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Лунный календарь стрижек на май 2023: какие даты превратят волосы в паклю — их лучше избегать

1 мая 2023 20:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Лунный календарь стрижек на май 2023 — какие даты неудачные для смены прически
Какие дни в мае могут испортить волосы. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Полутеневое лунное затмение в период ретроградного Меркурия — серьезный повод заглянуть в лунный календарь стрижек на май, чтобы не испортить свои волосы и убедиться, что запланированная дата для похода к парикмахеру будет точно удачной.

Рассказываем, когда лучше изменить свою прическу по лунному календарю стрижек на май 2023 года.

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Фазы Луны в мае 2023 года

  • Луна растет — с 1 по 4 мая;
  • полнолуние — 5 мая в 19:37 по киевскому времени;
  • Луна убывает — с 6 по 18 мая;
  • новолуние — 19 мая в 17:56 по киевскому времени;
  • Луна растет — с 20 по 31 мая;
  • лунное затмение — 5 мая в 19:22 по киевскому времени;
  • солнечное затмение — нет.

 

Фазы Луны в мае 2023 года
Фазы Луны в мае 2023 года. Фото: google.com

Как Луна влияет на состояние волос

Еще тибетские мудрецы в свое время отмечали, что волосы это нить, прочно связывающая нас со Вселенной. Возможно, в их словах есть доля истины.

Современные астрологи уверяют, что при правильном применении лунного календаря можно с легкостью привлечь в жизнь успех и удачу.

Самыми удачными днями для стрижки и окрашивания волос принято считать дни роста Луны. В этот период можно стимулировать его рост, улучшить внешний вид и сделать более крепким и здоровым.

В нисходящую Луну волосы долго сохраняют форму после укладки, но медленно растут и наиболее ослаблены. Не желательно делать сложные термические укладки, поскольку есть риск сильно повредить волосы.

В полную и молодую Луну, эксперты не рекомендуют беспокоить волосы никакими серьезными процедурами, но если у мастера совсем нет других дат и нужно освежить прическу — подровнять кончики волос допустимо.

Полная Луна также подходит для избавления от секущихся кончиков и для полного изменения имиджа.

После наступления новолуния в течение 7 дней девушка может спокойно стричь шевелюру и проходить салонные процедуры, активизирующие рост волос.

 

Как Луна влияет на состояние волос
Воздействие луны на состояние волос. Фото: Freepik

Лунный календарь стрижек на май 2023 года — благоприятные дни 

Наиболее благоприятные дни для стрижки: 1, 20, 25 мая.

Кардинальное изменение стрижки: 3, 11, 18, 31 мая.

Благоприятные дни для стрижки волос: 1-3, 10, 11, 20, 23, 25, 29-31 мая.

Стрижка для быстрого роста волос: 1-3, 20, 23, 25, 27, 29-31 мая.

Стрижка для укрепления волос: 9, 25, 26 мая.

Стрижка для оздоровления и густоты волос: 9, 10, 18, 23 мая.

Оздоровительные процедуры для волос: 5, 13, 16, 28 мая.

Благоприятные дни для окрашивания волос: 1-4, 10, 11, 20, 23, 25, 27, 29-31 мая.

Покраска только в натуральные цвета: 10, 17, 23, 31 мая.

Благоприятные дни для завивки волос: 1, 10, 12, 13, 20, 22, 29 мая.

 

Лунный календарь стрижек на май 2023—благоприятные дни
Поход к парикмахеру в мае. Фото: google.com

Какие дни в мае будут неблагоприятными для смены прически

Неблагоприятные дни для стрижек: 5, 6, 15, 19 мая.

Неудачные дни для любых работ с волосами: 6, 14, 15, 19.

 

Какие дни в мае будут неблагоприятными для смены прически
Неудачный поход к парикмахеру. Фото: google.com

Лунный календарь стрижек: благоприятные и неблагоприятные дни в мае 2023

  • 1-3 мая — Луна в фазе роста. Благоприятные дни для стрижки волос можно проводить оздоровительные процедуры.
  • 4 мая — последний день Луны в фазе роста, нейтральная дата, но лучше коротко не стричься и кардинально не менять прическу.
  • 5-6 мая — полная Луна и день после полнолуния. Можно подравнять кончики при необходимости, однако для экспериментов и изменений не лучшее время. Стрижка не будет идеальной, риск потерять энергию.
  • 7-9 мая — нейтральные дни. Волосы будут меньше сечься после стрижки.
  • 10-11 мая — благоприятные для стрижки и окрашивания волос дни.
  • 12-13 мая — нейтральные дни. Стрижка пойдет на пользу.
  • 14 мая — неблагоприятный день. Лучше не планировать поход к мастеру.
  • 15 мая — неблагоприятный для стрижки день. Есть риск утечки жизненных сил.
  • 16-18 мая — нейтральные дни. Смена прически принесет уверенность в себе.
  • 19 мая — молодая Луна. Лучше отложить все процедуры и работу с волосами на следующий день.
  • 20 мая — благоприятный день. Стрижка будет удачной и поможет привлечь в жизнь удачу.
  • 21-22 мая — нейтральные дни. Можно менять прическу. Стрижка, сделанная в эти даты, будет привлекать внимание и дарить отличное настроение.
  • 23 мая — благоприятный день. Стрижка принесет удачу. Можно окрашивать волосы.
  • 24 мая — нейтральный день. Стрижка принесет волосам здоровье, а вам радость.
  • 25 мая — благоприятный день. Считается, что стрижка в 7 лунный день поможет изменить жизнь к лучшему.
  • 26 мая — хорошая дата для похода к парикмахеру. Если вы сделаете в этот день новую прическу, то будете чувствовать уверенность в себе.
  • 27 мая — стрижка, сделанная под влиянием Льва, подарит вашим волосам блеск и более роскошный вид.
  • 28 мая — нейтральный день. Можно стричься или делать оздоровительные процедуры.
  • 29 мая — Растущая луна подарит вашим волосам здоровье и красоту. Удачный день для завивки.
  • 30 мая — благоприятная дата для стрижки и окрашивания волос. Новая прическа подарит уверенность.
  • 31 мая — благоприятный для стрижки день. Волосы будут здоровыми и красивыми. Можно окрашивать волосы и обновлять цвет.

 

Лунный календарь стрижек: благоприятные и неблагоприятные дни в мае 2023
Лунный календарь стрижек на май 2023 года. Фото: google.com

Напомним, мы подготовили расписание магнитных бурь на май 2023 года.

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