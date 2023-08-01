Лунный посевной календарь на август 2023: когда сеять, сажать и собирать урожай

Супруги проверяют урожай помидоров на огороде. Фото: freepik.com

Для садоводов, огородников и дачников август — самый плодотворный месяц. Кроме сбора урожая, остается много работы: посев, посадка, рыхление земли, полив, обрезка кустов и деревьев, сенокосы и т.д.

Чтобы удачно распланировать работу в саду и огороде, стоит воспользоваться лунным посевным календарем на август, который мы подготовили для вас.

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Фазы Луны в августе 2023 года

Именно от фаз Луны зависит рост и урожайность растений.

Астрологи советуют распределять работу в саду и огороде следующим образом:

сажать, пересаживать и обрезать растения — в растущую Луну;

проводить обработки от вредителей и удобрять почву — нисходящую Луну;

не работать с растениями — новолуние и полнолуние.

Фазы Луны в последний летний месяц будут изменяться следующим образом:

Полнолуние — 1 августа в 20:33 по киевскому времени.

Убывающая Луна — со 2 по 15 августа.

Новолуние — 16 августа в 11:38 по киевскому времени.

Растущая Луна — с 17 по 30 августа.

Полнолуние — 31 августа в 03:35 по киевскому времени.

Лунное затмение — нет.

Солнечное затмение — нет.

Различные фазы Луны. Фото: unsplash.com

Что делать садоводу и огороднику в августе — список задач

Основные задачи, которые ложатся на плечи всех садоводов и огородников в последний месяц лета, таковы:

сбор урожая ранних культур;

сбор плодов с деревьев и кустарников;

сбор урожая практически всех культур, кроме корнеплодов, капусты и поздних сортов овощей;

сбор цветов и лекарственных трав;

посадка растений на зиму;

посадка петрушки и щавеля для раннего урожая весной;

рыхление земли;

полив грунта (в зависимости от погоды);

полив плодоносящих растений вечером (в зависимости от погоды);

удаление сорняков;

борьба с вредителями;

пикирование, прореживание;

обрезка, омоложение, формовка;

стрижка газона, сенокос трав;

посев гороха, чечевицы и других культур на освободившихся грядках, чтобы предотвратить распространение сорняков;

подкормка растений;

засолка и квашение фруктов и овощей;

консервация, сушка фруктов и овощей.

Человек работает на огороде. Фото: freepik.com

Посевной календарь на август 2023 года: благоприятные и неблагоприятные дни

Для всех дел будет немало времени, ведь благоприятных дней в августе будет достаточно. Однако следует помнить и о неблагоприятных датах, когда лучше отложить садовые и огородные дела.

Благоприятные дни для садовых и огородных работ: 4, 5, 8, 9, 13, 14, 20-24, 27, 28, 31 августа.

Удачные дни для посева и посадок: 4, 5, 8, 9, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 31 августа.

Неблагоприятные дни: 1-3, 15, 16, 25, 26, 29, 30 августа.

Неблагоприятные дни для любых посадок: 1, 16, 31 августа.

Лунный посевной календарь на август 2023 года: благоприятные дни для садовых и огородных работ

Рыхление и работа с почвой: 6, 7, 16 августа.

Пересадка и пикирование растений: 17-28, 31 августа.

Прополка и прореживание растений: 2-4, 28-30 августа.

Полив растений: 4, 5, 13, 14, 23, 24 августа.

Внесение минеральных удобрений: 3, 4, 7-14, 17-28, 31 августа.

Внесение органических удобрений: 3, 4, 7-14, 17-28, 31 августа.

Компостирование, закладка зеленых удобрений: 6, 7, 16 августа

Обрезка веток и побегов: 2-16 августа.

Пикирование, прореживание: 8, 9 августа

Борьба с болезнями и вредителями: 1–19, 24–28, 31 августа.

Заготовка семенного материала: 1, 2, 5-11, 15, 16 августа.

Проращивание семян: 8, 9, 13, 14, 20-24, 27, 28 августа.

Работы у корневой системы растений: 2-4, 28-30 августа.

Стрижка газона, сенокос трав: 6, 7, 13, 14, 16, 20-22, 25, 26 августа.

Уборка: 2, 3, 6-12, 15, 16 августа.

Сбор цветов и лекарственных трав: 13-22 августа.

Консервация, сушка: 1-3, 8-31 августа.

Засолка и квашение: 25-28 августа.

Девушка собирает урожай перцев. Фото: pixabay.com

Какие дни будут благоприятны для посадки растений в августе: календарь

Лук: 3, 4, 7-14, 20-23, 27, 28 августа.

Редис: 3, 4, 7-14, 20-23, 27, 28 августа.

Цветная капуста: 3, 4, 7-9, 12-14, 17-28 августа.

Кале, пак-чой, другая листовая капуста: 4-7, 20-22, 31 августа.

Зелень, травы: 3, 4, 7-9, 12-14, 17-28 августа.

Мицелий: 17-24, 27, 28, 31 августа.

Плодовые деревья: 8, 9, 13, 19, 25, 26, 27, 28 августа

Плодово-ягодные кустарники: 8, 9, 10, 13, 19, 25, 26, 27, 28 августа

Декоративные деревья и кустарники: 8, 9, 10, 13, 19, 25, 26, 27, 28 августа.

Декоративные растения: 4, 5, 8, 9, 13, 14, 18-24, 27, 28, 31 августа.

Также предлагаем ознакомиться с лунным календарем на август 2023 года, чтобы узнать наиболее удачные дни и те, которые могут представлять опасность.