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Місячний посівний календар на лютий 2023: що можна сіяти та садити для гарного врожаю

1 лютого 2023 21:55
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Що можна сіяти та саджати у лютому — місячний посівний календар
У лютому триває сезон роботи у теплиці
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У лютому більшість садівників та городників починають підготовку до посівного сезону. В останній місяць зими можна висаджувати не тільки квіти, а й овочі на розсаду. Дуже важливо вибрати вдалий день за місячним календарем, адже деякі фази Місяця вважаються неродючими.

Новини.LIVE пропонує ознайомитися з місячним посівним календарем на лютий. 

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Фази Місяця у лютому 2023 року

За місячним календарем на січень, циклічна зміна фаз Місяця буде проходити у такій послідовності:

  • місяць, що зростає — з 1 по 4 лютого;
  • повня — 5 лютого о 20:28 за київським часом;
  • місяць, що спадає — з 6 по 19 лютого;
  • молодик — 20 лютого о 09:06 за київським часом;
  • місяць, що зростає — з 21 по 28 лютого;
  • місячне затемнення — немає;
  • сонячне затемнення — немає.

Фази Місяця у лютому 2023 року

Що робити садівнику та городнику в лютому 2023

У лютому вже можна починати: 

  • обрізку дерев;
  • ревізію садового приладдя до початку справжніх посівних робіт;
  • перевірку насіння;
  • підготовка картоплі до посадки (для цього необхідно винести її у світле прохолодне місце).
  • висаджувати квіти, овочі на розсаду;
  • висівати культури в теплиці;
  • переорювати ґрунт до весни.

Що робити садівнику та городнику в лютому 2023

Як Місяць впливає на рослини та які фази небезпечні

Усі роботи з висадки насіння на розсаду варто проводити на зростаючи місяць. Досвідчені садівники зауважують, що краще за все висаджувати рослини на світанку або перед обідом.

При зростаючому Місяці також добре використовувати мінеральні добрива, щоб підживлювати рослини. При спадаючому Місяці можна використовувати органічні підживки.

З рослинами не можна працювати в повний місяць і молодик — в ці дні рослини дуже вразливі. 

Період Молодика триває 3 дні — день до молодика, в сам день й день після. Негативний період повного Місяця триває так само.

Як Місяць впливає на рослини та які фази небезпечні

Сприятливі дні для посадки у лютому 2023

Томати: 1, 8, 21-22, 24-25, 28.

Огірки: 1, 8, 21-22, 24-25, 28.

Перець: 1, 8, 21-22, 24, 28.

Цибуля та часник: 8, 10-12, 15, 17, 27.

Капуста: 1, 2, 21, 24-26, 28.

Баклажани: 1, 2, 21, 24-26, 28.

Кабачки, патисони, гарбуз: 1, 2, 21, 24-26, 28.

Картопля: 8, 10-12, 15, 17, 27.

Суниця та полуниця: 1, 2, 8, 17, 21-25, 28.

Бобові:  1, 2, 21, 24-26, 28.

Редиска та редька: 8, 10-12, 15, 17, 27.

Морква та буряк: 8, 10-12, 15, 17, 27.

Зелень:  1, 2, 21, 24-26, 28.

Сприятливі дні для посадки у лютому 2023

Сприятливі дні для садових робіт у лютому 2023

Пересадка рослин: 1, 3-5, 8, 13-15, 19, 28.

Прополювання рослин: 6, 28.

Внесення добрив: 17, 18, 19, 25.

Полив рослин: 4, 18, 19.

Обрізка: 3-5, 8, 13-15.

Боротьба з хворобами та шкідниками: 11, 19, 20. 

Роботи біля кореневої системи: 3-5, 13-15.

Місячний календар для догляду за кімнатними рослинами

Пересадка та посадка вазонів: 1-9, 20-24 лютого.

Несприятливі дні для роботи з корінням: 10, 13-19, 25, 26, 28.

Дні відпочинку рослин: 11, 12, 27.

Найродючіший день місяця: 14 лютого або 24-й місячний день.

Місячний календар для догляду за кімнатними рослинами

Місячний посівний календар на лютий 2023 — детально 

Слідкуйте за місячним календарем й у вас обов'язково все вийде:

  • 1-3 лютого — замочування насіння, боротьба з хворобами та шкідниками, розпушування і прополювання ґрунту. Видалення засохлих гілок і старих плодів з дерев. Не можна обприскувати рослини хімічними засобами;
  • 4-6 лютого — дні повного місяця. Роботи з рослинами не проводяться;
  • 7-9 лютого — розпушування сухої землі, проріджування сходів, боротьба з хворобами. Дуже хороші дні для посіву квітів, якщо немає сильних морозів;
  • 10-11 лютого — можна пересаджувати розсаду ранніх помідорів з підвіконня в теплицю. Підживлення, прищіпка і прополювання посівів. На клумбі можна висаджувати будь-які квіти;
  • 12-13 лютого — не рекомендується обрізати рослини. Хороші дні для посіву будь-яких квітів. В саду можна білити та прищеплювати дерева;
  • 14-15 лютого — не рекомендується поливати рослини, а також обрізати, пересаджувати та прищеплювати — в ці дати довго гояться рани. Можна полоти та рихлити землю, вносити перегній і добрива, полоти бур'яни;
  • 16-18 лютого — хороші дні для посадки в'юнких і ампельних квітів. Пікірування саджанців. Боротьба з хворобами, шкідниками та гризунами. Дозволені рясні підгодівлі та поливи;
  • 19-21 лютого — дні молодика. Роботи з рослинами не проводяться;
  • 22-24 лютого — можна орати, рихлити та мульчувати землю, вирізати сухі гілки у дерев і кущів. Не рекомендується поливати, удобрювати та пересаджувати рослини, вкорочувати корінь;
  • 25-26 лютого — замочування і пророщування насіння.  Гарний час для посадки багаторічних квітів і вічнозелених рослин на клумбі. Дозволені мінеральні підгодівлі та обробка рослини отрутохімікатами. В саду — побілка дерев і зимове щеплення;
  • 27-28 лютого — можна боротися з хворобами та шкідниками, рихлити та прополювати грядки, утеплювати ділянку снігом. Можна висаджувати ранні квіти-тюльпани, нарциси, проліски, але пересаджувати рослини не рекомендується.

 

 

Новини.LIVE пропонує ознайомитися з місячним календарем на лютий 2023 року. Які дні можуть негативно вплинути на життя, а які будуть найвдалішими в останній місяць зими. 

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