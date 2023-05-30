Календарь праздников на июнь 2023 года — важнейшие события и даты

Календарь праздников на июнь 2023: какие важные даты будут отмечать украинцы
В первый месяц лета украинцев ждет немало важных праздников, дат и интересных событий. Однако из-за действия военного положения дополнительных выходных не ожидается.
Новини.LIVE составил подробный календарь выходных, профессиональных и международных праздников на июнь 2023 года.
Выходные дни в июне 2023
Как известно, 20 мая 2023 года властями Украины было продлено действие военного положения до 18 августа текущего года.
Поэтому согласно закону Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", в мае не будет дополнительных выходных.
Рабочие дни в первый месяц лета будут:
- 1-3 июня;
- 6-10 июня;
- 13-17 июня;
- 20-24 июня;
- 27-30 июня.
Соответственно выходными будут:
- 4 и 5 июня;
- 11 и 12 июня;
- 18 и 19 июня;
- 25 и 26 июня.
Календарь праздников на июнь 2023
В Украине отмечают такие профессиональные, международные праздники и памятные даты в июне:
- 1 июня — Международный день защиты детей, Всемирный день родителей;
- 3 июня — Всемирный день велосипеда;
- 4 июня — Международный день невинных детей – жертв агрессии, День работников местной промышленности, День города – Стрый;
- 5 июня — Всемирный день охраны окружающей среды (Всемирный день окружающей среды);
- 6 июня ― День журналиста;
- 7 июня — Всемирный день продовольственной безопасности;
- 8 июня — Всемирный день океанов;
- 9 июня — Международный день друзей;
- 10 июня — Всемирный день мороженого;
- 11 июня — День работников легкой промышленности;
- 12 июня — Всемирный день борьбы с детским трудом;
- 13 июня — День освобождения Мариуполя от российских кафиров, День швейной машинки;
- 14 июня — Всемирный день донора крови, Международный день блоггера;
- 15 июня — День защиты пожилых людей, День фотографии природы;
- 17 июня — Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой;
- 18 июня — День отца (третье воскресенье июня), День медицинского работника, День участкового офицера полиции в Украине, День города — Моршин;
- 19 июня — Всемирный день детского футбола, День фермера;
- 20 июня — Всемирный день беженцев;
- 21 июня — Международный день йоги, Всемирный день гуманизма, День летнего солнцестояния;
- 22 июня — День скорби и памяти жертв Войны в Украине, День шоколадного эклера;
- 23 июня — День государственной службы Украины, Международный Олимпийский день;
- 25 июня — День таможенника Украины, День дружбы и единения славян, Международный день моряка, Всемирный день витилиго;
- 26 июня — Международный день борьбы со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом, День крымскотатарского флага;
- 27 июня — Всемирный день рыболовства;
- 28 июня — День Конституции Украины;
- 29 июня — Международный день тропиков;
- 30 июня — Международный день парламентаризма, Международный день астероида.
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