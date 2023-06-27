Магнитные бури 27 июня: симптомы, последствия

Девушка страдает головной болью. Фото: Google

Сегодня, 27 июня, существенной магнитной бури не ожидается. За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне.

Об этом сообщает Мeteoprog.

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Магнитные бури 27 июня

Ожидается, что во вторник геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня.

"За последние сутки на Солнце произошло пятнадцать вспышек класса С, максимальной из которых была вспышка класса С8,4. Такие вспышки практически не влияют на Землю", — говорится в сообщении.

Солнечная активность на 27 июня:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 15%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%

Количество солнечных пятен — 50.

Симптомы воздействия магнитной бури:

головная боль;

головокружение;

быстрая утомляемость;

сонливость;

нарушение сна;

подавленное настроение;

апатия;

тревога;

раздражительность;

повышение или понижение артериального давления;

боль в суставах;

обострение хронических заболеваний.

Напомним, мощные магнитные бури могут значительно усугубить самочувствие человека. Причем некоторые могут ощутить негативное влияние за день до начала геошторма. Специалисты отмечают, чтобы этот период прошел без серьезных потрясений и стресса, необходимо готовиться заранее. Людям с хроническими заболеваниями лучше иметь при себе аптечку с необходимым лекарством.