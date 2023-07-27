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Лунный календарь на август 2023: какие дни выбрать для прибыли и новых дел

27 июля 2023 08:17
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Лунный календарь по дням на август 2023 — опасные и удачные даты месяца
Девушка с книгой на крыше напротив большой Луны. Фото: ua.wallpapers-fenix
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Чтобы удачно спланировать важные дела, встречи, новые проекты, покупки или путешествия, многие пользуются лунным календарем. Ведь, как утверждают астрологи, фазы Луны могут влиять на самочувствие, события и решения, принимаемые человеком.

Новини.LIVE предлагает воспользоваться подробным лунным календарем на август 2023 года, чтобы выбрать лучшие даты и знать какие дни будут представлять опасность.

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Фазы Луны в августе 2023 года

Фазы Луны в последний летний месяц будут изменяться следующим образом:

  • Полнолуние — 1 августа в 20:33 по киевскому времени.
  • Убывающая Луна — со 2 по 15 августа.
  • Новолуние — 16 августа в 11:38 по киевскому времени.
  • Растущая Луна — с 17 по 30 августа.
  • Полнолуние — 31 августа в 03:35 по киевскому времени.
  • Лунное затмение — нет.
  • Солнечное затмение — нет.

 

Фазы Луны в августе 2023 года
Фазы Луны. Фото: google.com

Какие дни в августе 2023 года самые удачные

Энергетически сильные дни: 2, 3, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 22, 23, 24, 26, 29, 30 августа.

Благоприятные дни для начала новых дел: 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 30 августа.

Лучшие даты для свадьбы и венчания: 7, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 30 августа.

Удачные дни для планирования и зачатия ребенка: 3, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 30 августа.

Хорошие дни для поездок и путешествий: 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 30 августа.

Удачные дни для дорогих покупок (квартира, авто, техника): 17-19, 21, 23, 26, 28-30 августа.

Удачные дни для смены работы: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 августа.

Благоприятные дни для лечения зубов: 7, 9, 17, 18, 19, 26, 27, 28 августа.

 

Какие дни в августе 2023 года будут опасны
Девушка держит Луну в руках. Фото: pixabay.com

Лунный календарь на август 2023 года: благоприятные дни для процедур красоты

Благоприятные дни для стрижки и окрашивания волос: 7, 8, 15, 17-19, 21, 23, 27-30 августа.

Благоприятные дни для маникюра и педикюра: 7, 17, 28 августа.

Благоприятные дни для похудения: 17-30 августа.

Благоприятные дни для удаления бородавок: 7, 17, 28 августа.

Благоприятные дни для эпиляции и депиляции: 1-3, 7, 8, 11, 12, 14, 23, 24, 28, 29, 31 августа.

Благоприятные дни для массажа: 4, 5, 7, 9, 12, 23, 24, 28, 29 августа.

 

Лунный календарь на август 2023: благоприятные дни для процедур красоты
Девушка на фоне Луны. Фото: google.com

Какие дни в августе 2023 года будут опасными и неблагоприятными

Самые неудачные дни месяца: 1, 5, 8, 12, 31 августа.

Неблагоприятные лунные дни для начала новых дел в августе 2023: 5, 12 число.

Особую осторожность в делах следует проявить в дни Полной Луны и Новолуния.

 

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