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Місячний календар стрижок на березень 2023: коли не варто йти до перукаря — волосся буде знищене

2 березня 2023 10:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Місячний календар стрижок на березень 2023 — які дати невдалі для зміни зачіски
Завдяки календарю стрижок можна дізнатися про найбільш сприятливі та невдалі дати для маніпуляцій з волоссям
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Фази Місяця мають здатність впливати на людський організм, зокрема на красу і здоров'я. Вони можуть принести як позитивну, так і негативну енергію залежно від дня. Тому астрологи радять стригти та доглядати за волоссям у певні дні місячного циклу. Якщо записатися на стрижку в потрібну дату, волосся віддячить вам "живим" виглядом і густотою. В іншому випадку похід в салон може завершитися розчаруванням. 

Розповідаємо, коли найкраще змінити свою зачіску за місячним календарем стрижок на березень 2023 року. 

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Як Місяць впливає на стан волосся 

Волосся вважається "ниткою", яка пов’язує дівчину зі Всесвітом. Так думають Тибетські мудреці — і вони мають рацію. При правильному застосуванні місячного календаря, жінки з легкістю направляють власне життя в потрібне річище, залучають успіх і удачу.

Найвдалішими днями для стрижки волосся заведено вважати дні росту Місяця. Таким чином можна стимулювати ріст волосся. Також Місяць у цій фазі позитивно впливає на об'єм волосся, його структуру. 

Цієї пори вдалим буде фарбування, вважається, що фарба дуже добре вбирається і здатна проявити особливо інтенсивний і яскравий ефект.

У спадний Місяць волосся довго зберігає форму після укладання, але повільно росте.

Повний Місяць підходить для позбавлення від посічених кінчиків. Підходить повний Місяць і для повної зміни іміджу. 

У день Молодика краще не робити жодних кардинальних змін. Стригти волосся можна, але без серйозних трансформацій іміджу. Досить просто освіжити зачіску або прибрати посічені кінчики.

Після настання молодика протягом 7 днів дівчина може спокійно стригти шевелюру і проходити салонні процедури, які активізують ріст волосся. 

Як Місяць впливає на стан волосся

Фази Місяця у березні 2023 року

Фази Місяця в березні 2023 будуть змінюватися так:

  • Місяць, що росте — з 1 по 6 березня;
  • Повня — 7 березня о 14: 43 за київським часом;
  • Спадний Місяць — з 8 по 20 березня;
  • Молодик — 21 березня о 19:27 за київським часом;
  • Місяць, що росте — з 22 по 31 березня;
  • Місячне затемнення — немає;
  • Сонячне затемнення — немає.

Фази Місяця у березні 2023 року

Місячний календар стрижок на березень 2023

Найсильніші енергетичні дні: 1, 2, 6, 8, 9, 12, 16, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30 березня. 

Найкращі дні для стрижки: 2, 4, 6, 16, 23, 25, 27, 31 березня.

Для швидкого росту волосся: 2, 4, 6, 23, 25, 27 березня.

Для зміцнення волосся: 1, 2, 3, 6, 15, 17, 24, 25, 28, 29, 30 березня.

Кардинальна зміна іміджу: 6, 31 березня.

Вдалі дні для фарбування: 2, 3, 6, 7, 22, 24, 25, 28, 31 березня.

Сприятливі дні для завивки: 17, 18, 24, 25, 27 березня.

Дні, які можуть разом із зачіскою залучити удачу та зміни: 3, 4, 15, 31 березня.

Місячний календар стрижок на березень 2023

Несприятливі дні для стрижки у березні 2023

Найневдалішими днями для стрижки стануть: 1, 5, 10, 15, 18, 21, 22, 30 березня.

У ці дати не рекомендується стригтися, оскільки є ризик зіпсувати зачіску, волосся може стати тьмяним, сухим та неслухняним. 

Раніше Новини.LIVE писав, як березневі повня та молодик вплинуть на наше життя та коли чекати найнебезпечнішої дати у перший місяць весни. 

Нагадаємо, ми підготували детальний розклад магнітних бур на березень 2023. 

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