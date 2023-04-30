Магнитные бури в мае 2023 — когда ждать самых опасных дат

Магнитные бури в мае 2023: какие даты несут наибольшую опасность для украинцев
В последний месяц весны украинцев ждет несколько мощных и затяжных магнитных бурь, поэтому нужно подготовиться к ним заранее. Особо обращать внимание на свое самочувствие необходимо метеозависимым.
О детальном расписании магнитных колебаний на май 2023 сообщил Центр предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США.
Что такое магнитные бури
О магнитных бурях и о том, что они способны негативно влиять на самочувствие человека, мы слышим часто. Однако что это и как возникает?
Магнитными бурями называются вспышки на Солнце, приводящие к возмущению магнитного поля Земли.
Особенно уязвимы к воздействию магнитных бурь метеозависимые люди. Чтобы предотвратить плохое самочувствие, нужно подготовиться к этим явлениям накануне их появления.
Магнитные бури в мае 2023 — расписание на месяц
В последний месяц весны график магнитных бурь выглядит так:
- с 11 по 17 мая — сильная магнитная буря, которая будет ощутима для организма и может повлиять на самочувствие;
- с 20 по 25 мая — магнитная буря средней мощности, особенно опасный период для метеозависимых людей;
- 28 мая — мощная магнитная буря, которая продлится весь день.
По данным ресурса Texis.xras, очень сильная магнитная буря произойдет в третьей декаде месяца — 21 и 22 мая. Ее сила будет максимально достигать 8 баллов, что считается достаточно мощным штормом, после чего упадет до 5 баллов, что соответствует слабой буре.
После того как магнитное поле Земли возмутится от удара выброса корональной массы (СМЕ), через два дня — 25 мая — ожидается магнитное возмущение, которое достигнет мощности всего 4 баллов.
Как магнитные бури влияют на здоровье человека
Магнитные бури способны оказывать влияние как на физическое, так и на психологическое состояние человека. Воздействие геомагнитного шторма может проявляться в таких распространенных симптомах:
- скачки давления;
- головная боль;
- головокружение;
- ломота в суставах;
- быстрая утомляемость;
- сонливость или наоборот бессонница;
- плохой аппетит;
- обострение хронических заболеваний;
- депрессия;
- апатия;
- раздражительность;
- тревога.
Как помочь организму в дни магнитных бурь
Поскольку в мае, кроме магнитных бурь средней мощности, прогнозируются сильные геомагнитные колебания, каждый человек может ощутить в такие периоды недомогания.
Особенно осторожны в этот период должны быть метеочувствительные и люди с хроническими заболеваниями. Поэтому желательно при себе держать аптечку со всеми необходимыми лекарствами.
Следуйте общим рекомендациям, которые помогут улучшить самочувствие:
- пытаться избегать стрессовых и конфликтных ситуаций;
- больше гуляйте на свежем воздухе;
- сведите к минимуму интенсивные физические нагрузки;
- соблюдайте правильный режим сна и не ложитесь позже 23;
- производите зарядку утром;
- избегайте употребления алкоголя и жирной пищи;
- введите в рацион больше полезных продуктов;
- пейте больше чистой воды;
- уделяйте достаточно времени своему самочувствию;
- получайте положительные эмоции.