Місячний календар стрижок на лютий 2023 на кожен день — які дати невдалі для зміни зачіски

Завдяки календарю стрижок можна дізнатися про найбільш сприятливі та невдалі дати для всіх видів послуг краси

Астрологи стверджують, що зміна фаз Місяця має величезний вплив на людський організм, в тому числі на здоров'я, красу і загальний стан волосся. У різні дні місячного циклу стрижка може вийти як дуже красивою, так і зовсім невдалою.

Розповідаємо, коли найкраще змінити свою зачіску за місячним календарем стрижок на лютий 2023 року.

Фази Місяця у лютому 2023 року

За місячним календарем на січень, циклічна зміна фаз Місяця буде проходити у такій послідовності:

місяць, що зростає — з 1 по 4 лютого;

повня — 5 лютого о 20:28 за київським часом;

— 5 лютого о 20:28 за київським часом; місяць, що спадає — з 6 по 19 лютого;

молодик — 20 лютого о 09:06 за київським часом;

— 20 лютого о 09:06 за київським часом; місяць, що зростає — з 21 по 28 лютого;

місячне затемнення — немає;

сонячне затемнення — немає.

Місячний календар стрижок на лютий 2023

Сприятливі дні для стрижки волосся: 1, 4, 5, 7, 8, 11, 17, 24, 25, 27 лютого.

Несприятливі дні для стрижки в лютому: 4, 9, 13, 15, 16, 20, 23.

Стрижка для швидкого зростання волосся: 1-4, 21, 22, 24, 25, 27 лютого.

Стрижка для зміцнення волосся: 5, 7, 8, 11, 17 лютого.

Грошова стрижка для залучення доходу: 4, 11, 24, 25 лютого.

Кардинальна зміна зачіски: 5 лютого.

Сприятливі дні для фарбування волосся: 1, 5, 7, 8, 17, 24, 26.

Сприятливі дні для завивки волосся: 8, 17 та 25 лютого.

Сприятливі дні для депіляції та епіляції волосся: 8, 17, 25 та 28 лютого.

Сприятливі дні для нарощування та фарбування вій, брів: 3, 6-11, 15-18, 26, 27 лютого.

Сприятливі дні для стрижки в лютому 2023 — детально

1–2 лютого

Оскільки Місяць в ці дати росте, стрижка піде на користь та прискорить ріст волосся.

4–5 лютого

Стрижка може принести хороші зміни у ваше життя.

7–8 лютого

Попри те, що Місяць спадає, стригтися можна. Укладка довше зберігатиме форму. Можна робити доглядові процедури для здоров’я та зміцнення волосся.

11 лютого

Маски та догляд принесуть багато користі цього дня.

17 лютого

Гарний час відвідати перукарню. Стрижка допоможе уберегти кінці від перерізу.

21–22 лютого

Ці дні випадають на нову фазу Місяця, що означає багато сприятливих дат для зміни іміджу. 21–22 лютого підходить для фарбування волосся натуральними барвниками, можна експериментувати з новими образами та кольорами.

24 лютого

Можна робити об’ємні та пишні зачіски та фарбуватися.

25 лютого

Волосся стане сильнішим і з'явиться блиск.

26 лютого

Фарбування і легка зачіска в цей день здатні подарувати енергію та сили.

Несприятливі дні для стрижки у лютому 2023

Найнебезпечнішими днями для стрижки волосся будуть 12 та 19 лютого. У ці дати не рекомендується стригтися, оскільки є ризик зіпсувати зачіску, волосся може стати тьмяним, сухим та неслухняним.

Як Місяць впливає на стан волосся

Астрологи стверджують, що супутник Землі впливає на наше життя та може принести як позитивну, так і негативну енергію залежно від дня.

Якщо записатися на стрижку в потрібний місячний день, волосся віддячить вам своєю красою, "живим" виглядом і густотою. В іншому випадку похід в салон може завершитися розчаруванням.

Найвдалішими днями для стрижки волосся заведено вважати дні у фазу Місяця, що росте. Місяць цієї пори, стимулює ріст волосся і позитивно впливає на об'єм. У цю місячну фазу також відбувається зміцнення коренів та структури.

Також вдалим буде фарбуванні волосся цієї пори: фарба дуже добре вбирається і здатна проявити особливо інтенсивний і яскравий ефект.

У спадний місяць волосся довго зберігає форму після укладання, але повільно росте.

Повня найбільш сприятливий час для стрижки волосся, з метою зміцнення коріння. Що зробить його, більш об'ємним і здоровим.

Молодий місяць — це час оновлення і початку накопичення енергій, напередодні чергових місячних фаз. Фаза Молодика, може бути особливо цікава тим, кому необхідно зміцнити волосся або його відновити. Після невдалих процедур, які завдали їм шкоди.

Новини.LIVE пропонує ознайомитися з місячним календарем на лютий 2023 року. Які дні можуть негативно вплинути на життя, а які будуть найвдалішими в останній місяць зими.