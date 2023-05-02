Лунный календарь по дням на май 2023 — когда ждать самых опасных дат

Лунный календарь на май 2023 года. Фото: depositphotos.com

С давних времен с помощью лунных календарей выбирали даты для важнейших и необходимых дел. Некоторые фазы спутника Земли считаются удачнее, а некоторые, по мнению астрологов, могут даже нести опасность.

Новини.LIVE рассказывает, какие дни могут негативно повлиять на жизнь, а какие будут самыми удачными в последний месяц весны 2023 года.

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Фазы Луны в мае 2023 года

Луна растет — с 1 по 4 мая;

полнолуние — 5 мая в 19:37 по киевскому времени;

Луна убывает — с 6 по 18 мая;

новолуние — 19 мая в 17:56 по киевскому времени;

Луна растет — с 20 по 31 мая;

лунное затмение — 5 мая в 19:22 по киевскому времени;

солнечное затмение — нет.

Как уже неоднократно говорилось, новые дела следует начинать в периоды растущей Луны — тогда они пойдут хорошо. Не следует начинать ничего важного на новолуние и полнолуние, а также в день солнечного или лунного затмения.

Воздействие фаз Луны на человека. Фото: depositphotos.com

Какие дни в мае 2023 года самые удачные

Благоприятные дни мая: 1,3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 20, 24, 25, 29 число.

Энергетически благоприятные дни: 1, 3, 4, 6, 7, 10-12, 17, 18, 20, 24, 25, 29, 30 мая.

Дни, которые лучше всего подходят для решения и планирования дел: 1, 4, 6, 7, 11, 12, 18, 20, 22, 24, 25, 29, 30 мая.

Удачные дни для крупных покупок и вложений средств: 1, 2, 3, 4, 7, 18, 23, 29, 30, 31 мая.

Для покупки автомобиля или квартиры: 1-4, 6, 18, 23, 29-31 мая.

Для свадьбы и венчания благоприятны дни: 2, 3, 4, 7, 12, 14, 21, 24, 31 мая.

Для зачатия лучшие даты: 3, 5, 10, 11, 13-15, 17, 19, 20, 22, 24-26, 28, 29 мая.

Отправляйтесь в путешествие: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 19, 20, 26, 27, 29 мая.

Для поездки на отдых: 3, 5-10, 16, 19, 20, 26, 27, 29.

Для операций удачными будут следующие даты: 1, 2, 3, 4, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 мая.

Для лечения зубов лучше всего подойдут: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 мая.

Удаление зубов: 7-18 мая.

Для посадки цветов по лунному календарю: 12, 15, 20 мая.

Самые удачные дни в мае по лунному календарю. Фото: google.com

Какие дни в мае 2023 года будут опасны

Неблагоприятные лунные дни для начала новых дел в мае 2023: 21, 22.

В эти дни лучше ничего важного не планировать и не принимать решения, от которых будет зависеть ваше будущее. 21 и 22 мая лучше провести в покое, избегая больших нагрузок и конфликтных ситуаций.

Энергетически неблагоприятные дни в мае 2023 года: 13, 15, 16, 21, 22.

В эти даты вы можете чувствовать себя истощенными и бессильными. Прийти в себя помогут медитация, прогулки на свежем воздухе и положительные эмоции.

Опасные дни в мае 2023 года. Фото: google.com

Лунный календарь на май 2023 года: благоприятные дни для процедур красоты

Удачные дни для стрижки и окрашивания волос: 1-3, 10, 11, 20, 23, 25, 27, 29-31 мая.

Маникюр и педикюр лучше делать: 1, 2, 20, 25, 30 мая.

Начинать здоровый образ жизни и похудение: 1-4, 20-31 мая.

Массаж и процедуры от целлюлита можно проводить: 3, 8-11, 16, 17, 23, 31 мая.

Удаление пигментных пятен, бородавок лучше планировать: 1, 2, 20, 25, 30 мая.

Удачные дни для эпиляции и депиляции: 14-17, 23-27 мая.

Лунный календарь на май 2023 года. Фото: google.com

Как полная Луна влияет на человека

Период полной Луны, который длится три-четыре дня (в мае 3 4 по 6 мая) может негативно влиять на эмоциональное состояние человека.

В это время люди могут чувствовать:

тревогу;

раздражение;

гнев;

апатию;

печаль;

отчаяние.

Поэтому в это время нужно пытаться контролировать свои эмоции и не заострять свое внимание на негативе. Во время конфликтных ситуаций лучше сдерживать себя и бездействовать импульсивно. Следует быть терпимыми, взвешивать свои поступки и направлять энергию на полезное.

Во время полных астрологи советуют уделять больше внимания своему физическому и ментальному здоровью, очистить пространство вокруг себя, выбросить лишний мусор. Также хорошо избавиться от кармических долгов и заняться очищением не только организма, но также мыслей и душ.

Как полная Луна влияет на человека. Фото: google.com

Как новая Луна влияет на человека

Астрологи отмечают, что молодая Луна может посылать нам огромный энергетический импульс. В день новолуния очень хорошо составлять разные планы на месяц вперед, мечтать и загадывать желания. Этот день необходимо посвятить всему, что возвышает дух.

Рекомендуется обновление, очищение мнений, поскольку мнение в этот день является материальным. Не следует в этот день умственно переутомляться.

Также в это время следует направлять свои мысли на новые достижения, программировать себя на позитив. И наоборот: недобрые намерения и помыслы на новолуния могут привести к неприятностям.

Как новая Луна влияет на человека. Фото: google.com

Как лунное затмение 5 мая повлияет на нашу жизнь

5 мая состоится мистическое полнолуние в Скорпионе. Это самый пылкий, эмоциональный, магический, экстремальный знак Зодиака, поэтому полную Луну в мае называют "бешеной", рассказывает астрологиня Марина Скади (Марина Соколова).

По ее словам, знак Скорпиона обладает сильной энергетикой, которая несет нам искушения, испытания, неуправляемость эмоций, а также триумф и победу. Это энергия борьбы, секса, страстей, власти и трансформации.

Месячное затмение прежде всего повлияет на внутренний мир, психологическое состояние, потребности, семейные отношения, отношения с родными. В этот день может особенно обостриться желание, чувство ревности, влечения и зависимости от другого человека.

Также это затмение связано с финансовой сферой, природными ресурсами, кредитами, недвижимостью. Эти темы можно ожидать изменений на всех уровнях.

Обстоятельства заставят многих изменить свои планы, сделать выбор между прошлым и будущим. В этот период возможен неожиданный поворот событий, срывы планов, странные случаи, а также революционные преобразования.

Астрологиня советует быть очень осторожными, по возможности останьтесь дома и подумайте о фундаментальных вещах. Провести время в благоприятной приподнятой атмосфере. Глубоко уходя в свой внутренний мир, можно разобраться со своими личными вопросами, проанализировать прошедшие события и найти причины проблем.

В лунное затмение легче отпустить, избавиться от вредных привычек и токсических связей. А лунное затмение 5 мая учит освобождению от материальных желаний и способствует превращению умственной энергии в мудрость.

Как лунное затмение 5 мая повлияет на нашу жизнь. Фото: google.com

Ранее мы рассказывали, чего ждать каждому знаку Зодиака в майское лунное затмение 2023 года. Согласно астрологии, лунные затмения могут оказать большое влияние на нашу жизнь.

Напомним, мы писали подробный лунный календарь стрижек на май 2023 года, какие даты могут принести вред вашим волосам, а какие идеально подходят для похода в парикмахерскую.

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