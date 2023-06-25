Магнітні бурі 25 червня: симптоми та наслідки

Вплив сонячної активності на Землю. Фото: google.com

Значних магнітних бурь сьогодні, 25 червня, не прогнозується. Так, за добу сонячна активність була на помірному рівні.

Про це повідомляє Мeteoprog.

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Повідомляється, що за останню добу на Сонці сталися вісім спалахів класу С та один спалах класу М1,13.

"За останню добу на Сонці сталися вісім спалахів класу С та один спалах класу М1,13. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,13 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм", — йдеться в повідомленні.

Очікується також, що у неділю геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня.

Сонячна активність на 25 червня:

Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%

Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%

Кількість сонячних плям — 56.

Магнітні бурі 24-26 червня. Фото: Мeteoagent

Симптоми впливу магнітної бурі:

головний біль;

запаморочення;

швидка втомлюваність;

сонливість;

порушення сну;

пригнічений настрій;

апатія;

тривога;

дратівливість;

підвищення чи зниження артеріального тиску;

біль у суглобах;

загострення хронічних захворювань.

Нагадаємо, потужні магнітні бурі можуть значно погіршити самопочуття людини. Причому деякі можуть відчути негативний вплив за день до початку геошторму. Фахівці зазначають, щоб цей період пройшов без серйозних потрясінь та стресу, необхідно готуватися заздалегідь. Людям з хронічними захворюваннями краще мати при собі аптечку з необхідними ліками.