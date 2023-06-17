Літнє сонцестояння: астрологічний прогноз на 21 червня

Сонце світить крізь дерева. Фото: Wikimedia

Середа 21 червня буде найдовшим днем цього року: саме на цю дату припадає літнє сонцестояння. Відома українська астрологиня Анастасія Макарова розповіла в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE, що принесе нам цей день і чого варто побоюватися.

Сонцестояння при зростаючому Місяці

Астрономічно 21 червня потрапляє на період зростання Місяця, що саме по собі дуже є сприятливим, зазначає астрологиня.

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"По-перше, це дуже сильний день у сенсі енергії. А по-друге, на зростаючий Місяць можна формувати майбутні події і бажання", — розповіла Анастасія Макарова.

Також вона зазначила, що цього року день сонцестояння несе на собі вплив складної квадратури на Юпітер.

"Юпітер — це символ світогляду, культури та освіти. Також він пов'язаний із закордоном та поїздками, і ми відчуємо деяку напругу в цих сферах. Квадратура Сонце — Нептун дасть нам хибні ілюзії", — попередила астролог.

Свято Купала

У давніх слов'ян день літнього сонцестояння (сонцевороту) збігався зі святом Купала, або Купайла. Пізніше він став асоціюватися з християнським святом Різдва Івана Предтечі (Івана Хрестителя), яке також називають Івановим днем і яке відзначається трохи пізніше сучасного літнього сонцестояння — 7 липня (24 червня за юліанським календарем).

Найвідоміший атрибут народного святкування Купала — це так звані купальські багаття, які запалюють в ніч напередодні свята. Згідно з повір'ями, вогонь цих багать вважається очисним: навколо нього водять хороводи, співають купальські пісні та стрибають через вогнище, щоб очиститися від хвороб та нещасть.

Нагадаємо, раніше астролог Анна Єфремова назвала рік, який принесе багато бід Україні та світу.