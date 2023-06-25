Магнитные бури 25 июня: симптомы и последствия

Воздействие солнечной активности на Землю. Фото: google.com

Значительных магнитных бурь сегодня, 25 июня, не прогнозируется. За сутки солнечная активность была на умеренном уровне.

Об этом сообщает Мeteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 25 июня

Сообщается, что за последние сутки на Солнце произошли восемь вспышек класса С и одна вспышка класса М1,13.

"За последние сутки на Солнце произошло восемь вспышек класса С и одна вспышка класса М1,13. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1,13 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм", — говорится в сообщении.

Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня.

Солнечная активность на 25 июня:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%

Количество солнечных пятен — 56.

Магнитные бури 24-26 июня. Фото: Мeteoagent

Симптомы воздействия магнитной бури:

головная боль;

головокружение;

быстрая утомляемость;

сонливость;

нарушение сна;

подавленное настроение;

апатия;

тревога;

раздражительность;

повышение или понижение артериального давления;

боль в суставах;

обострение хронических заболеваний.

Напомним, мощные магнитные бури могут значительно усугубить самочувствие человека. Причем некоторые могут ощутить негативное влияние за день до начала геошторма. Специалисты отмечают, чтобы этот период прошел без серьезных потрясений и стресса, необходимо готовиться заранее. Людям с хроническими заболеваниями лучше иметь при себе аптечку с необходимым лекарством.