Місячний календар стрижок на березень 2023 — які дати невдалі для зміни зачіски

Завдяки календарю стрижок можна дізнатися про найбільш сприятливі та невдалі дати для маніпуляцій з волоссям

Фази Місяця мають здатність впливати на людський організм, зокрема на красу і здоров'я. Вони можуть принести як позитивну, так і негативну енергію залежно від дня. Тому астрологи радять стригти та доглядати за волоссям у певні дні місячного циклу. Якщо записатися на стрижку в потрібну дату, волосся віддячить вам "живим" виглядом і густотою. В іншому випадку похід в салон може завершитися розчаруванням.

Розповідаємо, коли найкраще змінити свою зачіску за місячним календарем стрижок на березень 2023 року.

Як Місяць впливає на стан волосся

Волосся вважається "ниткою", яка пов’язує дівчину зі Всесвітом. Так думають Тибетські мудреці — і вони мають рацію. При правильному застосуванні місячного календаря, жінки з легкістю направляють власне життя в потрібне річище, залучають успіх і удачу.

Найвдалішими днями для стрижки волосся заведено вважати дні росту Місяця. Таким чином можна стимулювати ріст волосся. Також Місяць у цій фазі позитивно впливає на об'єм волосся, його структуру.

Цієї пори вдалим буде фарбування, вважається, що фарба дуже добре вбирається і здатна проявити особливо інтенсивний і яскравий ефект.

У спадний Місяць волосся довго зберігає форму після укладання, але повільно росте.

Повний Місяць підходить для позбавлення від посічених кінчиків. Підходить повний Місяць і для повної зміни іміджу.

У день Молодика краще не робити жодних кардинальних змін. Стригти волосся можна, але без серйозних трансформацій іміджу. Досить просто освіжити зачіску або прибрати посічені кінчики.

Після настання молодика протягом 7 днів дівчина може спокійно стригти шевелюру і проходити салонні процедури, які активізують ріст волосся.

Фази Місяця у березні 2023 року

Фази Місяця в березні 2023 будуть змінюватися так:

Місяць, що росте — з 1 по 6 березня;

Повня — 7 березня о 14: 43 за київським часом;

Спадний Місяць — з 8 по 20 березня;

Молодик — 21 березня о 19:27 за київським часом;

Місяць, що росте — з 22 по 31 березня;

Місячне затемнення — немає;

Сонячне затемнення — немає.

Місячний календар стрижок на березень 2023

Найсильніші енергетичні дні: 1, 2, 6, 8, 9, 12, 16, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30 березня.

Найкращі дні для стрижки: 2, 4, 6, 16, 23, 25, 27, 31 березня.

Для швидкого росту волосся: 2, 4, 6, 23, 25, 27 березня.

Для зміцнення волосся: 1, 2, 3, 6, 15, 17, 24, 25, 28, 29, 30 березня.

Кардинальна зміна іміджу: 6, 31 березня.

Вдалі дні для фарбування: 2, 3, 6, 7, 22, 24, 25, 28, 31 березня.

Сприятливі дні для завивки: 17, 18, 24, 25, 27 березня.

Дні, які можуть разом із зачіскою залучити удачу та зміни: 3, 4, 15, 31 березня.

Несприятливі дні для стрижки у березні 2023

Найневдалішими днями для стрижки стануть: 1, 5, 10, 15, 18, 21, 22, 30 березня.

У ці дати не рекомендується стригтися, оскільки є ризик зіпсувати зачіску, волосся може стати тьмяним, сухим та неслухняним.

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