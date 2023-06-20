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Летнее солнцестояние 2023: как встречать и что сделать, чтобы привлечь счастье

20 июня 2023 06:38
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
День летнего солнцестояния 2023 — как подготовиться и привлечь счастье
Улыбающаяся девушка с летним венком. Фото: depositphotos.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В 2023 году украинцы встречают День летнего солнцестояния 21 июня. Эти сутки уникальны тем, что в них самый длинный в году световой день и самая короткая ночь. Энерготерапевты и эзотерики утверждают, что этот период является энергетически мощным, поэтому стоит загадывать желания и проводить особые ритуалы, чтобы привлечь счастье и успех в жизнь.

Рассказываем, как встретить этот день, какие приметы и запреты существуют и что сделать, чтобы вас наполнило безграничное счастье.

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День летнего солнцестояния — точное время

Солнцестоянием называют момент, когда солнце в своем движении попадает в самую северную или южную точку. С этого времени в Северном полушарии начинается лето, а в Южном — зима.

В этом году летнее солнцестояние состоится 21 июня в 04:47 по киевскому времени. Закат Солнца следует ожидать в 21:14.

День будет длиться 16 часов 26 минут, а ночь — всего 7 часов 34 минуты.

 

День летнего солнцестояния — точное время
День летнего солнцестояния. Фото: google.com

Как подготовиться к летнему солнцестоянию и что важно сделать

В этот день люди наделяли Солнце огромной магической силой и верили, что все поступки и мысли, проявляющиеся в этот день, затем возвращаются обратно в десятикратном размере.

Самое главное условие этого дня — не допускать негативных мыслей и установок. Не допускайте стрессовых ситуаций и конфликтов.

Специалисты советуют пытаться мыслить позитивно, думать о хорошем и представлять свое светлое будущее. Проснувшись, обязательно улыбнитесь своему отражению в зеркале и, даже если вы устали и с мешками под глазами, порадуйте себя комплиментом, пообещайте, что позаботитесь о себе.

Также в этот день стоит надеть светлую одежду, лучше всего подойдут:

  • белая;
  • красная;
  • оранжевая;
  • желтая.

Специалисты отмечают, что день летнего солнцестояния также следует провести с близкими людьми. При этом важно дарить друг другу положительные эмоции.

Если вы хотите приобщиться к древним украинским традициям — прогуляйтесь к водоему и сплетите венок из ароматных цветов. Ведь форма венка — круг — издавна символизировала у наших предков Солнце.

Поблагодарите небесный свет за все хорошее в вашей жизни, простите врагов и загадайте самое заветное желание — оно обязательно сбудется!

 

Как подготовиться к летнему солнцестоянию и что важно сделать
День летнего солнцестояния. Фото: google.com

День летнего солнцестояния — приметы

Праздник летнего солнцестояния испокон веков воплощал в себе счастье, радость, достаток и плодородие. Это один из самых важных поворотных моментов года.

Наши предки верили в следующие приметы:

  • Если встретить рассвет в день солнцестояния, это подарит силы и здоровье на весь год и убережет от неприятностей.
  • Если в этот день собрать целебные травы — у них будет огромная лечебная сила.
  • В день солнцестояния нужно собрать лекарственные травы, сделать из них букет и повесить на видном месте дома. Так дом пройдут все беды и болезни.
  • Если в День солнцестояния сохранять позитивный настрой, весь год пройдет в гармонии, а удача будет сопровождать дела.
  • В летнее солнцестояние вся вода приобретает особые магические свойства, поэтому любые водные процедуры в начале 20-х чисел июня очень полезны для здоровья.
  • Роса, собранная утром в этот волшебный день, оказывает омолаживающий и лечебный эффект или, как говорили наши предки, магическую силу.
  • Если положить под дверь монетку в этот день, весь год будете в изобилии.
  • В день солнцестояния необходимо положить у порога дома крапиву, тогда все напасти обойдут ваш дом стороной.

 

День летнего солнцестояния — приметы
День летнего солнцестояния. Фото: google.com

Как загадать желание в день летнего солнцестояния

В День летнего солнцестояния каждый человек может получить энергию Солнца и насытиться его силой.

Энерготерапевты советуют встать до рассвета 21 или 22 июня, лучше выйти на улицу или балкон и расправить руки (впустить солнце в свою душу и тело), посмотреть на небо и мысленно поблагодарить Солнце за его тепло и свет. Если в этот момент вы произнесете свое сокровенное желание, то вскоре оно обязательно сбудется.

Также предлагаем такие простые ритуалы, которые можно выполнить в день летнего солнцестояния, чтобы претворить свои желания в жизнь:

Ритуал №1

Утром наберите чистую воду в глубокую емкость, наклонитесь над ней и вслух три раза скажите свое желание. Отнеситесь к этому серьезно и постоянно думайте о том, как сбывается загаданное. В конце умойтесь этой водой, а остатки вылейте в землю.

Ритуал №2

Оденьтесь в светлую одежду и возьмите в руки зажженную свечу. С этой свечой обойдите все комнаты в доме, начиная с входной двери. Поблагодарите огонь за очистку помещения, а затем пройдите по дому против часовой стрелки, произнося свои сокровенные желания.

Ритуал №3

Возьмите чистый белый лист бумаги и карандаш или ручку желтого, оранжевого или красного цвета. Напишите свое главное желание.

Если вы просите Вселенную о здоровье, пишите "я здорова", "у меня крепкое здоровье". Не используйте частицу "не", когда вы формулируете желание.

Детализируйте его и представляйте, будто оно уже сбылось в мельчайших подробностях. Почувствуйте радость от того, что есть то, чего хотите.

После зажгите свечу и сожгите лист бумаги в пламени. Пепел прикопайте под деревом.

Главное — искренне верить, и желания обязательно исполнятся!

 

Как вспомнить желание в день летнего солнцестояния
День летнего солнцестояния. Фото: google.com

День летнего солнцестояния — запреты

Чтобы уберечься от негатива, болезней и несчастий, в этот день следует соблюдать следующие запреты:

  • нельзя ссориться;
  • конфликтовать;
  • ругаться;
  • сплетничать и говорить плохо о других;
  • проявлять агрессию;
  • унывать;
  • плакаты;
  • лениться;
  • пускать хоть какой негатив в свою жизнь;
  • одевать темную одежду.

 

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