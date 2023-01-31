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Лунный календарь стрижек на февраль 2023 года: два дня станут роковыми — волосы превратятся в солому

31 января 2023 19:45
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Лунный календарь стрижек на февраль 2023 года на каждый день — какие даты неудачные для смены прически
Благодаря календарю стрижек можно узнать наиболее благоприятные и неудачные даты для всех видов услуг красоты
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Астрологи утверждают, что изменение фаз Луны оказывает огромное влияние на человеческий организм, в том числе на здоровье, красоту и общее состояние волос. В разные дни лунного цикла стрижка может получиться как очень красивой, так и совсем неудачной.

Рассказываем, когда лучше изменить свою прическу по лунному календарю стрижек на февраль 2023 года.

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Фазы Луны в феврале 2023 года

По лунному календарю на январь циклическое изменение фаз Луны будет проходить в такой последовательности:

  • растущий месяц — с 1 по 4 февраля;
  • полнолуние — 5 февраля в 20:28 по киевскому времени;
  • спадающий месяц — с 6 по 19 февраля;
  • новолуние — 20 февраля в 09:06 по киевскому времени;
  • растущий месяц — с 21 по 28 февраля;
  • лунное затмение — нет;
  • солнечное затмение — нет.

Фазы Луны в феврале 2023 года

Лунный календарь стрижек на февраль 2023

Благоприятные дни для стрижки волос: 1, 4, 5, 7, 8, 11, 17, 24, 25, 27 февраля.

Неблагоприятные дни для стрижки в феврале: 4, 9, 13, 15, 16, 20, 23.

Стрижка для быстрого роста волос: 1-4, 21, 22, 24, 25, 27 февраля.

Стрижка для укрепления волос: 5, 7, 8, 11, 17 февраля.

Денежная стрижка для привлечения дохода: 4, 11, 24, 25 февраля.

Кардинальное изменение прически: 5 февраля.

Благоприятные дни для окрашивания волос: 1, 5, 7, 8, 17, 24, 26.

Благоприятные дни для завивки волос: 8, 17 и 25 февраля.

Благоприятные дни для депиляции и эпиляции волос: 8, 17, 25 и 28 февраля.

Благоприятные дни для наращивания и покраски ресниц, бровей: 3, 6-11, 15-18, 26, 27 февраля.

Лунный календарь стрижек на февраль 2023

Благоприятные дни для стрижки в феврале 2023 года — подробно

1–2 февраля

Так как Луна в эти даты растет, стрижка пойдет на пользу и ускорит рост волос.

4–5 февраля

Стрижка может принести хорошие изменения в вашей жизни.

7–8 февраля

Несмотря на то, что Луна убывает, стричься можно. Укладка будет дольше сохранять форму. Можно делать уходовые процедуры для здоровья и укрепления волос.

11 февраля

Маски и уход принесут много пользы в этот день.

17 февраля

Хорошее время посетить парикмахерскую. Стрижка поможет уберечь концы от сечения.

21–22 февраля

Эти дни приходятся на новую фазу Луны, что означает много благоприятных дат для изменения имиджа. 21-22 февраля подходит для окрашивания волос натуральными красителями, можно экспериментировать с новыми образами и цветами.

24 февраля

Можно производить объемные и пышные прически и краситься.

25 февраля

Волосы станут сильнее и появится блеск.

26 февраля

Покраска и легкая прическа в этот день способны подарить энергию и силы.

Благоприятные дни для стрижки в феврале 2023 года.

Неблагоприятные дни для стрижки в феврале 2023

Самыми опасными днями для стрижки волос будут 12 и 19 февраля. В эти даты не рекомендуется стричься, поскольку есть риск испортить прическу, волосы могут стать тусклыми, сухими и непослушными.

Неблагоприятные дни для стрижки в феврале 2023

Как Луна влияет на состояние волос

Астрологи утверждают, что спутник Земли влияет на нашу жизнь и может принести как положительную, так и отрицательную энергию в зависимости от дня.

Если записаться на стрижку в нужный лунный день, волосы отблагодарят вас своей красотой, "живым" видом и густотой. В противном случае поход в салон может завершиться разочарованием.

Самыми удачными днями для стрижки волос принято считать дни в растущую фазу Луны. Луна этого времени, стимулирует рост волос и положительно влияет на объем. В эту лунную фазу также происходит укрепление корней и структуры.

Также удачным будет окрашивание волос этого времени: краска очень хорошо впитывается и способна проявить особенно интенсивный и яркий эффект.

В нисходящий месяц волосы долго сохраняют форму после укладки, но медленно растут.

Полнолуние наиболее благоприятное время для стрижки волос, с целью укрепления корней. Что сделает его более объемным и здоровым.

Молодой месяц — это время обновления и начала накопления энергий, накануне очередных лунных фаз. Фаза новолуния может быть особенно интересна тем, кому необходимо укрепить волосы или их восстановить. После неудачных процедур, причинивших им вред.

Как Луна влияет на состояние волос

Новини.LIVE предлагает ознакомиться с лунным календарем на февраль 2023 года. Какие дни могут отрицательно повлиять на жизнь, а какие будут самыми удачными в последний месяц зимы.

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