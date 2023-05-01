Місячний календар стрижок на травень 2023 — які дати невдалі для зміни зачіски

Які дні в травні можуть зіпсувати волосся. Фото: Freepik

Напівтіньове місячне затемнення у період ретроградного Меркурія — серйозний привід заглянути в місячний календар стрижок на травень, щоб не зіпсувати своє волосся та переконатись, що запланована дата для походу до перукаря буде точно вдалою.

Розповідаємо, коли найкраще змінити свою зачіску за місячним календарем стрижок на травень 2023 року.

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Фази Місяця у травні 2023 року

Місяць росте — з 1 по 4 травня;

повня — 5 травня о 19:37 за київським часом;

Місяць убуває — з 6 по 18 травня;

молодик — 19 травня о 17:56 за київським часом;

Місяць росте — з 20 по 31 травня;

місячне затемнення — 5 травня о 19:22 за київським часом;

сонячне затемнення — немає.

Фази Місяця у травні 2023 року. Фото: google.com

Як Місяць впливає на стан волосся

Ще тибетські мудреці свого часу зазначали, що волосся це нитка, яка міцно пов'язує нас зі Всесвітом. Можливо в їх словах є частка істини.

Сучасні астрологи запевняють, що при правильному застосуванні місячного календаря, можна з легкістю залучити в життя успіх та удачу.

Найвдалішими днями для стрижки й фарбування волосся заведено вважати дні росту Місяця. У цей період можна стимулювати його ріст, покращити зовнішній вигляд й зробити більш міцним та здоровим.

У спадний Місяць волосся довго зберігає форму після укладання, але повільно росте й найбільше ослаблене. Не бажано робити складні термічні укладки, оскільки є ризик сильно пошкодити волосся.

В повний і молодий Місяць, експерти не рекомендують турбувати волосся ніякими серйозними процедурами, але якщо у майстра зовсім немає інших дат і потрібно освіжити зачіску — підрівняти кінчики волосся допустимо.

Повний Місяць також підходить для позбавлення від посічених кінчиків і для повної зміни іміджу.

Після настання молодика протягом 7 днів дівчина може спокійно стригти шевелюру і проходити салонні процедури, які активізують ріст волосся.

Вплив місяця на стан волосся. Фото: Freepik

Місячний календар стрижок на травень 2023 — сприятливі дні

Найбільш сприятливі дні для стрижки: 1, 20, 25 травня.

Кардинальна зміна стрижки: 3, 11, 18, 31 травня.

Сприятливі дні для стрижки волосся: 1-3, 10, 11, 20, 23, 25, 29-31 травня.

Стрижка для швидкого росту волос: 1-3, 20, 23, 25, 27, 29-31 травня.

Стрижка для укріплення волосся: 9, 25, 26 травня.

Стрижка для оздоровлення і густоти волосся: 9, 10, 18, 23 травня.

Оздоровчі процедури для волосся: 5, 13, 16, 28 травня.

Сприятливі дні для фарбування волосся: 1-4, 10, 11, 20, 23, 25, 27, 29-31 травня.

Фарбування тільки в натуральні кольори: 10, 17, 23, 31 травня.

Сприятливі дні для завивки волосся: 1, 10, 12, 13, 20, 22, 29 травня.

Похід до перукаря у травні. Фото: google.com

Які дні у травні будуть несприятливими для зміни зачіски

Несприятливі дні для стрижок: 5, 6, 15, 19 травня.

Невдалі дні для будь-яких робіт з волоссям: 6, 14, 15, 19.

Невдалий похід до перукаря. Фото: google.com

Місячний календар стрижок: сприятливі та несприятливі дні у травні 2023

1-3 травня — Місяць у фазі росту. Сприятливі дні для стрижки волосся, можна проводити оздоровчі процедури.

— Місяць у фазі росту. Сприятливі дні для стрижки волосся, можна проводити оздоровчі процедури. 4 травня — останній день Місяця у фазі росту, нейтральна дата, але краще коротко не стригтися й кардинально не міняти зачіску.

