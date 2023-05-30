Календар свят на червень 2023 — найважливіші події та дати

Календар свят на червень 2023: які важливі дати відзначатимуть українці
В перший місяць літа на українців чекає чимало важливих свят, дат і цікавих подій. Однак, через дію воєнного стану додаткових вихідних не очікується.
Новини.LIVE склав детальний календар вихідних, професійних та міжнародних свят на червень 2023 року.
Вихідні дні у червні 2023
Як відомо, 20 травня 2023 року владою України було продовжено дію воєнного стану до 18 серпня поточного року.
Тому згідно з законом України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", в травні не буде додаткових вихідних.
Робочими днями у перший місяць літа будуть:
- 1-3 червня;
- 6-10 червня;
- 13-17 червня;
- 20-24 червня;
- 27-30 червня.
Відповідно вихідними будуть:
- 4 та 5 червня;
- 11 та 12 червня;
- 18 та 19 червня;
- 25 та 26 червня.
Календар свят на червень 2023
В Україні відзначають такі професійні, міжнародні свята та пам'ятні дати у червні:
- 1 червня — Міжнародний день захисту дітей, Всесвітній день батьків;
- 3 червня — Всесвітній день велосипеда;
- 4 червня — Міжнародний день безневинних дітей — жертв агресії, День працівників місцевої промисловості, День міста — Стрий;
- 5 червня — Всесвітній день охорони навколишнього середовища (Всесвітній день довкілля);
- 6 червня ― День журналіста;
- 7 червня — Всесвітній день продовольчої безпеки;
- 8 червня — Всесвітній день океанів;
- 9 червня — Міжнародний день друзів;
- 10 червня — Всесвітній день морозива;
- 11 червня — День працівників легкої промисловості;
- 12 червня — Всесвітній день боротьби з дитячою працею;
- 13 червня — День визволення Маріуполя від російських окупантів, День швейної машинки;
- 14 червня — Всесвітній день донора крові, Міжнародний день блогера;
- 15 червня — День захисту людей похилого віку, День фотографії природи;
- 17 червня — Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухою;
- 18 червня — День батька (третя неділя червня), День медичного працівника, День дільничного офіцера поліції в Україн, День міста — Моршин;
- 19 червня — Всесвітній день дитячого футболу, День фермера;
- 20 червня — Всесвітній день біженців;
- 21 червня — Міжнародний день йоги, Всесвітній день гуманізму, День літнього сонцестояння;
- 22 червня — День скорботи та вшанування пам'яті жертв Війни в Україні, День шоколадного еклера;
- 23 червня — День державної служби України, Міжнародний Олімпійський день;
- 25 червня — День митника України, День дружби та єднання слов'ян, Міжнародний день моряка, Всесвітній день вітиліго;
- 26 червня — Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотиками й їхнім незаконним обігом, День кримськотатарського прапора;
- 27 червня — Всесвітній день рибальства;
- 28 червня — День Конституції України;
- 29 червня — Міжнародний день тропіків;
- 30 червня — Міжнародний день парламентаризму, Міжнародний день астероїда.
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