Лунный календарь стрижек на март 2023 — какие даты неудачные для смены прически

Лунный календарь стрижек на март 2023: когда не стоит идти к парикмахеру — волосы будут уничтожены
Фазы Луны обладают способностью влиять на человеческий организм, в частности на красоту и здоровье. Они могут принести как положительную, так и отрицательную энергию в зависимости от дня. Поэтому астрологи советуют стричь и ухаживать за волосами в определенные дни лунного цикла. Если записаться на стрижку в нужную дату, волосы отблагодарят вас "живым" видом и густотой. В противном случае поход в салон может завершиться разочарованием.
Рассказываем, когда лучше изменить свою прическу по лунному календарю стрижек на март 2023 года.
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Как Луна влияет на состояние волос
Волосы считаются "нитью", связывающей девушку со Вселенной. Так думают тибетские мудрецы — и они правы. При правильном применении лунного календаря женщины с легкостью направляют собственную жизнь в нужное русло, привлекают успех и удачу.
Самыми удачными днями для стрижки волос принято считать дни роста Луны. Таким образом, можно стимулировать рост волос. Также Луна в этой фазе положительно влияет на объем волос, его структуру.
В это время удачным будет окрашивание, считается, что краска очень хорошо впитывается и способна проявить особенно интенсивный и яркий эффект.
В убывающую Луну волосы долго сохраняют форму после укладки, но медленно растут.
Полная Луна подходит для избавления от секущихся кончиков. Подходит полная Луна и для полного изменения имиджа.
В день Новолуния лучше не делать никаких кардинальных изменений. Стричь волосы можно, но без серьезных трансформаций имиджа. Достаточно просто освежить прическу или убрать секущиеся кончики.
После наступления новолуния в течение 7 дней девушка может спокойно стричь шевелюру и проходить салонные процедуры, активизирующие рост волос.
Фазы Луны в марте 2023 года
Фазы Луны в марте 2023 года будут меняться так:
- Растущая месяц — с 1 по 6 марта;
- Полнолуние — 7 марта в 14:43 по киевскому времени;
- Убывающая Луна — с 8 по 20 марта;
- Молодой человек — 21 марта в 19:27 по киевскому времени;
- Растущая месяц — с 22 по 31 марта;
- Лунное затмение – нет;
- Солнечное затмение – нет.
Лунный календарь стрижек на март 2023
Самые сильные энергетические дни: 1, 2, 6, 8, 9, 12, 16, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30 марта.
Лучшие дни для стрижки: 2, 4, 6, 16, 23, 25, 27, 31 марта.
Для быстрого роста волос: 2, 4, 6, 23, 25, 27 марта.
Для укрепления волос: 1, 2, 3, 6, 15, 17, 24, 25, 28, 29, 30 марта.
Кардинальное изменение имиджа: 6, 31 марта.
Удачные дни для покраски: 2, 3, 6, 7, 22, 24, 25, 28, 31 марта.
Благоприятные дни для завивки: 17, 18, 24, 25, 27 марта.
Дни, которые могут вместе с прической привлечь удачу и перемены: 3, 4, 15, 31 марта.
Неблагоприятные дни для стрижки в марте 2023
Самыми неудачными днями для стрижки станут: 1, 5, 10, 15, 18, 21, 22, 30 марта.
В эти даты не рекомендуется стричься, поскольку есть риск испортить прическу, волосы могут стать тусклыми, сухими и непослушными.
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