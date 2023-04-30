Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Лайфстайл arrow Магнітні бурі у травні 2023: які дати несуть найбільшу небезпеку для українців arrow

Магнітні бурі у травні 2023: які дати несуть найбільшу небезпеку для українців

30 квітня 2023 07:05
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі у травні 2023 — коли чекати найнебезпечніші дати
Магнітні бурі у травні 2023. Фото: Новини.LIVE
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

В останній місяць весни на українців чекає кілька потужних та затяжних магнітних бур, тому треба підготуватися до них заздалегідь. Особливо звертати увагу на своє самопочуття необхідно метеозалежним.

Про детальний розклад магнітних коливань на травень 2023 року повідомив Центр передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США.

Читайте також:

Що таке магнітні бурі

Про магнітні бурі та те, що вони здатні негативно впливати на самопочуття людини, ми чуємо часто. Проте що це та як виникає?  

Магнітними бурями називаються спалахи на Сонці, що призводять до обурення магнітного поля Землі.

Особливо вразливі до впливу магнітних бур є метеозалежні люди. Щоб запобігти поганому самопочуттю, потрібно підготуватися до цих явищ напередодні їх появи.

 

Магнітні бурі у травні 2023 — розклад на місяць
Магнітні бурі у травні 2023 — розклад на місяць. Фото: google.com

Магнітні бурі у травні 2023 — розклад на місяць

В останній місяць весни графік магнітних бур виглядає так:​​​

  • з 11 по 17 травня — сильна магнітна буря, яка буде відчутною для організму і може вплинути на самопочуття; 
  • з 20 по 25 травня — магнітна буря середньої потужності, особливо небезпечний період для метеозалежних людей;
  • 28 травня — потужна магнітна буря, яка триватиме протягом всього дня.

За даними ресурсу Texis.xras, дуже сильна магнітна буря відбудеться у третій декаді місяця — 21 і 22 травня. Її сила максимально сягатиме 8 балів, що вважається досить потужним штормом, після чого впаде до 5 балів, що відповідає слабкій бурі.

Після того, як магнітне поле Землі сколихнеться від удару викиду корональної маси (СМЕ), через два дні — 25 травня — очікується магнітне збурення, яке сягне потужності лише 4 балів.

 

Магнітні бурі в травні 2023
Магнітні бурі в травні 2023. Скріншот: tesis.xras

Як магнітні бурі впливають на здоров'я людини

Магнітні бурі здатні впливати як на фізичний, так і на психологічний стан людини. Вплив геомагнітного шторму може проявлятися у таких поширених симптомах:

  • стрибки тиску;
  • головний біль;
  • запаморочення;
  • ломота у суглобах;
  • швидка втомлюваність;
  • сонливість або навпаки безсоння;
  • поганий апетит;
  • загострення хронічних захворювань;
  • депресія;
  • апатія; 
  • дратівливість;
  • тривога. 

 

Як магнітні бурі впливають на здоров'я людини
Вплив магнітних бур на здоров'я людини. Фото: google.com

Як допомогти організму в дні магнітних бур

Оскільки у травні, крім магнітних бур середньої потужності, прогнозуються сильні геомагнітні коливання, кожна людина може відчути у такі періоди нездужання. 

Особливо обережними в цей період повинні бути метеочутливі та люди з хронічними захворюваннями. Тому бажано при собі тримати аптечку з усіма необхідними ліками.  

Дотримуйтеся загальних рекомендацій, які допоможуть покращити самопочуття:

  • намагатися уникати стресових та конфліктних ситуацій;
  • більше гуляйте на свіжому повітрі;
  • зведіть до мінімуму інтенсивні фізичні навантаження;
  • дотримуйтеся правильного режиму сну, та не лягайте пізніше 23;
  • робіть зарядку зранку;
  • уникайте вживання алкоголю та жирної їжі;
  • введіть до раціону більше корисних продуктів;
  • пийте більше чистої води;
  • приділяйте достатньо часу своєму самопочуттю;
  • отримуйте позитивні емоції. 

 

Як допомогти організму в дні магнітних бур
Магнітні бурі у травні. Фото: google.com

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

Захисники мають повернутися додому: одеські волонтери готуються до експедиції з пошуку тіл загиблих

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB