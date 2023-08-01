Лунный посевной календарь на август 2023: когда сеять, сажать и собирать урожай

Лунный посевной календарь на август 2023: что и когда делать в саду и на огороде
Для садоводов, огородников и дачников август — самый плодотворный месяц. Кроме сбора урожая, остается много работы: посев, посадка, рыхление земли, полив, обрезка кустов и деревьев, сенокосы и т.д.
Чтобы удачно распланировать работу в саду и огороде, стоит воспользоваться лунным посевным календарем на август, который мы подготовили для вас.
Фазы Луны в августе 2023 года
Именно от фаз Луны зависит рост и урожайность растений.
Астрологи советуют распределять работу в саду и огороде следующим образом:
- сажать, пересаживать и обрезать растения — в растущую Луну;
- проводить обработки от вредителей и удобрять почву — нисходящую Луну;
- не работать с растениями — новолуние и полнолуние.
Фазы Луны в последний летний месяц будут изменяться следующим образом:
- Полнолуние — 1 августа в 20:33 по киевскому времени.
- Убывающая Луна — со 2 по 15 августа.
- Новолуние — 16 августа в 11:38 по киевскому времени.
- Растущая Луна — с 17 по 30 августа.
- Полнолуние — 31 августа в 03:35 по киевскому времени.
- Лунное затмение — нет.
- Солнечное затмение — нет.
Что делать садоводу и огороднику в августе — список задач
Основные задачи, которые ложатся на плечи всех садоводов и огородников в последний месяц лета, таковы:
- сбор урожая ранних культур;
- сбор плодов с деревьев и кустарников;
- сбор урожая практически всех культур, кроме корнеплодов, капусты и поздних сортов овощей;
- сбор цветов и лекарственных трав;
- посадка растений на зиму;
- посадка петрушки и щавеля для раннего урожая весной;
- рыхление земли;
- полив грунта (в зависимости от погоды);
- полив плодоносящих растений вечером (в зависимости от погоды);
- удаление сорняков;
- борьба с вредителями;
- пикирование, прореживание;
- обрезка, омоложение, формовка;
- стрижка газона, сенокос трав;
- посев гороха, чечевицы и других культур на освободившихся грядках, чтобы предотвратить распространение сорняков;
- подкормка растений;
- засолка и квашение фруктов и овощей;
- консервация, сушка фруктов и овощей.
Посевной календарь на август 2023 года: благоприятные и неблагоприятные дни
Для всех дел будет немало времени, ведь благоприятных дней в августе будет достаточно. Однако следует помнить и о неблагоприятных датах, когда лучше отложить садовые и огородные дела.
Благоприятные дни для садовых и огородных работ: 4, 5, 8, 9, 13, 14, 20-24, 27, 28, 31 августа.
Удачные дни для посева и посадок: 4, 5, 8, 9, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 31 августа.
Неблагоприятные дни: 1-3, 15, 16, 25, 26, 29, 30 августа.
Неблагоприятные дни для любых посадок: 1, 16, 31 августа.
Лунный посевной календарь на август 2023 года: благоприятные дни для садовых и огородных работ
Рыхление и работа с почвой: 6, 7, 16 августа.
Пересадка и пикирование растений: 17-28, 31 августа.
Прополка и прореживание растений: 2-4, 28-30 августа.
Полив растений: 4, 5, 13, 14, 23, 24 августа.
Внесение минеральных удобрений: 3, 4, 7-14, 17-28, 31 августа.
Внесение органических удобрений: 3, 4, 7-14, 17-28, 31 августа.
Компостирование, закладка зеленых удобрений: 6, 7, 16 августа
Обрезка веток и побегов: 2-16 августа.
Пикирование, прореживание: 8, 9 августа
Борьба с болезнями и вредителями: 1–19, 24–28, 31 августа.
Заготовка семенного материала: 1, 2, 5-11, 15, 16 августа.
Проращивание семян: 8, 9, 13, 14, 20-24, 27, 28 августа.
Работы у корневой системы растений: 2-4, 28-30 августа.
Стрижка газона, сенокос трав: 6, 7, 13, 14, 16, 20-22, 25, 26 августа.
Уборка: 2, 3, 6-12, 15, 16 августа.
Сбор цветов и лекарственных трав: 13-22 августа.
Консервация, сушка: 1-3, 8-31 августа.
Засолка и квашение: 25-28 августа.
Какие дни будут благоприятны для посадки растений в августе: календарь
Лук: 3, 4, 7-14, 20-23, 27, 28 августа.
Редис: 3, 4, 7-14, 20-23, 27, 28 августа.
Цветная капуста: 3, 4, 7-9, 12-14, 17-28 августа.
Кале, пак-чой, другая листовая капуста: 4-7, 20-22, 31 августа.
Зелень, травы: 3, 4, 7-9, 12-14, 17-28 августа.
Мицелий: 17-24, 27, 28, 31 августа.
Плодовые деревья: 8, 9, 13, 19, 25, 26, 27, 28 августа
Плодово-ягодные кустарники: 8, 9, 10, 13, 19, 25, 26, 27, 28 августа
Декоративные деревья и кустарники: 8, 9, 10, 13, 19, 25, 26, 27, 28 августа.
Декоративные растения: 4, 5, 8, 9, 13, 14, 18-24, 27, 28, 31 августа.
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