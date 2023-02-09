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Маникюр в День влюбленных 2023: яркие и оригинальные идеи, как украсить ногти к празднику

9 февраля 2023 08:05
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какой маникюр сделать в День Святого Валентина 14 февраля: идеи и современные тенденции
В нашей статье каждый найдет свой вариант фантастического маникюра ко Дню влюбленных
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Приближается самый романтичный праздник года — День святого Валентина. В этот день каждая девушка хочет выглядеть безупречно, от одежды и прически до правильно подобранного маникюра.

Если вы все еще в поиске идеального дизайна для своих ноготков, Новини.LIVE предлагает подборку оригинальных, ярких и романтических идей маникюра на 14 февраля.

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Идеи маникюра на День влюбленных — популярный красный

Традиционно февраль — месяц, когда палитра красных оттенков у мастеров на пике популярности. Каждая девушка может выбрать свой красный: винный, вишневый, коралловый, ржавый, амарантовый, рубиновый и т.д.

По желанию можно дополнить блестками, втирками и рисунками. Маникюр в День влюбленных должен передавать атмосферу и внутренние чувства.

Следующий выбор идей маникюра для тех, кто планирует за основу взять именно красный цвет:

Идеи маникюра в День влюбленных

Красный маникюр на день святого Валентина.

Какой маникюр сделать на 14 февраля

Розовый маникюр на День святого Валентина.

Для кого-то красный может быть слишком агрессивным и ярким, тогда как душа хочет чего-то нежного и романтического. Пригодятся оттенки розового, которые также прекрасно сочетаются с разным декором, блестками и маленькими красными акцентами и дополнениями.

Розовый маникюр в день святого Валентина.

Какой цвет маникюра выбрать на День святого Валентина

Маникюр на День святого Валентина – идеи рисунков

Нередко ноготки хочется украсить оригинальными рисунками или интересными деталями. Предлагаем следующие варианты к празднику 14 февраля:

Маникюр на День святого Валентина — идеи рисунков

Какой маникюр сделать в День влюбленных в 2023 году

Интересные дизайны маникюра на 14 февраля.

Рисунки на ногтях ко Дню влюбленных

Идеи маникюра на 14 февраля — классические варианты

Если вы поклонница минимализма или однотонного маникюра, мы тоже об этом позаботились. Можно выбрать маникюр с добавлением втирки, тонких линий или плавных переходов. Классический французский маникюр или изысканные оттенки молочного.

Минималистичный маникюр на 14 февраля.

Какой маникюр сделать на День святого Валентина?

Напомним, мы писали, какой дизайн маникюра будет моден этой весной. Эксперты советуют быть более женственными и отдавать предпочтение пастельным тонам с минимальным дизайном.

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