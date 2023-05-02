Місячний календар по днях на травень 2023 — коли чекати найнебезпечніші дати

Місячний календар на травень 2023. Фото: depositphotos.com

З давніх-давен за допомогою місячних календарів обирали дати для найважливіших і необхідних справ. Деякі фази супутника Землі вважаються більш вдалими, а деякі, на думку астрологів, можуть навіть нести небезпеку.

Новини.LIVE розповідає, які дні можуть негативно вплинути на життя, а які будуть найвдалішими в останній місяць весни 2023 року.

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Фази Місяця у травні 2023 року

Місяць росте — з 1 по 4 травня;

повня — 5 травня о 19:37 за київським часом;

Місяць убуває — з 6 по 18 травня;

молодик — 19 травня о 17:56 за київським часом;

Місяць росте — з 20 по 31 травня;

місячне затемнення — 5 травня о 19:22 за київським часом;

сонячне затемнення — немає.

Як вже неодноразово говорилося, нові справи слід починати в періоди Місяця, що зростає, — тоді вони підуть добре. Не слід починати нічого важливого на молодик і повню, а також в день сонячного або місячного затемнення.

Вплив фаз Місяця на людину. Фото: depositphotos.com

Які дні у травні 2023 року найвдаліші

Сприятливі дні травня: 1,3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 20, 24, 25, 29 число.

Енергетично сприятливі дні: 1, 3, 4, 6, 7, 10-12, 17, 18, 20, 24, 25, 29, 30 травня.

Дні, які найкраще підходять для вирішення та планування вазливиш справ: 1, 4, 6, 7, 11, 12, 18, 20, 22, 24, 25, 29, 30 травня.

Вдалі дні для великих покупок та вкладень коштів: 1, 2, 3, 4, 7, 18, 23, 29, 30, 31 травня.

Для покупки автомобіля або квартири: 1-4, 6, 18, 23, 29-31 травня.

Для весілля і вінчання сприятливі дні: 2, 3, 4, 7, 12, 14, 21, 24, 31 травня.

Для зачаття найкращі дати: 3, 5, 10, 11, 13-15, 17, 19, 20, 22, 24-26, 28, 29 травня.

Вирушайте в подорож: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 19, 20, 26, 27, 29 травня.

Для поїздки на відпочинок: 3, 5-10, 16, 19, 20, 26, 27, 29.

Для операцій вдалими будуть такі дати: 1, 2, 3, 4, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 травня.

Для лікування зубів найкраще підійдуть: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 травня.

Видалення зубів: 7-18 травня.

Для посадки квітів за місячним календарем: 12, 15, 20 травня.

Найвдаліші дні у травні за місячним календарем. Фото: google.com

Які дні у травні 2023 будуть небезпечними

Несприятливі місячні дні для початку нових справ у травні 2023 року: 21, 22.

У ці дні краще нічого важливого не планувати та не приймати рішення, від яких залежатиме ваше майбутнє. 21 та 22 травня краще провести в спокої, уникаючи великих навантажень та конфліктних ситуацій.

Енергетично несприятливі дні у травні 2023 року: 13, 15, 16, 21, 22.

У ці дати ви можете відчувати себе виснаженими та безсилими. Прийти до тями допоможуть медитація, прогулянки на свіжому повітрі та позитивні емоції.

Небезпечні дні у травні 2023. Фото: google.com

Місячний календар на травень 2023: сприятливі дні для процедур краси

Вдалі дні для стрижки та фарбування волосся: 1-3, 10, 11, 20, 23, 25, 27, 29-31травня.

Манікюр та педикюр краще робити: 1, 2, 20, 25, 30 травня.

Починати здоровий спосіб життя та схуднення: 1-4, 20-31 травня.

Масаж та процедури від целюліту можна проводити: 3, 8-11, 16, 17, 23, 31 травня.​​​​​

Видалення пігментних плям, бородавок краще планувати: 1, 2, 20, 25, 30 травня.

Вдалі дні для епіляції і депіляції: 14-17, 23-27 травня.

Місячний календар на травень 2023. Фото: google.com

Як повний Місяць впливає на людину

Період повного Місяця, який триває три-чотири дні (у травні 3 4 по 6 травня) може негативно впливати на емоційний стан людини.

У цей час люди можуть відчувати:

тривогу;

роздратування;

гнів;

апатію;

печаль;

відчай.

Тому в цей час потрібно намагатися контролювати свої емоції та не загострювати свою увагу на негативі. Під час конфліктних ситуацій краще стримувати себе та не діяти імпульсивно. Варто бути терпимими, зважувати свої вчинки й направляти енергію на корисне.

Під час повні астрологи радять приділяти більше уваги своєму фізичному та ментальному здоров'ю, очистити простір навколо себе, викинути зайве сміття. Також добре позбутися кармічних боргів і зайнятися очищенням не лише організму, але також думок і душ.

Як повний Місяць впливає на людину. Фото: google.com

Як новий Місяць впливає на людину

Астрологи зазначають, що молодий Місяць може посилати нам величезний енергетичний імпульс. У день молодика дуже добре складати різні плани на місяць уперед, мріяти та загадувати бажання. Цей день необхідно присвятити всьому, що підносить дух.

Рекомендується оновлення, очищення думок, оскільки думка у цей день є матеріальною. Не слід цього дня розумово перевтомлюватись.

Також в цей час варто спрямовувати свої думки на нові здобутки, програмувати себе на позитив. І навпаки: недобрі наміри й помисли на молодика можуть призвести до неприємностей.

Як новий Місяць впливає на людину. Фото: google.com

Як місячне затемнення 5 травня вплине на наше життя

5 травня відбудеться містична повня у Скорпіоні. Це найпалкіший, емоційний, магічний, екстремальний знак Зодіаку, тому повний Місяць у травні називають "шаленим", розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

За її словами, знак Скорпіона має сильну енергетику, яка несе нам спокуси, випробування, некерованість емоцій, а також тріумф та перемогу. Це енергія боротьби, сексу, пристрастей, влади та трансформації.

Місячне затемнення насамперед вплине на внутрішній світ, психологічний стан, потреби, сімейні взаємини, стосунки з рідними. Цього дня може особливо загостритися бажання, почуття ревнощів, потягу та залежності від іншої людини.

Також це затемнення пов'язане з фінансовою сферою, природними ресурсами, кредитами, нерухомістю. На ці теми можна очікувати змін на всіх рівнях.

Обставини змусять багатьох людей змінити свої плани, зробити вибір між минулим та майбутнім. У цей період можливий несподіваний поворот подій, зриви планів, дивні випадки, а також революційні перетворення.

Астрологиня радить бути дуже обережними, за можливості залиштеся вдома та подумати про фундаментальні речі. Провести час у сприятливій піднесеній атмосфері. Глибоко поринаючи у свій внутрішній світ, можна розібратися зі своїми особистими питаннями, проаналізувати минулі події та знайти причини проблем.

У місячне затемнення легше відпустити, позбутися шкідливих звичок та токсичних зв'язків. А місячне затемнення 5 травня вчить звільненню від матеріальних бажань та сприяє перетворенню розумової енергії на мудрість.

Як місячне затемнення 5 травня вплине на наше життя. Фото: google.com

Раніше ми розповідали, на що чекати кожному знаку Зодіаку у травневе місячне затемнення 2023. Згідно з астрологією, місячні затемнення можуть мати великий вплив на наше життя.

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