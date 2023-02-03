Повня в лютому 2023 — що можна та що не можна робити під час Кістлявого Місяця

Повня в лютому пройде у сузір'ї Лева

Вже скоро очікується особлива лютнева повня, яка має назву "Сніжна" або "Кістлява. Цей повний Місяць підготував багато змін, як хороших, так і не дуже. Дата відкриває безліч нових можливостей, але не варто розслаблятися. На день повного місяця накладаються певні заборони.

Розповідаємо, коли буде Кістлява повня у лютому, у чому її особливість, що можна, а що не можна робити у цей період.

Чому повний місяць назвали "Кістлявим"

Повний Місяць у лютому має багато цікавих та незвичайних назв, одна з яких "Кістлява" повня. Лютневий повний місяць ще називають Сніжним, Голодним, Штормовим або ж Собачим. У деяких культурах повню у лютому називають "Крижаною".

Річ у тім, що лютий — місяць дуже сильних снігопадів в Північній Америці, тому місцеві індіанські племена називали цю повню "Сніжною".

А "Голодна" чи "Кістлява" вона тому, що погодні умови в той час сильно ускладнювали полювання, а запаси їжі вже закінчувалися. Такі назви є традиційними для цієї повні у культурах багатьох народів світу.

Коли відбудеться повня у лютому 2023 — точний час

Повня цього місяця настане 5 лютого о 20:28 за київським часом. Місяць зійде в знаку Лева, а його вплив буде відчуватися з 4 по 6 лютого.

Повня в лютому 2023 року — у чому її особливість

Одна з головних особливостей цієї повні у тому, що Місяць буде перебувати на максимальній відстані від Землі. І це буде останнє у 2023 році мікролуння.

Проте його віддаленість від нашої планети не змінить його впливу на життєві процеси в житті людей. День повного місяця пройде відносно спокійно, але краще відкласти важливі справи на наступні дні..

Повня в лютому відкриває перед нами нові можливості, кажуть астрологи, але разом з тим є кілька суворих заборон, які не варто порушувати, аби уникнути неприємностей.

Повний Місяць у знаку Лева говорить про можливе згуртування — це стане можливим завдяки спільним заходам. Однак потрібно дуже остерігатися азарту, який може прокинутися у кожному з нас. Варто уникати різні авантюри, які стосуються грошей та удачі — ні до чого хорошого це не призведе.

Усі справи, які стосуються фінансів, краще відкласти на другий день. У багатьох може зрости схильність лестощів, так що краще відсівати приємні слова — вони сказані не просто так.

Повний місяць у Леві сильно впливає на: Тельців, Левів, Скорпіонів, Водоліїв. Їм буде особливо важко в період від повного місяця 5 лютого до місяця 20 лютого. Їм слід бути стриманішим і мінімізувати ризик, адже він може спричинити витрати як фінансові, так і енергетичні.

На представників інших знаків зодіаку повний Місяць у Леві має м'який і позитивний вплив. Душа просить свята, куражу, творчості, тому краще піддатися пориву та відпочити. У талановитих, харизматичних, наполегливих та відповідальних людей можливе підвищення посади та визнання їх заслуг.

Кістлява або Сніжна повня 2023 — що категорично заборонено робити у цей день

У класичних трактатах з астрології є поради про те, чого не варто робити в дні повного місяця:

починати будь-які нові справи, проєкти;

планувати відпустку чи поїздку;

робити пропозицію;

вінчатися;

одружуватися;

затівати будівництво, ремонти, перепланування;

просити про підвищення зарплати або про нову посаду;

позичати гроші;

давати гроші в борг;

з'ясовувати стосунки з партнером або членом сім'ї;

сперечатися;

сваритися;

переходити кому-небудь дорогу;

мститися та робити погані вчинки;

робити великі покупки;

купувати та лагодити годинники;

ходити до перукаря;

ходити до стоматолога;

напередодні повні не варто нічого виносити з дому — можна втратити удачу й успіх;

не можна спати під місячним світлом — сон буде неспокійним і можуть снитися кошмари.

Що можна робити у Сніжну повню в лютому

Астрологи кажуть, що повня у лютому 2023 року буде відносно спокійною. Але всі справи краще все-таки поставити "на паузу". В день повні важливо бути реалістами та не приймати бажане за дійсне.

Повний місяць, як правило, означає велике накопичення енергії — як світлої, так і темної. Це робить його ідеальним часом для очищення простору, тіла та розуму. Дуже важливо у цей період направити енергію в правильне, позитивне річище. Інакше ця енергія може стати руйнівною.

Надважливо утримуватися від конфліктів, оскільки помиритися або згладити ситуацію потім буде дуже важко.

Під час повні можна:

займатися поточними завданнями;

стежити за здоров'ям;

обговорювати проблеми;

загадувати бажання;

допомагати іншим людям і тваринам — це приверне до вас удачу;

більше часу проводити за улюбленими заняттями;

займатися домашніми справами;

відпочивати;

влаштовувати розвантажувальний день;

сідати на дієту.

Також в день повні можна давати собі невеликі фізичні навантаження — вони допоможуть направити енергію в правильне річище.

Варто прислухатися до себе та визначити свої бажання та пориви. Увечері варто бути у родинному колі й щось зробити разом — приготувати вечерю, подивитися легкий фільм, пограти в настільні ігри.

Парам рекомендується провести романтичний вечір — повечеряти разом, поговорити про щось приємне. Це дозволить уникнути конфліктів та сварок. Можна порадувати одне одного милими подарунками чи сюрпризами.

Як загадати бажання у повню

Повня має потужну енергетику, тому у бажань, загаданих в цей момент, висока ймовірність збуватися.

Є три прості способи загадати бажання у повний Місяць:

1. Чарівний папірець

Необхідно написати своє бажання на чистому гарному папірці, гарною ручкою або фломастером (можна вибрати кольоровий). Далі цей листок необхідно спалити над полум'ям свічки, уявляючи як ваше бажання вже збулося. Попіл потрібно зарити в землю, а краще в сніг — повня ж все-таки Сніжна.

2. Свічка магічна

Поставте свічку на підвіконня так, щоб Місяць візуально знаходився у полум'ї. Прокажіть вголос своє бажання, поки Місяць не змінив положення. Потім загасіть свічку і лягайте спати.

3. Вода, що виконує бажання

Треба набрати у прозору склянку чистої води й підійти до підвіконня: дивлячись на Місяць, нашепчіть воді в склянці своє бажання. Залиште склянку на підвіконні до ранку, а після пробудження випийте відразу всю воду до дна.

Нагадаємо, що не можна загадувати бажання, які можуть завдати шкоди іншим людям або тваринам. В іншому разі містичний вплив Місяця обернеться проти вас самих.

Новини.LIVE пропонує ознайомитися з місячним календарем на лютий 2023 року. Які дні можуть негативно вплинути на життя, а які будуть найвдалішими в останній місяць зими.