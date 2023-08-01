Місячний посівний календар на серпень 2023: коли сіяти, саджати і збирати врожай

Місячний посівний календар на серпень 2023: що і коли робити в саду та на городі
Для садівників, городників та дачників серпень — найбільш плідний місяць. Та окрім збору врожаю, залишається багато роботи: посів, посадка, розпушування землі, полив, обрізання кущів та дерев, сінокіс тощо.
Щоб вдало розпланувати роботу в саду та на городі, варто скористатися місячним посівним календарем на серпень, який ми для вас підготували.
Фази Місяця у серпні 2023 року
Саме від фаз Місяця залежить ріст і врожайність рослин.
Астрологи радять розподіляти роботу в саду та городі наступним чином:
- садити, пересаджувати та обрізати рослини — у Місяць, що росте;
- проводити обробки від шкідників і удобрювати ґрунт — спадний Місяць;
- не працювати з рослинами — молодик та повня.
Фази Місяця в останній літній місяць будуть змінюватися наступним чином:
- Повня — 1 серпня о 20:33 за київським часом.
- Спадний Місяць — з 2 по 15 серпня.
- Молодик — 16 серпня об 11:38 за київським часом.
- Місяць, що росте — з 17 по 30 серпня.
- Повня — 31 серпня о 03:35 за київським часом.
- Місячне затемнення — немає.
- Сонячне затемнення — немає.
Що робити садівнику та городнику у серпні — список завдань
Основні завдання, які лягають на плечі усіх садівників та городників в останній місяць літа, такий:
- збір врожаю ранніх культур;
- збір плодів з дерев і чагарників;
- збір врожаю практично всіх культур, крім коренеплодів, капусти та пізніх сортів овочів;
- збір квітів та лікарських трав;
- посадка рослин на зиму;
- посадка петрушки та щавлю для раннього врожаю навесні;
- розпушування землі;
- полив ґрунту (залежно від погоди);
- полив плодоносних рослин увечері (залежно від погоди);
- видалення бур'янів;
- боротьба зі шкідниками;
- пікірування, проріджування;
- обрізка, омолодження, формування;
- стрижка газону, косовиця трав;
- посів гороху, сочевиці та інших культур на грядках, що звільнилися, щоб запобігти поширенню бур'янів;
- підживлення рослин;
- засолювання та квашення садовини та городини;
- консервація, сушіння садовини та городини.
Посівний календар на серпень 2023: сприятливі та несприятливі дні
Для усіх справ буде чимало часу, адже сприятливих днів у серпні буде вдосталь. Проте слід пам'ятати й про несприятливі дати, коли краще відкласти садові та городні справи.
Сприятливі дні для садових та городніх робіт: 4, 5, 8, 9, 13, 14, 20-24, 27, 28, 31 серпня.
Найвдаліші дні для посіву та посадок: 4, 5, 8, 9, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 31 серпня.
Несприятливі дні: 1-3, 15, 16, 25, 26, 29, 30 серпня.
Несприятливі дні для будь-яких посадок: 1, 16, 31 серпня.
Місячний посівний календар на серпень 2023: сприятливі дні для садових та городніх робіт
Розпушування та робота з ґрунтом: 6, 7, 16 серпня.
Пересадка та пікірування рослин: 17-28, 31 серпня.
Прополювання та проріджування рослин: 2-4, 28-30 серпня.
Полив рослин: 4, 5, 13, 14, 23, 24 серпня.
Внесення мінеральних добрив: 3, 4, 7-14, 17-28, 31 серпня.
Внесення органічних добрив: 3, 4, 7-14, 17-28, 31 серпня.
Компостування, закладка зелених добрив: 6, 7, 16 серпня
Обрізка гілок та пагонів: 2-16 серпня.
Пікірування, проріджування: 8, 9 серпня
Боротьба з хворобами та шкідниками: 1-19, 24-28, 31 серпня.
Заготівля насіннєвого матеріалу: 1, 2, 5-11, 15, 16 серпня.
Пророщування насіння: 8, 9, 13, 14, 20-24, 27, 28 серпня.
Роботи біля кореневої системи рослин: 2-4, 28-30 серпня.
Стрижка газону, косовиця трав: 6, 7, 13, 14, 16, 20-22, 25, 26 серпня.
Збір врожаю: 2, 3, 6-12, 15, 16 серпня.
Збір квітів та лікарських трав: 13-22 серпня.
Консервація, сушіння: 1-3, 8-31 серпня.
Засолювання та квашення: 25-28 серпня.
Які дні будуть сприятливі для посадки рослин у серпні: календар
Цибуля: 3, 4, 7-14, 20-23, 27, 28 серпня.
Редиска: 3, 4, 7-14, 20-23, 27, 28 серпня.
Цвітна капуста: 3, 4, 7-9, 12-14, 17-28 серпня.
Кале, пак-чой, інша листова капуста: 4-7, 20-22, 31 серпня.
Зелень, трави: 3, 4, 7-9, 12-14, 17-28 серпня.
Міцелій: 17-24, 27, 28, 31 серпня.
Плодові дерева: 8, 9, 13, 19, 25, 26, 27, 28 серпня
Плодово-ягідні чагарники: 8, 9, 10, 13, 19, 25, 26, 27, 28 серпня
Декоративні дерева та чагарники: 8, 9, 10, 13, 19, 25, 26, 27, 28 серпня.
Декоративні рослини: 4, 5, 8, 9, 13, 14, 18-24, 27, 28, 31 серпня.
Також пропонуємо ознайомитися з місячним календарем на серпень 2023 року, щоб дізнатися про найбільш вдалі дні та ті, які можуть нести небезпеку.