Який манікюр зробити на День Святого Валентина 14 лютого: ідеї та сучасні тенденції

У нашій статті кожен знайде свій варіант фантастичного манікюру до Дня закоханих

Наближається найромантичніше свято року — День святого Валентина. У цей день кожна дівчина хоче виглядати бездоганно, від одягу та зачіски до правильно підібраного манікюру.

Якщо ви все ще в пошуку ідеального дизайну для своїх нігтиків, Новини.LIVE пропонує добірку оригінальних, яскравих та романтичних ідей манікюру на 14 лютого.

Ідеї манікюру на День закоханих — популярний червоний

Традиційно лютий — місяць, коли палітра червоних відтінків у майстрів на піку популярності. Кожна дівчина може вибрати свій червоний: винний, вишневий, кораловий, іржавий, амарантовий, рубіновий тощо.

За бажанням доповнити можна блискітками, втирками та малюнками. Манікюр на День закоханих має передавати атмосферу та внутрішні почуття.

Наступна добірка ідей манікюру для тих, хто планує за основу взяти саме червоний колір:

Рожевий манікюр на День святого Валентина — ідеї

Для когось червоний може бути занадто агресивним та яскравим, тоді як душа хоче чогось ніжного та романтичного. В пригоді можуть стати відтінки рожевого, які також чудово поєднуються з різним декором, блискітками та маленькими червоними акцентами та доповненнями.

Манікюр на День святого Валентина — ідеї малюнків

Не рідко нігтики хочеться прикрасити оригінальними малюнками або цікавими деталями. Пропонуємо такі варіанти до свята 14 лютого:

Ідеї манікюру на 14 лютого — класичні варіанти

Якщо ви прихильниця мінімалізму чи однотонного манікюру, ми теж про це подбали. Можна обрати нюдовий манікюр з додаванням втирки, тонких ліній або плавних переходів. Класичний французький манікюр чи вишукані відтінки молочного.

Нагадаємо, ми писали, який дизайн манікюру буде модним цієї весни. Експерти радять бути більш жіночними та віддавати перевагу пастельним тонам з мінімальним дизайном.