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Місячний посівний календар на серпень 2023: що і коли робити в саду та на городі

1 серпня 2023 20:19
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Місячний посівний календар на серпень 2023: коли сіяти, саджати і збирати врожай
Подружжя перевіряє врожай помідорів на городі. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Для садівників, городників та дачників серпень — найбільш плідний місяць. Та окрім збору врожаю, залишається багато роботи: посів, посадка, розпушування землі, полив, обрізання кущів та дерев, сінокіс тощо. 

Щоб вдало розпланувати роботу в саду та на городі, варто скористатися місячним посівним календарем на серпень, який ми для вас підготували.

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Фази Місяця у серпні 2023 року

Саме від фаз Місяця залежить ріст і врожайність рослин.

Астрологи радять розподіляти роботу в саду та городі наступним чином: 

  • садити, пересаджувати та обрізати рослини — у Місяць, що росте;
  • проводити обробки від шкідників і удобрювати ґрунт — спадний Місяць;
  • не працювати з рослинами — молодик та повня. 

Фази Місяця в останній літній місяць будуть змінюватися наступним чином:

  • Повня — 1 серпня о 20:33 за київським часом. 
  • Спадний Місяць — з 2 по 15 серпня.
  • Молодик — 16 серпня об 11:38 за київським часом. 
  • Місяць, що росте — з 17 по 30 серпня.
  • Повня — 31 серпня о 03:35 за київським часом. 
  • Місячне затемнення — немає.
  • Сонячне затемнення — немає.

 

Фази Місяця у серпні 2023 року
Різні фази Місяця. Фото: unsplash.com

Що робити садівнику та городнику у серпні — список завдань 

Основні завдання, які лягають на плечі усіх садівників та городників в останній місяць літа, такий:

  • збір врожаю ранніх культур;
  • збір плодів з дерев і чагарників;
  • збір врожаю практично всіх культур, крім коренеплодів, капусти та пізніх сортів овочів;
  • збір квітів та лікарських трав;
  • посадка рослин на зиму;
  • посадка петрушки та щавлю для раннього врожаю навесні;
  • розпушування землі;
  • полив ґрунту (залежно від погоди);
  • полив плодоносних рослин увечері (залежно від погоди);
  • видалення бур'янів;
  • боротьба зі шкідниками;
  • пікірування, проріджування;
  • обрізка, омолодження, формування;
  • стрижка газону, косовиця трав;
  • посів гороху, сочевиці та інших культур на грядках, що звільнилися, щоб запобігти поширенню бур'янів;
  • підживлення рослин;
  • засолювання та квашення садовини та городини;
  • консервація, сушіння садовини та городини.

 

Що робити садівнику та городнику у серпні — список завдань
Чоловік працює на городі. Фото: freepik.com

Посівний календар на серпень 2023: сприятливі та несприятливі дні

Для усіх справ буде чимало часу, адже сприятливих днів у серпні буде вдосталь. Проте слід пам'ятати й про несприятливі дати, коли краще відкласти садові та городні справи. 

Сприятливі дні для садових та городніх робіт: 4, 5, 8, 9, 13, 14, 20-24, 27, 28, 31 серпня.

Найвдаліші дні для посіву та посадок: 4, 5, 8, 9, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 31 серпня.

Несприятливі дні: 1-3, 15, 16, 25, 26, 29, 30 серпня.

Несприятливі дні для будь-яких посадок: 1, 16, 31 серпня.

Місячний посівний календар на серпень 2023: сприятливі дні для садових та городніх робіт

Розпушування та робота з ґрунтом: 6, 7, 16 серпня.

Пересадка та пікірування рослин: 17-28, 31 серпня.

Прополювання та проріджування рослин: 2-4, 28-30 серпня.

Полив рослин: 4, 5, 13, 14, 23, 24 серпня.

Внесення мінеральних добрив: 3, 4, 7-14, 17-28, 31 серпня.

Внесення органічних добрив: 3, 4, 7-14, 17-28, 31 серпня.

Компостування, закладка зелених добрив: 6, 7, 16 серпня

Обрізка гілок та пагонів: 2-16 серпня.

Пікірування, проріджування: 8, 9 серпня

Боротьба з хворобами та шкідниками: 1-19, 24-28, 31 серпня.

Заготівля насіннєвого матеріалу: 1, 2, 5-11, 15, 16 серпня.

Пророщування насіння: 8, 9, 13, 14, 20-24, 27, 28 серпня.

Роботи біля кореневої системи рослин: 2-4, 28-30 серпня.

Стрижка газону, косовиця трав: 6, 7, 13, 14, 16, 20-22, 25, 26 серпня.

Збір врожаю: 2, 3, 6-12, 15, 16 серпня.

Збір квітів та лікарських трав: 13-22 серпня.

Консервація, сушіння: 1-3, 8-31 серпня.

Засолювання та квашення: 25-28 серпня.

 

Місячний посівний календар на серпень 2023: сприятливі дні для садових та городніх робіт
Дівчина збирає врожай перців. Фото: pixabay.com

Які дні будуть сприятливі для посадки рослин у серпні: календар

Цибуля: 3, 4, 7-14, 20-23, 27, 28 серпня.

Редиска: 3, 4, 7-14, 20-23, 27, 28 серпня.

Цвітна капуста:  3, 4, 7-9, 12-14, 17-28 серпня.

Кале, пак-чой, інша листова капуста: 4-7, 20-22, 31 серпня.

Зелень, трави: 3, 4, 7-9, 12-14, 17-28 серпня.

Міцелій: 17-24, 27, 28, 31 серпня.

Плодові дерева: 8, 9, 13, 19, 25, 26, 27, 28 серпня

Плодово-ягідні чагарники: 8, 9, 10, 13, 19, 25, 26, 27, 28 серпня

Декоративні дерева та чагарники: 8, 9, 10, 13, 19, 25, 26, 27, 28 серпня.

Декоративні рослини: 4, 5, 8, 9, 13, 14, 18-24, 27, 28, 31 серпня.   

 

Також пропонуємо ознайомитися з місячним календарем на серпень 2023 року, щоб дізнатися про найбільш вдалі дні та ті, які можуть нести небезпеку. 

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