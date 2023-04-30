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Магнитные бури в мае 2023: какие даты несут наибольшую опасность для украинцев

30 апреля 2023 07:05
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури в мае 2023 — когда ждать самых опасных дат
Магнитные бури в мае 2023 года. Фото: Новини.LIVE
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В последний месяц весны украинцев ждет несколько мощных и затяжных магнитных бурь, поэтому нужно подготовиться к ним заранее. Особо обращать внимание на свое самочувствие необходимо метеозависимым.

О детальном расписании магнитных колебаний на май 2023 сообщил Центр предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США.

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Что такое магнитные бури

О магнитных бурях и о том, что они способны негативно влиять на самочувствие человека, мы слышим часто. Однако что это и как возникает?

Магнитными бурями называются вспышки на Солнце, приводящие к возмущению магнитного поля Земли.

Особенно уязвимы к воздействию магнитных бурь метеозависимые люди. Чтобы предотвратить плохое самочувствие, нужно подготовиться к этим явлениям накануне их появления.

 

Магнитные бури в мае 2023— расписание в месяц
Магнитные бури в мае 2023 года — расписание в месяц. Фото: google.com

Магнитные бури в мае 2023 — расписание на месяц

В последний месяц весны график магнитных бурь выглядит так:

  • с 11 по 17 мая — сильная магнитная буря, которая будет ощутима для организма и может повлиять на самочувствие;
  • с 20 по 25 мая — магнитная буря средней мощности, особенно опасный период для метеозависимых людей;
  • 28 мая — мощная магнитная буря, которая продлится весь день.

По данным ресурса Texis.xras, очень сильная магнитная буря произойдет в третьей декаде месяца — 21 и 22 мая. Ее сила будет максимально достигать 8 баллов, что считается достаточно мощным штормом, после чего упадет до 5 баллов, что соответствует слабой буре.

После того как магнитное поле Земли возмутится от удара выброса корональной массы (СМЕ), через два дня — 25 мая — ожидается магнитное возмущение, которое достигнет мощности всего 4 баллов.

 

Магнитные бури в мае 2023 года.
Магнитные бури в мае 2023 года. Скриншот: tesis.xras

Как магнитные бури влияют на здоровье человека

Магнитные бури способны оказывать влияние как на физическое, так и на психологическое состояние человека. Воздействие геомагнитного шторма может проявляться в таких распространенных симптомах:

  • скачки давления;
  • головная боль;
  • головокружение;
  • ломота в суставах;
  • быстрая утомляемость;
  • сонливость или наоборот бессонница;
  • плохой аппетит;
  • обострение хронических заболеваний;
  • депрессия;
  • апатия;
  • раздражительность;
  • тревога.

 

Как магнитные бури влияют на здоровье человека
Воздействие магнитных бурь на здоровье человека. Фото: google.com

Как помочь организму в дни магнитных бурь

Поскольку в мае, кроме магнитных бурь средней мощности, прогнозируются сильные геомагнитные колебания, каждый человек может ощутить в такие периоды недомогания.

Особенно осторожны в этот период должны быть метеочувствительные и люди с хроническими заболеваниями. Поэтому желательно при себе держать аптечку со всеми необходимыми лекарствами.

Следуйте общим рекомендациям, которые помогут улучшить самочувствие:

  • пытаться избегать стрессовых и конфликтных ситуаций;
  • больше гуляйте на свежем воздухе;
  • сведите к минимуму интенсивные физические нагрузки;
  • соблюдайте правильный режим сна и не ложитесь позже 23;
  • производите зарядку утром;
  • избегайте употребления алкоголя и жирной пищи;
  • введите в рацион больше полезных продуктов;
  • пейте больше чистой воды;
  • уделяйте достаточно времени своему самочувствию;
  • получайте положительные эмоции.

 

Как помочь организму в дни магнитных бурь
Магнитные бури в мае. Фото: google.com

 

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