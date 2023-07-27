Місячний календар по днях на серпень 2023 — небезпечні та вдалі дати місяця

Дівчина з книгою на даху навпроти великого Місяця. Фото: ua.wallpapers-fenix

Щоб вдало спланувати важливі справи, зустрічі, нові проєкти, покупки або подорожі, багато хто користується місячним календарем. Адже, як стверджують астрологи, фази Місяця можуть впливати на самопочуття, події та рішення, які приймає людина.

Новини.LIVE пропонує скористатися детальним місячним календарем на серпень 2023 року, щоб обрати найкращі дати й знати які дні нестимуть небезпеку.

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Фази Місяця у серпні 2023 року

Фази Місяця в останній літній місяць будуть змінюватися наступним чином:

Повня — 1 серпня о 20:33 за київським часом.

Спадний Місяць — з 2 по 15 серпня.

Молодик — 16 серпня об 11:38 за київським часом.

Місяць, що росте — з 17 по 30 серпня.

Повня — 31 серпня о 03:35 за київським часом.

Місячне затемнення — немає.

Сонячне затемнення — немає.

Фази Місяця. Фото: google.com

Які дні у серпні 2023 року найвдаліші

Енергетично сильні дні : 2, 3, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 22, 23, 24, 26, 29, 30 серпня.

Сприятливі дні для початку нових справ: 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 30 серпня.

Найкращі дати для весілля і вінчання: 7, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 30 серпня.

Вдалі дні для планування та зачаття дитини: 3, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 30 серпня.

Хороші дні для поїздок та подорожей: 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 30 серпня.

Вдалі дні для дорогих покупок (квартира, авто, техніка): 17-19, 21, 23, 26, 28-30 серпня.

Вдалі дні для зміни роботи: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 серпня.

Сприятливі дні для лікування зубів: 7, 9, 17, 18, 19, 26, 27, 28 серпня.

Дівчина тримає Місяць в руках. Фото: pixabay.com

Місячний календар на серпень 2023: сприятливі дні для процедур краси

Сприятливі дні для стрижки та фарбування волосся: 7, 8, 15, 17-19, 21, 23, 27-30 серпня.

Сприятливі дні для манікюру та педикюру: 7, 17, 28 серпня.

Сприятливі дні для схуднення: 17-30 серпня.

Сприятливі дні для видалення бородавок: 7, 17, 28 серпня.

Сприятливі дні для епіляції та депіляції: 1-3, 7, 8, 11, 12, 14, 23, 24, 28, 29, 31 серпня.​​​​​​​

Сприятливі дні для масажу: 4, 5, 7, 9, 12, 23, 24, 28, 29 серпня.

Дівчина на фоні Місяця. Фото: google.com

Які дні у серпні 2023 року будуть небезпечними та несприятливими

Найневдаліші дні місяця: 1, 5, 8, 12, 31 серпня.

Несприятливі місячні дні для початку нових справ у серпні 2023 року: 5, 12 число.

Особливу обережність у справах варто виявити в дні Повного Місяця та Молодика.