— останній день Місяця у фазі росту, нейтральна дата, але краще коротко не стригтися й кардинально не міняти зачіску. 5-6 травня — повний Місяць та день після повні. Можна підрівняти кінчики за необхідності, проте для експериментів та змін не найкращий час. Стрижка не буде ідеальною, ризик втратити енергію.

— повний Місяць та день після повні. Можна підрівняти кінчики за необхідності, проте для експериментів та змін не найкращий час. Стрижка не буде ідеальною, ризик втратити енергію. 7-9 травня — нейтральні дні. Волосся буде менше сіктися після стрижки.

— нейтральні дні. Волосся буде менше сіктися після стрижки. 10-11 травня — сприятливі для стрижки та фарбування волосся дні.

— сприятливі для стрижки та фарбування волосся дні. 12-13 травня — нейтральні дні. Стрижка піде на користь.

— нейтральні дні. Стрижка піде на користь. 14 травня — несприятливий день. Краще не планувати похід до майстра.

— несприятливий день. Краще не планувати похід до майстра. 15 травня — несприятливий для стрижки день. Є ризик витоку життєвих сил.

— несприятливий для стрижки день. Є ризик витоку життєвих сил. 16-18 травня — нейтральні дні. Зміна зачіски принесе впевненість у собі.

— нейтральні дні. Зміна зачіски принесе впевненість у собі. 19 травня — молодий Місяць. Краще відкласти усі процедури та роботи з волоссям на наступний день.

— молодий Місяць. Краще відкласти усі процедури та роботи з волоссям на наступний день. 20 травня — сприятливий день. Стрижка буде вдалою й допоможе залучити в життя удачу.

— сприятливий день. Стрижка буде вдалою й допоможе залучити в життя удачу. 21-22 травня — нейтральні дні. Можна змінювати зачіску. Стрижка, зроблена у ці дати, привертатиме увагу і даруватиме відмінний настрій.

— нейтральні дні. Можна змінювати зачіску. Стрижка, зроблена у ці дати, привертатиме увагу і даруватиме відмінний настрій. 23 травня — сприятливий день. Стрижка принесе успіх. Можна фарбувати волосся.

— сприятливий день. Стрижка принесе успіх. Можна фарбувати волосся. 24 травня — нейтральний день. Стрижка принесе волоссю здоров'я, а вам радість.

— нейтральний день. Стрижка принесе волоссю здоров'я, а вам радість. 25 травня — сприятливий день. Вважається, що стрижка в 7 місячний день допоможе змінити життя на краще.

— сприятливий день. Вважається, що стрижка в 7 місячний день допоможе змінити життя на краще. 26 травня — хороша дата для походу до перукаря. Якщо зробите цього дня нову зачіску, то відчуватимете впевненість у собі.

— хороша дата для походу до перукаря. Якщо зробите цього дня нову зачіску, то відчуватимете впевненість у собі. 27 травня — стрижка, зроблена під впливом Лева, подарує вашому волоссю блиск і більш розкішний вигляд.

— стрижка, зроблена під впливом Лева, подарує вашому волоссю блиск і більш розкішний вигляд. 28 травня — нейтральний день. Можна стригтися або робити оздоровчі процедури.

— нейтральний день. Можна стригтися або робити оздоровчі процедури. 29 травня — Місяць, що росте, подарує вашому волоссю здоров'я і красу. Вдалий день для завивки.

— Місяць, що росте, подарує вашому волоссю здоров'я і красу. Вдалий день для завивки. 30 травня — сприятлива дата для стрижки та фарбування волосся. Нова зачіска подарує впевненість.

— сприятлива дата для стрижки та фарбування волосся. Нова зачіска подарує впевненість. 31 травня — сприятливий для стрижки день. Волосся буде здоровим і красивим. Можна також фарбувати волосся та оновлювати колір.

Місячний календар стрижок у травні 2023. Фото: google.com

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