Лунный календарь по дням на август 2023 — опасные и удачные даты месяца

Девушка с книгой на крыше напротив большой Луны. Фото: ua.wallpapers-fenix

Чтобы удачно спланировать важные дела, встречи, новые проекты, покупки или путешествия, многие пользуются лунным календарем. Ведь, как утверждают астрологи, фазы Луны могут влиять на самочувствие, события и решения, принимаемые человеком.

Новини.LIVE предлагает воспользоваться подробным лунным календарем на август 2023 года, чтобы выбрать лучшие даты и знать какие дни будут представлять опасность.

Читайте также:

Фазы Луны в августе 2023 года

Фазы Луны в последний летний месяц будут изменяться следующим образом:

Полнолуние — 1 августа в 20:33 по киевскому времени.

Убывающая Луна — со 2 по 15 августа.

Новолуние — 16 августа в 11:38 по киевскому времени.

Растущая Луна — с 17 по 30 августа.

Полнолуние — 31 августа в 03:35 по киевскому времени.

Лунное затмение — нет.

Солнечное затмение — нет.

Фазы Луны. Фото: google.com

Какие дни в августе 2023 года самые удачные

Энергетически сильные дни: 2, 3, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 22, 23, 24, 26, 29, 30 августа.

Благоприятные дни для начала новых дел: 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 30 августа.

Лучшие даты для свадьбы и венчания: 7, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 30 августа.

Удачные дни для планирования и зачатия ребенка: 3, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 30 августа.

Хорошие дни для поездок и путешествий: 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 30 августа.

Удачные дни для дорогих покупок (квартира, авто, техника): 17-19, 21, 23, 26, 28-30 августа.

Удачные дни для смены работы: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 августа.

Благоприятные дни для лечения зубов: 7, 9, 17, 18, 19, 26, 27, 28 августа.

Девушка держит Луну в руках. Фото: pixabay.com

Лунный календарь на август 2023 года: благоприятные дни для процедур красоты

Благоприятные дни для стрижки и окрашивания волос: 7, 8, 15, 17-19, 21, 23, 27-30 августа.

Благоприятные дни для маникюра и педикюра: 7, 17, 28 августа.

Благоприятные дни для похудения: 17-30 августа.

Благоприятные дни для удаления бородавок: 7, 17, 28 августа.

Благоприятные дни для эпиляции и депиляции: 1-3, 7, 8, 11, 12, 14, 23, 24, 28, 29, 31 августа.

Благоприятные дни для массажа: 4, 5, 7, 9, 12, 23, 24, 28, 29 августа.

Девушка на фоне Луны. Фото: google.com

Какие дни в августе 2023 года будут опасными и неблагоприятными

Самые неудачные дни месяца: 1, 5, 8, 12, 31 августа.

Неблагоприятные лунные дни для начала новых дел в августе 2023: 5, 12 число.

Особую осторожность в делах следует проявить в дни Полной Луны и Новолуния.