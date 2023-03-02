Лунный календарь стрижек на март 2023 — какие даты неудачные для смены прически

Благодаря календарю стрижек можно узнать о наиболее благоприятных и неудачных датах для манипуляций с волосами

Фазы Луны обладают способностью влиять на человеческий организм, в частности на красоту и здоровье. Они могут принести как положительную, так и отрицательную энергию в зависимости от дня. Поэтому астрологи советуют стричь и ухаживать за волосами в определенные дни лунного цикла. Если записаться на стрижку в нужную дату, волосы отблагодарят вас "живым" видом и густотой. В противном случае поход в салон может завершиться разочарованием.

Рассказываем, когда лучше изменить свою прическу по лунному календарю стрижек на март 2023 года.

Как Луна влияет на состояние волос

Волосы считаются "нитью", связывающей девушку со Вселенной. Так думают тибетские мудрецы — и они правы. При правильном применении лунного календаря женщины с легкостью направляют собственную жизнь в нужное русло, привлекают успех и удачу.

Самыми удачными днями для стрижки волос принято считать дни роста Луны. Таким образом, можно стимулировать рост волос. Также Луна в этой фазе положительно влияет на объем волос, его структуру.

В это время удачным будет окрашивание, считается, что краска очень хорошо впитывается и способна проявить особенно интенсивный и яркий эффект.

В убывающую Луну волосы долго сохраняют форму после укладки, но медленно растут.

Полная Луна подходит для избавления от секущихся кончиков. Подходит полная Луна и для полного изменения имиджа.

В день Новолуния лучше не делать никаких кардинальных изменений. Стричь волосы можно, но без серьезных трансформаций имиджа. Достаточно просто освежить прическу или убрать секущиеся кончики.

После наступления новолуния в течение 7 дней девушка может спокойно стричь шевелюру и проходить салонные процедуры, активизирующие рост волос.

Фазы Луны в марте 2023 года

Фазы Луны в марте 2023 года будут меняться так:

Растущая месяц — с 1 по 6 марта;

Полнолуние — 7 марта в 14:43 по киевскому времени;

Убывающая Луна — с 8 по 20 марта;

Молодой человек — 21 марта в 19:27 по киевскому времени;

Растущая месяц — с 22 по 31 марта;

Лунное затмение – нет;

Солнечное затмение – нет.

Лунный календарь стрижек на март 2023

Самые сильные энергетические дни: 1, 2, 6, 8, 9, 12, 16, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30 марта.

Лучшие дни для стрижки: 2, 4, 6, 16, 23, 25, 27, 31 марта.

Для быстрого роста волос: 2, 4, 6, 23, 25, 27 марта.

Для укрепления волос: 1, 2, 3, 6, 15, 17, 24, 25, 28, 29, 30 марта.

Кардинальное изменение имиджа: 6, 31 марта.

Удачные дни для покраски: 2, 3, 6, 7, 22, 24, 25, 28, 31 марта.

Благоприятные дни для завивки: 17, 18, 24, 25, 27 марта.

Дни, которые могут вместе с прической привлечь удачу и перемены: 3, 4, 15, 31 марта.

Неблагоприятные дни для стрижки в марте 2023

Самыми неудачными днями для стрижки станут: 1, 5, 10, 15, 18, 21, 22, 30 марта.

В эти даты не рекомендуется стричься, поскольку есть риск испортить прическу, волосы могут стать тусклыми, сухими и непослушными.

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