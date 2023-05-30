Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Лайфстайл arrow Календар свят на червень 2023: які важливі дати відзначатимуть українці arrow

Календар свят на червень 2023: які важливі дати відзначатимуть українці

30 травня 2023 06:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Календар свят на червень 2023 — найважливіші події та дати
Які свята у червні 2023. Фото: pixabay.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

В перший місяць літа на українців чекає чимало важливих свят, дат і цікавих подій. Однак, через дію воєнного стану додаткових вихідних не очікується. 

Новини.LIVE склав детальний календар вихідних, професійних та міжнародних свят на червень 2023 року.

Читайте також:

Вихідні дні у червні 2023

Як відомо, 20 травня 2023 року владою України було продовжено дію воєнного стану до 18 серпня поточного року.

Тому згідно з законом України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", в травні не буде додаткових вихідних.

Робочими днями у перший місяць літа будуть: 

  • 1-3 червня;
  • 6-10 червня; 
  • 13-17 червня;
  • 20-24 червня;
  • 27-30 червня.

Відповідно вихідними будуть:

  • 4 та 5 червня;
  • 11 та 12 червня;
  • 18 та 19 червня;
  • 25 та 26 червня.

 

Коли вихідні дні у червні 2023
Календар на перший місяць літа. Фото: pixabay.com

Календар свят на червень 2023

В Україні відзначають такі професійні, міжнародні свята та пам'ятні дати у червні:

  • 1 червня — Міжнародний день захисту дітей, Всесвітній день батьків;
  • 3 червня — Всесвітній день велосипеда;
  • 4 червня — Міжнародний день безневинних дітей — жертв агресії, День працівників місцевої промисловості, День міста — Стрий;
  • 5 червня — Всесвітній день охорони навколишнього середовища (Всесвітній день довкілля);
  • 6 червня ― День журналіста;
  • 7 червня — Всесвітній день продовольчої безпеки;
  • 8 червня — Всесвітній день океанів;
  • 9 червня — Міжнародний день друзів;
  • 10 червня — Всесвітній день морозива;
  • 11 червня — День працівників легкої промисловості;
  • 12 червня — Всесвітній день боротьби з дитячою працею;
  • 13 червня — День визволення Маріуполя від російських окупантів, День швейної машинки;
  • 14 червня — Всесвітній день донора крові, Міжнародний день блогера;
  • 15 червня — День захисту людей похилого віку, День фотографії природи;
  • 17 червня — Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухою;
  • 18 червня — День батька (третя неділя червня), День медичного працівника, День дільничного офіцера поліції в Україн, День міста — Моршин;
  • 19 червня — Всесвітній день дитячого футболу, День фермера;
  • 20 червня — Всесвітній день біженців;
  • 21 червня — Міжнародний день йоги, Всесвітній день гуманізму, День літнього сонцестояння;
  • 22 червня — День скорботи та вшанування пам'яті жертв Війни в Україні, День шоколадного еклера;
  • 23 червня — День державної служби України, Міжнародний Олімпійський день;
  • 25 червня — День митника України, День дружби та єднання слов'ян, Міжнародний день моряка, Всесвітній день вітиліго;
  • 26 червня — Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотиками й їхнім незаконним обігом, День кримськотатарського прапора;
  • 27 червня — Всесвітній день рибальства;
  • 28 червня — День Конституції України;
  • 29 червня — Міжнародний день тропіків;
  • 30 червня — Міжнародний день парламентаризму, Міжнародний день астероїда.

 

Календар свят на червень 2023
Календар на червень 2023. Фото: oreganonutricion.com

Нагадаємо, ми писали, які дні у 2023 році будуть ідеальними для вінчання та одруження.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB