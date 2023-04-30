Магнітні бурі у травні 2023 — коли чекати найнебезпечніші дати

Магнітні бурі у травні 2023. Фото: Новини.LIVE

В останній місяць весни на українців чекає кілька потужних та затяжних магнітних бур, тому треба підготуватися до них заздалегідь. Особливо звертати увагу на своє самопочуття необхідно метеозалежним.

Про детальний розклад магнітних коливань на травень 2023 року повідомив Центр передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США.

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Що таке магнітні бурі

Про магнітні бурі та те, що вони здатні негативно впливати на самопочуття людини, ми чуємо часто. Проте що це та як виникає?

Магнітними бурями називаються спалахи на Сонці, що призводять до обурення магнітного поля Землі.

Особливо вразливі до впливу магнітних бур є метеозалежні люди. Щоб запобігти поганому самопочуттю, потрібно підготуватися до цих явищ напередодні їх появи.

Магнітні бурі у травні 2023 — розклад на місяць. Фото: google.com

Магнітні бурі у травні 2023 — розклад на місяць

В останній місяць весни графік магнітних бур виглядає так:​​​

з 11 по 17 травня — сильна магнітна буря, яка буде відчутною для організму і може вплинути на самопочуття;

— сильна магнітна буря, яка буде відчутною для організму і може вплинути на самопочуття; з 20 по 25 травня — магнітна буря середньої потужності, особливо небезпечний період для метеозалежних людей;

— магнітна буря середньої потужності, особливо небезпечний період для метеозалежних людей; 28 травня — потужна магнітна буря, яка триватиме протягом всього дня.

За даними ресурсу Texis.xras, дуже сильна магнітна буря відбудеться у третій декаді місяця — 21 і 22 травня. Її сила максимально сягатиме 8 балів, що вважається досить потужним штормом, після чого впаде до 5 балів, що відповідає слабкій бурі.

Після того, як магнітне поле Землі сколихнеться від удару викиду корональної маси (СМЕ), через два дні — 25 травня — очікується магнітне збурення, яке сягне потужності лише 4 балів.

Магнітні бурі в травні 2023. Скріншот: tesis.xras

Як магнітні бурі впливають на здоров'я людини

Магнітні бурі здатні впливати як на фізичний, так і на психологічний стан людини. Вплив геомагнітного шторму може проявлятися у таких поширених симптомах:

стрибки тиску;

головний біль;

запаморочення;

ломота у суглобах;

швидка втомлюваність;

сонливість або навпаки безсоння;

поганий апетит;

загострення хронічних захворювань;

депресія;

апатія;

дратівливість;

тривога.

Вплив магнітних бур на здоров'я людини. Фото: google.com

Як допомогти організму в дні магнітних бур

Оскільки у травні, крім магнітних бур середньої потужності, прогнозуються сильні геомагнітні коливання, кожна людина може відчути у такі періоди нездужання.

Особливо обережними в цей період повинні бути метеочутливі та люди з хронічними захворюваннями. Тому бажано при собі тримати аптечку з усіма необхідними ліками.

Дотримуйтеся загальних рекомендацій, які допоможуть покращити самопочуття:

намагатися уникати стресових та конфліктних ситуацій;

більше гуляйте на свіжому повітрі;

зведіть до мінімуму інтенсивні фізичні навантаження;

дотримуйтеся правильного режиму сну, та не лягайте пізніше 23;

робіть зарядку зранку;

уникайте вживання алкоголю та жирної їжі;

введіть до раціону більше корисних продуктів;

пийте більше чистої води;

приділяйте достатньо часу своєму самопочуттю;

отримуйте позитивні емоції.