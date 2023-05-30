Календар свят на червень 2023 — найважливіші події та дати

Які свята у червні 2023. Фото: pixabay.com

В перший місяць літа на українців чекає чимало важливих свят, дат і цікавих подій. Однак, через дію воєнного стану додаткових вихідних не очікується.

Новини.LIVE склав детальний календар вихідних, професійних та міжнародних свят на червень 2023 року.

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Як відомо, 20 травня 2023 року владою України було продовжено дію воєнного стану до 18 серпня поточного року.

Тому згідно з законом України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", в травні не буде додаткових вихідних.

Робочими днями у перший місяць літа будуть:

1-3 червня;

6-10 червня;

13-17 червня;

20-24 червня;

27-30 червня.

Відповідно вихідними будуть:

4 та 5 червня;

11 та 12 червня;

18 та 19 червня;

25 та 26 червня.

Календар на перший місяць літа. Фото: pixabay.com

Календар свят на червень 2023

В Україні відзначають такі професійні, міжнародні свята та пам'ятні дати у червні:

1 червня — Міжнародний день захисту дітей, Всесвітній день батьків;

3 червня — Всесвітній день велосипеда;

4 червня — Міжнародний день безневинних дітей — жертв агресії, День працівників місцевої промисловості, День міста — Стрий;

5 червня — Всесвітній день охорони навколишнього середовища (Всесвітній день довкілля);

6 червня ― День журналіста;

7 червня — Всесвітній день продовольчої безпеки;

8 червня — Всесвітній день океанів;

9 червня — Міжнародний день друзів;

10 червня — Всесвітній день морозива;

11 червня — День працівників легкої промисловості;

12 червня — Всесвітній день боротьби з дитячою працею;

13 червня — День визволення Маріуполя від російських окупантів , День швейної машинки;

, День швейної машинки; 14 червня — Всесвітній день донора крові, Міжнародний день блогера;

15 червня — День захисту людей похилого віку, День фотографії природи;

17 червня — Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухою;

18 червня — День батька (третя неділя червня) , День медичного працівника, День дільничного офіцера поліції в Україн, День міста — Моршин;

, День медичного працівника, День дільничного офіцера поліції в Україн, День міста — Моршин; 19 червня — Всесвітній день дитячого футболу, День фермера;

20 червня — Всесвітній день біженців;

21 червня — Міжнародний день йоги, Всесвітній день гуманізму, День літнього сонцестояння;

22 червня — День скорботи та вшанування пам'яті жертв Війни в Україні , День шоколадного еклера;

, День шоколадного еклера; 23 червня — День державної служби України, Міжнародний Олімпійський день;

25 червня — День митника України, День дружби та єднання слов'ян, Міжнародний день моряка, Всесвітній день вітиліго;

— День митника України, День дружби та єднання слов'ян, Міжнародний день моряка, Всесвітній день вітиліго; 26 червня — Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотиками й їхнім незаконним обігом, День кримськотатарського прапора;

27 червня — Всесвітній день рибальства;

28 червня — День Конституції України;

29 червня — Міжнародний день тропіків;

30 червня — Міжнародний день парламентаризму, Міжнародний день астероїда.

Календар на червень 2023. Фото: oreganonutricion.com

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