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Календарь праздников на июнь 2023: какие важные даты будут отмечать украинцы

30 мая 2023 06:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Календарь праздников на июнь 2023 года — важнейшие события и даты
Какие праздники в июне 2023 года. Фото: pixabay.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В первый месяц лета украинцев ждет немало важных праздников, дат и интересных событий. Однако из-за действия военного положения дополнительных выходных не ожидается.

Новини.LIVE составил подробный календарь выходных, профессиональных и международных праздников на июнь 2023 года.

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Выходные дни в июне 2023

Как известно, 20 мая 2023 года властями Украины было продлено действие военного положения до 18 августа текущего года.

Поэтому согласно закону Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", в мае не будет дополнительных выходных.

Рабочие дни в первый месяц лета будут:

  • 1-3 июня;
  • 6-10 июня;
  • 13-17 июня;
  • 20-24 июня;
  • 27-30 июня.

Соответственно выходными будут:

  • 4 и 5 июня;
  • 11 и 12 июня;
  • 18 и 19 июня;
  • 25 и 26 июня.

 

Когда выходные дни в июне 2023
Календарь на первый месяц лета. Фото: pixabay.com

Календарь праздников на июнь 2023

В Украине отмечают такие профессиональные, международные праздники и памятные даты в июне:

  • 1 июня — Международный день защиты детей, Всемирный день родителей;
  • 3 июня — Всемирный день велосипеда;
  • 4 июня — Международный день невинных детей – жертв агрессии, День работников местной промышленности, День города – Стрый;
  • 5 июня — Всемирный день охраны окружающей среды (Всемирный день окружающей среды);
  • 6 июня ― День журналиста;
  • 7 июня — Всемирный день продовольственной безопасности;
  • 8 июня — Всемирный день океанов;
  • 9 июня — Международный день друзей;
  • 10 июня — Всемирный день мороженого;
  • 11 июня — День работников легкой промышленности;
  • 12 июня — Всемирный день борьбы с детским трудом;
  • 13 июня — День освобождения Мариуполя от российских кафиров, День швейной машинки;
  • 14 июня — Всемирный день донора крови, Международный день блоггера;
  • 15 июня — День защиты пожилых людей, День фотографии природы;
  • 17 июня — Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой;
  • 18 июня День отца (третье воскресенье июня), День медицинского работника, День участкового офицера полиции в Украине, День города — Моршин;
  • 19 июня — Всемирный день детского футбола, День фермера;
  • 20 июня — Всемирный день беженцев;
  • 21 июня — Международный день йоги, Всемирный день гуманизма, День летнего солнцестояния;
  • 22 июня — День скорби и памяти жертв Войны в Украине, День шоколадного эклера;
  • 23 июня — День государственной службы Украины, Международный Олимпийский день;
  • 25 июня — День таможенника Украины, День дружбы и единения славян, Международный день моряка, Всемирный день витилиго;
  • 26 июня — Международный день борьбы со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом, День крымскотатарского флага;
  • 27 июня — Всемирный день рыболовства;
  • 28 июня — День Конституции Украины;
  • 29 июня — Международный день тропиков;
  • 30 июня — Международный день парламентаризма, Международный день астероида.

 

Календарь праздников на июнь 2023
Календарь на июнь 2023 года. Фото: oreganonutricion.com

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