Какой маникюр сделать в День Святого Валентина 14 февраля: идеи и современные тенденции

В нашей статье каждый найдет свой вариант фантастического маникюра ко Дню влюбленных

Приближается самый романтичный праздник года — День святого Валентина. В этот день каждая девушка хочет выглядеть безупречно, от одежды и прически до правильно подобранного маникюра.

Если вы все еще в поиске идеального дизайна для своих ноготков, Новини.LIVE предлагает подборку оригинальных, ярких и романтических идей маникюра на 14 февраля.

Идеи маникюра на День влюбленных — популярный красный

Традиционно февраль — месяц, когда палитра красных оттенков у мастеров на пике популярности. Каждая девушка может выбрать свой красный: винный, вишневый, коралловый, ржавый, амарантовый, рубиновый и т.д.

По желанию можно дополнить блестками, втирками и рисунками. Маникюр в День влюбленных должен передавать атмосферу и внутренние чувства.

Следующий выбор идей маникюра для тех, кто планирует за основу взять именно красный цвет:

Розовый маникюр на День святого Валентина.

Для кого-то красный может быть слишком агрессивным и ярким, тогда как душа хочет чего-то нежного и романтического. Пригодятся оттенки розового, которые также прекрасно сочетаются с разным декором, блестками и маленькими красными акцентами и дополнениями.

Маникюр на День святого Валентина – идеи рисунков

Нередко ноготки хочется украсить оригинальными рисунками или интересными деталями. Предлагаем следующие варианты к празднику 14 февраля:

Идеи маникюра на 14 февраля — классические варианты

Если вы поклонница минимализма или однотонного маникюра, мы тоже об этом позаботились. Можно выбрать маникюр с добавлением втирки, тонких линий или плавных переходов. Классический французский маникюр или изысканные оттенки молочного.

Напомним, мы писали, какой дизайн маникюра будет моден этой весной. Эксперты советуют быть более женственными и отдавать предпочтение пастельным тонам с минимальным дизайном.