Что можно сеять и сажать в феврале — лунный посевной календарь

В феврале продолжается сезон работы в теплице

В феврале большинство садоводов и огородников начинают подготовку к посевному сезону. В последний месяц зимы можно высаживать не только цветы, но и овощи на рассаду. Очень важно выбрать удачный день по лунному календарю, ведь некоторые фазы Луны считаются неплодородными.

Новини.LIVE предлагает ознакомиться с лунным посевным календарем на февраль.

Фазы Луны в феврале 2023 года

По лунному календарю на январь циклическое изменение фаз Луны будет проходить в такой последовательности:

растущий месяц — с 1 по 4 февраля;

полнолуние — 5 февраля в 20:28 по киевскому времени;

— 5 февраля в 20:28 по киевскому времени; спадающий месяц — с 6 по 19 февраля;

новолуние — 20 февраля в 09:06 по киевскому времени;

— 20 февраля в 09:06 по киевскому времени; растущий месяц — с 21 по 28 февраля;

лунное затмение – нет;

солнечное затмение – нет.

Что делать садоводу и огороднику в феврале 2023

В феврале уже можно начинать:

обрезку деревьев;

ревизию садовых принадлежностей к началу настоящих посевных работ;

проверку семян;

подготовка картофеля к посадке (для этого необходимо вынести его в светлое прохладное место).

высаживать цветы, овощи на рассаду;

высевать культуры в теплице;

перепахивать почву до весны.

Как Луна влияет на растения, и какие фазы опасны

Все работы по высадке семян на рассаду следует проводить на растущую луну. Опытные садоводы отмечают, что лучше всего высаживать растения на рассвете или перед обедом.

При растущей Луне также хорошо использовать минеральные удобрения, чтобы подпитывать растения. При ниспадающей Луне можно использовать органические подкормки.

С растениями нельзя работать в полнолуние и новолуние — в эти дни растения очень уязвимы.

Период Новолуния длится 3 дня — день до новолуния, в сам день и день после. Отрицательный период полной Луны продолжается так же.

Благоприятные дни для посадки в феврале 2023

Томаты: 1, 8, 21-22, 24-25, 28.

Огурцы: 1, 8, 21-22, 24-25, 28.

Перец: 1, 8, 21–22, 24, 28.

Лук и чеснок: 8, 10-12, 15, 17, 27.

Капуста: 1, 2, 21, 24-26, 28.

Баклажаны: 1, 2, 21, 24-26, 28.

Кабачки, патиссоны, тыква: 1, 2, 21, 24-26, 28.

Картофель: 8, 10-12, 15, 17, 27.

Земляника и клубника: 1, 2, 8, 17, 21-25, 28.

Бобовые: 1, 2, 21, 24-26, 28.

Редис и редька: 8, 10-12, 15, 17, 27.

Морковь и свекла: 8, 10–12, 15, 17, 27.

Зелень: 1, 2, 21, 24-26, 28.

Благоприятные дни для садовых работ в феврале 2023

Пересадка растений: 1, 3-5, 8, 13-15, 19, 28.

Пропалка растений: 6, 28.

Внесение удобрений: 17, 18, 19, 25.

Полив растений: 4, 18, 19.

Обрезка: 3-5, 8, 13-15.

Борьба с болезнями и вредителями: 11, 19, 20

Работы у корневой системы: 3-5, 13-15.

Лунный календарь по уходу за комнатными растениями

Пересадка и посадка вазонов: 1-9, 20-24 февраля.

Неблагоприятные дни для работы с корнями: 10, 13–19, 25, 26, 28.

Дни отдыха растений: 11, 12, 27.

Самый плодородный день луны: 14 февраля или 24-й лунный день.

Месячный посевной календарь на февраль 2023 года — подробно

Следите за лунным календарем и у вас обязательно все получится:

1-3 февраля — замачивание семян, борьба с болезнями и вредителями, рыхление и прополка почвы. Удаление засохших ветвей и старых плодов с деревьев. Нельзя опрыскивать растения химическими средствами;

4-6 февраля — дни полнолуния. Работы с растениями не производятся;

7-9 февраля — рыхление сухой земли, прореживание всходов, борьба с болезнями. Очень хорошие дни для посева цветов, если нет сильных морозов;

10-11 февраля — можно пересаживать рассаду ранних помидоров из подоконника в теплицу. Подкормка, прищепка и прополка посевов. На клумбе можно высаживать любые цветы;

12-13 февраля — не рекомендуется обрезать растения. Хорошие дни для посева любых цветов. В саду можно белить и прививать деревья;

14-15 февраля — не рекомендуется поливать растения, а также обрезать, пересаживать и прививать — в эти даты долго заживают раны. Можно полоть и рыхлить землю, вносить перегной и удобрения, полоть сорняки;

16-18 февраля — хорошие дни для посадки вьющихся и ампельных цветов. Пикирование саженцев. Борьба с болезнями, вредителями и грызунами. Разрешены обильные подкормки и поливы;

19-21 февраля — дни новолуния. Работы с растениями не производятся;

22-24 февраля — можно пахать, рыхлить и мульчировать землю, вырезать сухие ветки у деревьев и кустов. Не рекомендуется поливать, удобрять и пересаживать растения, укорачивать корни;

25-26 февраля — замачивание и проращивание семян. Хорошее время для посадки многолетних цветов и вечнозеленых растений на клумбе. Разрешены минеральные подкормки и обработка растения ядохимикатами. В саду — побелка деревьев и зимняя прививка;

27-28 февраля — можно бороться с болезнями и вредителями, рыхлить и пропалывать грядки, утеплять участок снегом. Можно высаживать ранние цветы-тюльпаны, нарциссы, подснежники, но пересаживать растения не рекомендуется.

Новини.LIVE предлагает ознакомиться с лунным календарем на февраль 2023 года. Какие дни могут отрицательно повлиять на жизнь, а какие будут самыми удачными в последний месяц зимы.