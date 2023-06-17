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Солнцестояние 21 июня: астролог рассказала, чего ожидать от этого дня

17 июня 2023 23:46
vasylyshyn.jpg - Мирослав Василишин
Летнее солнцестояние: астрологический прогноз на 21 июня
Солнце светит сквозь деревья. Фото: Wikimedia
vasylyshyn.jpg - Мирослав Василишин

Среда 21 июня будет самым длинным днем в этом году: именно на эту дату приходится летнее солнцестояние. Известный украинский астролог Анастасия Макарова рассказала в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE, что принесет нам этот день и чего стоит опасаться.

Солнцестояние при растущей Луне

Астрономически 21 июня попадает на период растущей Луны, что само по себе очень благоприятно, отмечает астролог.

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"Во-первых, это очень сильный по энергии день. А во-вторых, на растущей Луне можно формировать будущие события и желания", — рассказала Анастасия Макарова.

Также она отметила, что день солнцестояния в этом году несет на себе влияние сложной квадратуры на Юпитер.

"Юпитер — это символ мировоззрения, культуры и образования. Также он связан с заграницей и поездками, и мы почувствуем некоторое напряжение в этих сферах. Квадратура Солнце — Нептун даст нам ложные иллюзии", — предупредила астролог.

Праздник Купала

У древних славян день летнего солнцестояния (солнцеворота) совпадал с праздником Купала, или Купайла. Позднее он стал ассоциироваться с христианским праздником Рождества Иоанна Предтечи (Иоанна Крестителя), который также называют Ивановым днем и который отмечается чуть позже современного летнего солнцестояния – 7 июля (24 июня по юлианскому календарю).

Самый известный атрибут народного празднования Купала – это так называемые купальские костры, которые разводятся в ночь накануне праздника. Согласно поверьям, огонь этих костров считается очистительным: вокруг него водят хороводы, поют купальские песни и прыгают через костер, чтобы очиститься от болезней и несчастий.

Напомним, ранее астролог Анна Ефремова назвала год, который принесет много бед Украине и миру.

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