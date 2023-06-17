Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Зірковий гороскоп arrow Сонцестояння 21 червня: астролог розповіла, чого чекати від цього дня arrow

Сонцестояння 21 червня: астролог розповіла, чого чекати від цього дня

17 червня 2023 23:46
vasylyshyn.jpg - Мирослав Василишин
Літнє сонцестояння: астрологічний прогноз на 21 червня
Сонце світить крізь дерева. Фото: Wikimedia
vasylyshyn.jpg - Мирослав Василишин

Середа 21 червня буде найдовшим днем цього року: саме на цю дату припадає літнє сонцестояння. Відома українська астрологиня Анастасія Макарова розповіла в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE, що принесе нам цей день і чого варто побоюватися.

Сонцестояння при зростаючому Місяці

Астрономічно 21 червня потрапляє на період зростання Місяця, що саме по собі дуже є сприятливим, зазначає астрологиня.

Читайте також:

"По-перше, це дуже сильний день у сенсі енергії. А по-друге, на зростаючий Місяць можна формувати майбутні події і бажання", — розповіла Анастасія Макарова.

Також вона зазначила, що цього року день сонцестояння несе на собі вплив складної квадратури на Юпітер.

"Юпітер — це символ світогляду, культури та освіти. Також він пов'язаний із закордоном та поїздками, і ми відчуємо деяку напругу в цих сферах. Квадратура Сонце — Нептун дасть нам хибні ілюзії", — попередила астролог.

Свято Купала

У давніх слов'ян день літнього сонцестояння (сонцевороту) збігався зі святом Купала, або Купайла. Пізніше він став асоціюватися з християнським святом Різдва Івана Предтечі (Івана Хрестителя), яке також називають Івановим днем і яке відзначається трохи пізніше сучасного літнього сонцестояння — 7 липня (24 червня за юліанським календарем).

Найвідоміший атрибут народного святкування Купала — це так звані купальські багаття, які запалюють в ніч напередодні свята. Згідно з повір'ями, вогонь цих багать вважається очисним: навколо нього водять хороводи, співають купальські пісні та стрибають через вогнище, щоб очиститися від хвороб та нещасть.

Нагадаємо, раніше астролог Анна Єфремова назвала рік, який принесе багато бід Україні та світу.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

Новина з відео

19:57 Чому знятих з військового обліку не випустять за кордон: коментар адвоката

09:10 Довбик замінить відомого форварда у топклубі

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB