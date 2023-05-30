Календарь праздников на июнь 2023 года — важнейшие события и даты

Какие праздники в июне 2023 года. Фото: pixabay.com

В первый месяц лета украинцев ждет немало важных праздников, дат и интересных событий. Однако из-за действия военного положения дополнительных выходных не ожидается.

Новини.LIVE составил подробный календарь выходных, профессиональных и международных праздников на июнь 2023 года.

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Как известно, 20 мая 2023 года властями Украины было продлено действие военного положения до 18 августа текущего года.

Поэтому согласно закону Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", в мае не будет дополнительных выходных.

Рабочие дни в первый месяц лета будут:

1-3 июня;

6-10 июня;

13-17 июня;

20-24 июня;

27-30 июня.

Соответственно выходными будут:

4 и 5 июня;

11 и 12 июня;

18 и 19 июня;

25 и 26 июня.

Календарь на первый месяц лета. Фото: pixabay.com

Календарь праздников на июнь 2023

В Украине отмечают такие профессиональные, международные праздники и памятные даты в июне:

1 июня — Международный день защиты детей, Всемирный день родителей;

3 июня — Всемирный день велосипеда;

4 июня — Международный день невинных детей – жертв агрессии, День работников местной промышленности, День города – Стрый;

5 июня — Всемирный день охраны окружающей среды (Всемирный день окружающей среды);

6 июня ― День журналиста;

7 июня — Всемирный день продовольственной безопасности;

8 июня — Всемирный день океанов;

9 июня — Международный день друзей;

10 июня — Всемирный день мороженого;

11 июня — День работников легкой промышленности;

12 июня — Всемирный день борьбы с детским трудом;

13 июня — День освобождения Мариуполя от российских кафиров , День швейной машинки;

, День швейной машинки; 14 июня — Всемирный день донора крови, Международный день блоггера;

15 июня — День защиты пожилых людей, День фотографии природы;

17 июня — Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой;

18 июня — День отца (третье воскресенье июня) , День медицинского работника, День участкового офицера полиции в Украине, День города — Моршин;

— , День медицинского работника, День участкового офицера полиции в Украине, День города — Моршин; 19 июня — Всемирный день детского футбола, День фермера;

20 июня — Всемирный день беженцев;

21 июня — Международный день йоги, Всемирный день гуманизма, День летнего солнцестояния;

22 июня — День скорби и памяти жертв Войны в Украине , День шоколадного эклера;

, День шоколадного эклера; 23 июня — День государственной службы Украины, Международный Олимпийский день;

25 июня — День таможенника Украины, День дружбы и единения славян, Международный день моряка, Всемирный день витилиго;

— День таможенника Украины, День дружбы и единения славян, Международный день моряка, Всемирный день витилиго; 26 июня — Международный день борьбы со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом, День крымскотатарского флага;

27 июня — Всемирный день рыболовства;

28 июня — День Конституции Украины;

29 июня — Международный день тропиков;

30 июня — Международный день парламентаризма, Международный день астероида.

Календарь на июнь 2023 года. Фото: oreganonutricion.com

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