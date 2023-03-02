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Лунный календарь стрижек на март 2023: когда не стоит идти к парикмахеру — волосы будут уничтожены

2 марта 2023 10:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Лунный календарь стрижек на март 2023 — какие даты неудачные для смены прически
Благодаря календарю стрижек можно узнать о наиболее благоприятных и неудачных датах для манипуляций с волосами
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Фазы Луны обладают способностью влиять на человеческий организм, в частности на красоту и здоровье. Они могут принести как положительную, так и отрицательную энергию в зависимости от дня. Поэтому астрологи советуют стричь и ухаживать за волосами в определенные дни лунного цикла. Если записаться на стрижку в нужную дату, волосы отблагодарят вас "живым" видом и густотой. В противном случае поход в салон может завершиться разочарованием.

Рассказываем, когда лучше изменить свою прическу по лунному календарю стрижек на март 2023 года.

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Как Луна влияет на состояние волос

Волосы считаются "нитью", связывающей девушку со Вселенной. Так думают тибетские мудрецы — и они правы. При правильном применении лунного календаря женщины с легкостью направляют собственную жизнь в нужное русло, привлекают успех и удачу.

Самыми удачными днями для стрижки волос принято считать дни роста Луны. Таким образом, можно стимулировать рост волос. Также Луна в этой фазе положительно влияет на объем волос, его структуру.

В это время удачным будет окрашивание, считается, что краска очень хорошо впитывается и способна проявить особенно интенсивный и яркий эффект.

В убывающую Луну волосы долго сохраняют форму после укладки, но медленно растут.

Полная Луна подходит для избавления от секущихся кончиков. Подходит полная Луна и для полного изменения имиджа.

В день Новолуния лучше не делать никаких кардинальных изменений. Стричь волосы можно, но без серьезных трансформаций имиджа. Достаточно просто освежить прическу или убрать секущиеся кончики.

После наступления новолуния в течение 7 дней девушка может спокойно стричь шевелюру и проходить салонные процедуры, активизирующие рост волос.

Как Луна влияет на состояние волос

Фазы Луны в марте 2023 года

Фазы Луны в марте 2023 года будут меняться так:

  • Растущая месяц — с 1 по 6 марта;
  • Полнолуние — 7 марта в 14:43 по киевскому времени;
  • Убывающая Луна — с 8 по 20 марта;
  • Молодой человек — 21 марта в 19:27 по киевскому времени;
  • Растущая месяц — с 22 по 31 марта;
  • Лунное затмение – нет;
  • Солнечное затмение – нет.

Фазы Луны в марте 2023 года

Лунный календарь стрижек на март 2023

Самые сильные энергетические дни: 1, 2, 6, 8, 9, 12, 16, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30 марта.

Лучшие дни для стрижки: 2, 4, 6, 16, 23, 25, 27, 31 марта.

Для быстрого роста волос: 2, 4, 6, 23, 25, 27 марта.

Для укрепления волос: 1, 2, 3, 6, 15, 17, 24, 25, 28, 29, 30 марта.

Кардинальное изменение имиджа: 6, 31 марта.

Удачные дни для покраски: 2, 3, 6, 7, 22, 24, 25, 28, 31 марта.

Благоприятные дни для завивки: 17, 18, 24, 25, 27 марта.

Дни, которые могут вместе с прической привлечь удачу и перемены: 3, 4, 15, 31 марта.

Лунный календарь стрижек на март 2023

Неблагоприятные дни для стрижки в марте 2023

Самыми неудачными днями для стрижки станут: 1, 5, 10, 15, 18, 21, 22, 30 марта.

В эти даты не рекомендуется стричься, поскольку есть риск испортить прическу, волосы могут стать тусклыми, сухими и непослушными.

Ранее Новини.LIVE писал, как мартовские полнолуние и новолуние повлияют на нашу жизнь и когда ждать самой опасной даты в первый месяц весны.

Напомним, мы подготовили детальное расписание магнитных бурь на март 2023 года.

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