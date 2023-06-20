День літнього сонцестояння 2023 — як підготуватися та залучити щастя

Усміхнена дівчина з літнім вінком. Фото: depositphotos.com

2023 року українці зустрічають День літнього сонцестояння 21 червня. Ця доба унікальна тим, що має найдовший у році світловий день і найкоротшу ніч. Енерготерапевти та езотерики стверджують, що цей період є енергетично потужним, а тому варто загадувати бажання та проводити особливі ритуали, щоб залучити щастя та успіх у життя.

Розповідаємо, як зустріти цей день, які існують прикмети та заборони і що зробити, щоб вас наповнило безмежне щастя.

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День літнього сонцестояння — точний час

Сонцестоянням називають момент, коли сонце в своєму русі потрапляє в найпівнічнішу або найпівденнішу точку. З цього часу в Північній півкулі починається літо, а в Південній — зима.

Цього року літнє сонцестояння відбудеться 21 червня о 04:47 за київським часом. Захід Сонця слід очікувати о 21:14.

День триватиме 16 годин 26 хвилин, а ніч — лише 7 годин 34 хвилини.

День літнього сонцестояння. Фото: google.com

Як підготуватися до літнього сонцестояння та що важливо зробити

У цей день люди наділяли Сонце величезною магічною силою і вірили, що всі вчинки та думки, які проявляються в цей день, потім повертаються назад у десятикратному розмірі.

Найголовніша умова цього дня — не допускати негативних думок та установ. Не допускайте стресових ситуацій та конфліктів.

Спеціалісти радять намагатися мислити позитивно, думати про хороше та уявляти своє світле майбутнє. Прокинувшись, обов'язково усміхніться своєму відображенню в дзеркалі і, навіть якщо ви втомлені та з мішками під очима, порадуйте себе компліментом, пообіцяйте, що будете піклуватися про себе.

Також цього дня варто надягти світлий одяг, найкраще підійдуть:

білий;

червоний;

оранжевий;

жовтий.

Фахівці зазначають, що день літнього сонцестояння також варто провести з близькими людьми. При цьому важливо дарувати одне одному позитивні емоції.

Якщо ви бажаєте долучитися до стародавніх українських традицій — прогуляйтесь до водойми та сплетіть вінок з ароматних квітів. Адже форма вінка — коло — здавна символізувала у наших предків Сонце.

Подякуйте небесному світилу за все хороше у вашому житті, пробачте ворогам і загадайте найзаповітніше бажання — воно обов'язково здійсниться!

День літнього сонцестояння. Фото: google.com

День літнього сонцестояння — прикмети

Свято літнього сонцестояння споконвіку втілювало в собі щастя, радість, достаток і родючість. Це один з найважливіших поворотних моментів року.

Наші предки вірили у такі прикмети:

Якщо зустріти світанок у день сонцестояння, це подарує сили і здоров'я на весь рік та вбереже від неприємностей.

Якщо цього дня зібрати цілющі трави — вони матимуть величезну лікувальну силу.

На день сонцестояння потрібно зібрати лікарські трави, зробити з них букет і повісити на видному місці будинку. Так будинок оминуть усі біди та хвороби.

Якщо у День сонцестояння зберігати позитивний настрій, увесь рік пройде в гармонії, а удача супроводжуватиме у справах.

У літнє сонцестояння вся вода набуває особливих магічних властивостей, тому будь-які водні процедури на початку 20-х чисел червня дуже корисні для здоров'я.

Роса, зібрана вранці в цей чарівний день, має омолоджуючий і лікувальний ефект або, як говорили наші предки, магічну силу.

Якщо покласти під двері монетку цього дня, весь рік будете у достатку.

На день сонцестояння необхідно покласти біля порогу будинку кропиву, тоді всі напасті оминуть ваш дім.

День літнього сонцестояння. Фото: google.com

Як загадати бажання в день літнього сонцестояння

У День літнього сонцестояння кожна людина може отримати енергію Сонця і насититися його силою.

Енерготерапевти радять встати до світанку 21 або 22 червня, найкраще вийти на вулицю або балкон й розправити руки (впустити сонце у свою душу та тіло), подивитися на небо і подумки подякувати Сонцю за його тепло і світло. Якщо в цей момент ви промовите своє потаємне бажання, то незабаром воно обов'язково здійсниться.

Також пропонуємо такі прості ритуали, які можна виконати у день літнього сонцестояння, щоб втілити свої бажання в життя:

Ритуал №1

Вранці наберіть чистої води в глибоку ємність, нахиліться над нею і вголос три рази скажіть своє бажання. Поставтеся до цього серйозно і постійно думайте про те, як збувається загадане. Наприкінці вмийтеся цією водою, а залишки вилийте у землю.

Ритуал №2

Одягніться у світлий одяг і візьміть в руки запалену свічку. З цією свічкою обійдіть всі кімнати в будинку, починаючи з вхідних дверей. Подякуйте вогню за те, що очистив приміщення, а далі пройдіть будинком проти годинникової стрілки, промовляючи свої потаємні бажання.

Ритуал №3

Візьміть білий чистий аркуш паперу та олівець або ручку жовтого, помаранчевого чи червоного кольору. Напишіть своє найголовніше бажання.

Якщо ви просите Всесвіт про здоров'я, пишіть "я здорова", "у мене міцне здоров'я". Не використовуйте частинку "не", коли ви формулюєте бажання.

Деталізуйте його та уявляйте, ніби воно вже збулося у найдрібніших подробицях. Відчуйте радість від того, що маєте те, чого хочете.

Після запаліть свічку та спаліть аркуш паперу в полум'ї. Попіл прикопайте під деревом.

Головне — щиро вірити, та бажання обов'язково виповняться!

День літнього сонцестояння. Фото: google.com

День літнього сонцестояння — заборони

Щоб вберегтися від негативу, хвороб та нещасть, цього дня слід дотримуватися наступних заборон:

не можна сваритися;

конфліктувати;

лаятися;

пліткувати та казати погано про інших;

проявляти агресію;

сумувати;

плакати;

лінуватися;

пускати будь-який негатив в своє життя;

одягати темний одяг.

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