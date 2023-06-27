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Магнітні бурі 27 червня: що чекає на українців сьогодні

27 червня 2023 04:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Магнітні бурі 27 червня: симптоми, наслідки
Дівчина страждає на головний біль. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сьогодні, 27 червня, суттєвої магнітної бурі не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. 

Про це повідомляє Мeteoprog.

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Очікується, що у вівторок геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. 

"За останню добу на Сонці сталося п'ятнадцять спалахів класу С, максимальним з яких був спалах класу С8,4. Такі спалахи практично не впливають на Землю", —йдеться в повідомленні.

Сонячна активність на 27 червня:

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 15%
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%
  • Кількість сонячних плям — 50.

Симптоми впливу магнітної бурі: 

  • головний біль;
  • запаморочення;
  • швидка втомлюваність;
  • сонливість;
  • порушення сну;
  • пригнічений настрій;
  • апатія;
  • тривога;
  • дратівливість;
  • підвищення чи зниження артеріального тиску;
  • біль у суглобах;
  • загострення хронічних захворювань.

Нагадаємо, потужні магнітні бурі можуть значно погіршити самопочуття людини. Причому деякі можуть відчути негативний вплив за день до початку геошторму. Фахівці зазначають, щоб цей період пройшов без серйозних потрясінь та стресу, необхідно готуватися заздалегідь. Людям з хронічними захворюваннями краще мати при собі аптечку з необхідними ліками. 

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