луна, новая фаза растущей Луны, которая будет проходить в знаке Рыб.

В этот период Луна показывает нам свою темную сторону, которая не освещается Солнцем. Все сокровенное станет явным. Мы снимем свои розовые очки и по-новому осознаем все, что происходит в нашей жизни.

Новолуние в знаке Рыб означает проявление таких качеств, как сентиментальность, эмоциональность и чувствительность. Также в этот период обостряется интуиция. Это прекрасное время для творческих людей, для занятия искусством, поиска спонсоров и благотворительной деятельности.

Однако в этот день не стоит заниматься умственной деятельностью, потому что фантазия может отнести немного дальше от конкретики. В настоящее время усиливается угроза стать жертвой мошенников, поэтому категорически нельзя заключать никакие соглашения или договоры.

Новый месяц в знаке Рыбы — к чему готовиться

Лунный календарь на февраль 2023

Лунный календарь на последний месяц зимы выглядит так:

  • 1 февраля — благоприятный день. Луна в Раке.
  • 2 февраля — неблагоприятный день. Луна в Раке.
  • 3 февраля — нейтральный день. Луна в Раке.
  • 4 февраля — благоприятный день. Луна в Леви.
  • 5 февраля — опасный день. Полнолуние в Леве.
  • 6 февраля — благоприятный день. Луна в Леви.
  • 7 февраля — нейтральный день. Луна Деви.
  • 8-9 февраля — неблагоприятные дни. Луна в Деве и Весах.
  • 10-11 февраля — благоприятные дни. Луна в Весах и Скорпионе.
  • 12-14 февраля — нейтральные дни. Луна в Скорпионе, Стрельцы.
  • 15 февраля — благоприятный день. Луна в Козероге.
  • 16 февраля — неблагоприятный день. Луна в Козероге.
  • 17 февраля — нейтральный день. Луна в Козероге.
  • 18 февраля — благоприятный день. Луна в Водолее.
  • 19 февраля — опасный день. Луна в Водолее.
  • 20 февраля — опасный день. Молодая луна в Рыбах.
  • 21 февраля — благоприятный день. Луна в Рыбах.
  • 22 февраля — неблагоприятный день. Луна в Рыбах.
  • 23-24 февраля — нейтральные дни. Луна в Овне и Тельце.
  • 25-26 февраля — благоприятные дни. Луна в Тельце и Близнецах.
  • 27 февраля — нейтральный день. Луна в Близнецах.
  • 28 февраля — неблагоприятный день. Луна в Близнецах.

Лунный календарь на февраль 2023

Как планировать дела в феврале по лунному календарю

  • Для поездок и путешествий подходят эти дни: 3, 6-10, 16, 21, 27, 28.
  • Любые поездки лучше отложить: 1, 2, 4, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 22 и 23 февраля.
  • Место работы можно изменять: 3, 9, 10, 14 и 17 февраля.
  • Для смены места работы не подойдут: 1, 2, 5, 8, 12, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24 февраля.
  • Делать ремонт, уборку, другие домашние дела не стоит: 1, 2, 6, 22 и 24 февраля.
  • Для свадьбы и венчания: 2, 3, 24, 25 и 26
  • Для брака счастливой станет дата 7 февраля.
  • Для зачатия: 3, 10, 11, 13-15, 17, 21, 23, 25-27.
  • Совершать дорогие покупки советуем 18 и 21 февраля.
  • Для покупки автомобиля или квартиры: 1-4, 21-28.
  • Для посадки цветов по лунному календарю: 9, 20 и 24.

Как планировать дела в феврале по лунному календарю

Лунный календарь красоты на февраль 2023

  • Календарь стрижки и окрашивания волос: 1, 4, 5, 7, 8, 11, 17, 25, 27.
  • Маникюр и педикюр: 3, 4, 6–8, 11, 13–18, 23–25, 27.
  • Благоприятные дни для завивки волос: 8, 17 и 25
  • Эпиляция и депиляция: 8, 17, 25 и 28
  • Благоприятные дни для наращивания и покраски ресниц и бровей: 3, 6-11, 15-18, 26, 27.
  • Массаж и процедуры от целлюлита: 1, 8, 11, 13, 14, 17, 18, 27, 28.

Лунный календарь здоровья на февраль 2023 года

  • Благоприятные дни удаления пигментных пятен, бородавок: 1, 4, 25 и 28.
  • Благоприятные дни для начала похудения: 1-4, 21-28.
  • Для хирургических операций: 1–4, 21–28.
  • Удаление зуба: 7-18.
  • Лечение зубов: 1–4, 21–28.

Благоприятные дни февраля 2023 года.

Благоприятные дни февраля 2023 года.

Энергетически благоприятные дни по лунному календарю в феврале: 1, 4, 7, 10, 11, 15, 18, 21, 25, 26.

В эти дни можно начинать новые проекты, воплощать важные планы, планировать будущее, признаваться в любви или начинать новые отношения.

Неблагоприятные дни в феврале 2023

Энергетически неблагоприятная ни для каких дел дата: 5, 19, 20 февраля, поэтому лучше на эти дни не планировать ничего и провести их дома. Есть риск в эти дни провалить важные проекты, не справиться с задачами. Не стоит в эти дни конфликтовать, потому что есть риск навсегда испортить отношения.

Другие энергетически неблагоприятные даты:   2, 8, 9, 16, 19, 22, 28 февраля.

В эти дни возможные конфликты, как на работе, так и в отношениях, могут даже возникнуть неожиданные проблемы. Советуем в это время освободить оцепление от неприятных или нежелательных людей и потратить время на решение старых проблем. Также уделите время своему внутреннему состоянию, слушайте себя, свои желания и эмоции.

Неблагоприятные дни в феврале 2023

Напомним, мы писали, какие дни в 2023 году будут идеальными для венчания и женитьбы.

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